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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलहेल्थWorld Hypertension Day 2026: बिना किसी लक्षण के बढ़ रहा ब्लड प्रेशर बन सकता है बड़ा खतरा, डॉक्टरों ने दी बड़ी चेतावनी

World Hypertension Day 2026: बिना किसी लक्षण के बढ़ रहा ब्लड प्रेशर बन सकता है बड़ा खतरा, डॉक्टरों ने दी बड़ी चेतावनी

World Hypertension Day 2026: बिना किसी बड़े लक्षण के बढ़ रहा हाई ब्लड प्रेशर शरीर को गंभीर नुकसान पहुंचा सकता है, इसलिए समय-समय पर जांच और सही जीवनशैली बेहद जरूरी है. यहां जाने पूरी जानकारी.

By : एबीपी लाइव | Edited By: Sanjana Singh | Updated at : 17 May 2026 05:04 PM (IST)
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World Hypertension Day 2026: आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में लोग काम, तनाव और खराब खानपान में इतने उलझ गए हैं कि अपनी सेहत पर ध्यान ही नहीं दे पाते. लोग अक्सर तभी डॉक्टर के पास जाते हैं जब शरीर में दर्द या कोई बड़ी परेशानी महसूस होती है, लेकिन हाई ब्लड प्रेशर एक ऐसी समस्या है, जो कई बार बिना किसी साफ संकेत के शरीर को अंदर ही अंदर नुकसान पहुंचाती रहती है.

सबसे चिंता की बात यह है कि यह बीमारी अक्सर बिना किसी साफ लक्षण के शरीर को नुकसान पहुंचाती रहती है. यही वजह है कि डॉक्टर इसे “साइलेंट किलर” कहते हैं, क्योंकि कई लोगों को लंबे समय तक पता ही नहीं चलता कि उनका ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है. डॉक्टरों का कहना है कि अगर समय रहते इसकी जांच न हो, तो यह दिल, दिमाग और किडनी जैसी जरूरी चीजों पर बुरा असर डाल सकता है. 

युवाओं में भी तेजी से बढ़ रहा खतरा

पहले हाई ब्लड प्रेशर को बढ़ती उम्र की समस्या माना जाता था, लेकिन अब कम उम्र के लोग भी इसकी चपेट में आ रहे हैं. डॉक्टरों के मुताबिक, लगातार तनाव, देर रात तक काम करना, नींद पूरी न होना, ज्यादा नमक वाला खाना और घंटों स्क्रीन के सामने बैठे रहना इसकी बड़ी वजह बन रहे हैं. वहीं कई लोग बाहर से पूरी तरह फिट दिखते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर उनका शरीर इस बीमारी से जूझ रहा होता है. डॉक्टरों का कहना है कि हाई ब्लड प्रेशर सिर्फ दिल ही नहीं, बल्कि दिमाग, किडनी और शरीर के दूसरे हिस्सों को भी नुकसान पहुंचा सकता है. 

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क्यों कहा जाता है ‘साइलेंट किलर’?

हाई ब्लड प्रेशर की सबसे खतरनाक बात यही है कि इसके लक्षण कई बार नजर ही नहीं आते. कुछ लोगों को सिर दर्द, चक्कर, थकान या सांस लेने में दिक्कत हो सकती है, लेकिन ज्यादातर मामलों में कोई संकेत नहीं मिलता. अगर समय रहते इसका पता न चले तो हार्ट अटैक, स्ट्रोक और किडनी की गंभीर बीमारी का खतरा बढ़ सकता है.  विशेषज्ञों का कहना है कि सिर्फ लक्षणों का इंतजार करना सही नहीं है, बल्कि समय-समय पर ब्लड प्रेशर चेक करवाना बेहद जरूरी है. 

छोटी आदतें बदलकर बचा सकते हैं खुद को

डॉक्टरों का कहना है कि हाई ब्लड प्रेशर से बचने के लिए रोजमर्रा की आदतों में छोटे बदलाव बहुत मदद कर सकते हैं. जैसे नमक कम खाना, रोज थोड़ा व्यायाम करना, तनाव कम लेना, अच्छी नींद लेना और धूम्रपान या शराब से दूरी बनाना जरूरी है. इस साल वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे 2026 की थीम भी लोगों को मिलकर हाई ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने और नियमित जांच कराने के लिए जागरूक कर रही है. विशेषज्ञों का साफ कहना है कि अगर समय रहते सावधानी बरती जाए तो इस “साइलेंट किलर” से बचा जा सकता है. 

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Published at : 17 May 2026 05:04 PM (IST)
Tags :
Hypertension High Blood Pressure Symptoms World Hypertension Day 2026 Health Awareness News
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