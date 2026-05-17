हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Israel Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलहेल्थDengue Recovery Diet: अभी-अभी डेंगू से ठीक हुए हैं तो ऐसी रखें डाइट, फटाफट होगी रिकवरी

Dengue Recovery Diet: अभी-अभी डेंगू से ठीक हुए हैं तो ऐसी रखें डाइट, फटाफट होगी रिकवरी

Dengue Recovery Diet: अगर आप भी डेंगू से अभी ठीक हुए हैं, तो जानिए कमजोरी दूर करने और प्लेटलेट्स बढ़ाने के लिए डाइट में क्या शामिल करने चाहिए जिससे तेजी से रिकवरी हो? आइए जानते हैं

By : एबीपी लाइव | Edited By: Lakshya Sharma | Updated at : 17 May 2026 05:57 PM (IST)
Preferred Sources

Dengue Recovery Diet: डेंगू एक वायरल संक्रमण है जो एडीज मच्छर के काटने से फैलता है. बुखार और शरीर में दर्द, ये डेंगू के आम लक्षण हैं. इसके साथ ही साथ डेंगू में मरीज के शरीर की प्लेटलेट्स तेजी से गिरने लगती हैं. डॉक्टर्स के अनुसार, एक स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में सामान्य रूप से डेढ़ से चार लाख तक प्लेटलेट्स काउंट होता है. डेंगू के बुखार में जब ये प्लेटलेट्स घटकर 50 हजार के नीचे चली जाए तो मरीज की जान खतरे में पड़ सकती है.

असल चुनौती तब शुरू होती है, जब मरीज बुखार से ठीक हो जाता है. बुखार के बाद शरीर पूरी तरह थक जाता है और रोग प्रतिरोधक क्षमता कमज़ोर हो जाती है. ऐसे में प्लेटलेट्स की संख्या को सामान्य स्तर पर लाने के लिए सही डाइट बहुत अहम भूमिका निभाती है. आइए जानते हैं डेंगू बुखार से उबरने के बाद तेजी से रिकवरी करने के लिए क्या करना चाहिए, साथ ही जानेंगे कौन-सी हैं वो चीजें जो शरीर को ताकत देने के साथ-साथ रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने और प्लेटलेट्स की  संख्या में सुधार करने में भी मदद करती हैं. 

यह भी पढ़ें: Hantavirus: क्या ब्रेस्ट मिल्क और स्पर्म से भी फैल सकता है हंता वायरस, जानें यह कितना खतरनाक?

डेंगू के मरीज सुपरफास्ट रिकवरी के लिए करें इन चीजों का सेवन

1. हरी पत्तेदार सब्जियां- डेंगू के बुखार से मरीज काफी कमजोर हो जाता है. ऐसे में डेंगू के मरीज को हरी पत्तेदार सब्जियों का सेवन करना चाहिए. मरीज सब्जियों से बने सूप, सलाद का भी सेवन कर सकता है.

2. पानी- डेंगू के मरीज को पानी का सेवन ज्यादा से ज्यादा करना चाहिए. इसके साथ ही शरीर को हाइड्रेट रखने के लिए आप फलों के जूस का भी सेवन भी कर सकते हैं.

3. दलिया- दलिया को पोषण से भरपूर माना जाता है. डेंगू के मरीज को पौष्टिक दलिया खिलाना चाहिए. इसमें हरी सब्जियों को भी एड कर सकते हैं.

4. खिचड़ी- इसके साथ ही खिचड़ी कोभी मरीज के खाने में एड किया जा सकता है. डॉक्टर भी मरीज को खिचड़ी खिलाने की सलाह देते हैं.

5. बकरी का दूध- डेंगू के बुखार में प्लेटलेट्स काउंट बढ़ाने के लिए बकरी का दूध सबसे अच्छा माना जाता है, इसलिए मरीज को आप बकरी का दूध दे सकते हैं. इससे उसे जल्दी रिकवर होने में मदद मिल सकती है. 

6. लहसुन- लहसुन को सेहत के लिए बेहद ही फायदेमंद माना जाता है. डेंगू के मरीजों के खाने में लहसुन का इस्तेमाल करना चाहिए 

7. तुलसी की चाय- गर आप डेंगू के मरीज को चाय दे रहे हैं तो कोशिश करें कि उसमें तुलसी के पत्ते, अदरक जैसी सामग्री शामिल हों, ये ना केवल शरीर को सेहतमंद रखने में सहायक हैं बल्कि, फास्ट रिकवरी में भी मदद करती हैं.

यह भी पढ़ें: Muskmelon Benefits: गर्मियों में खरबूजा खाना क्यों है जरूरी? फोर्टिस के डॉक्टर ने बताए इसके जबरदस्त फायदे

Check out below Health Tools-
Calculate Your Body Mass Index ( BMI )

Calculate The Age Through Age Calculator

Published at : 17 May 2026 05:57 PM (IST)
Tags :
Dengue Dengue Fever Dengue Symptoms
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

हेल्थ
Dengue Recovery Diet: अभी-अभी डेंगू से ठीक हुए हैं तो ऐसी रखें डाइट, फटाफट होगी रिकवरी
अभी-अभी डेंगू से ठीक हुए हैं तो ऐसी रखें डाइट, फटाफट होगी रिकवरी
हेल्थ
Pregnancy High BP: 2 मिनट का टेस्ट और मां-बच्चे की जिंदगी सुरक्षित, जानें प्रेग्नेंसी में क्यों है यह जरूरी?
2 मिनट का टेस्ट और मां-बच्चे की जिंदगी सुरक्षित, जानें प्रेग्नेंसी में क्यों है यह जरूरी?
हेल्थ
World Hypertension Day 2026: बिना किसी लक्षण के बढ़ रहा ब्लड प्रेशर बन सकता है बड़ा खतरा, डॉक्टरों ने दी बड़ी चेतावनी
बिना किसी लक्षण के बढ़ रहा ब्लड प्रेशर बन सकता है बड़ा खतरा, डॉक्टरों ने दी बड़ी चेतावनी
हेल्थ
Sleep And Ageing: 6 घंटे से कम और 8 घंटे से ज्यादा सोते हो तो जल्दी हो जाओगे बूढ़े, स्टडी में खुलासा
6 घंटे से कम और 8 घंटे से ज्यादा सोते हो तो जल्दी हो जाओगे बूढ़े, स्टडी में खुलासा
Advertisement

वीडियोज

Mouni Roy और Disha Patani की सीक्रेट शादी की वायरल खबर ने मचाई हलचल, सामने आया सच
Shehnaaz Gill का RCB cricketer Devdutt Padikkal संग जुड़ा नाम, dating rumours ने मचाई हलचल
Amjad Khan की आखिरी सांसों को याद कर भावुक हुए बेटे Shadaab Khan
Kyunki Saas Bhi: Pari की शादी की रस्में शुरू, पर दिल में आज भी छुपा है Ajay का प्यार! #sbs
Bollywood News : 'Welcome To The Jungle' से डर गए 'Dhamaal 4' के मेकर्स? |
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
WHO का अलर्ट, अफ्रीका में फैला खतरनाक ईबोला वायरस, जानिए कितनी गंभीर है नई महामारी
WHO का अलर्ट, अफ्रीका में फैला खतरनाक ईबोला वायरस, जानिए कितनी गंभीर है नई महामारी
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
लखनऊ: कोर्ट के पास चैंबर पर बुलडोजर एक्शन से भड़के वकील, आंदोलन की चेतावनी, 2 दिन काम का बहिष्कार
लखनऊ: कोर्ट के पास चैंबर पर बुलडोजर एक्शन से भड़के वकील, आंदोलन की चेतावनी, 2 दिन काम का बहिष्कार
आईपीएल 2026
विराट कोहली ने रचा इतिहास, 500 रन बनाकर बनाया ऐसा रिकॉर्ड; जिसका टूटना असंभव
विराट कोहली ने रचा इतिहास, 500 रन बनाकर बनाया ऐसा रिकॉर्ड; जिसका टूटना असंभव
बॉलीवुड
5 मिनट 8 सेकंड का रोमांटिक सॉन्ग, जिसे 28 साल पहले जावेद अख्तर ने कर दिया था मना, फिर यूं बना आइकॉनिक
5 मिनट 8 सेकंड का रोमांटिक सॉन्ग, जिसे 28 साल पहले जावेद अख्तर ने कर दिया था मना, फिर यूं बना आइकॉनिक
विश्व
ब्रिटेन की लेबर पार्टी में बढ़ा विवाद, ब्रिटिश PM कीर स्टारमर देंगे इस्तीफा? खुद जारी किया बयान
ब्रिटेन की लेबर पार्टी में बढ़ा विवाद, ब्रिटिश PM कीर स्टारमर देंगे इस्तीफा? खुद जारी किया बयान
विश्व
अमेरिका की धमकियों के बीच ईरान ने उठाया बड़ा कदम, गालिबाफ ने बताया नया वर्ल्ड ऑर्डर, आगबबूला हो जाएंगे ट्रंप!
अमेरिका की धमकियों के बीच ईरान ने उठाया बड़ा कदम, गालिबाफ ने बताया नया वर्ल्ड ऑर्डर, आगबबूला हो जाएंगे ट्रंप!
शिक्षा
CBSE Three Language Policy: क्या अब तीन भाषाओं का देना होगा बोर्ड एग्जाम, CBSE के सर्कुलर ने किया साफ
क्या अब तीन भाषाओं का देना होगा बोर्ड एग्जाम, CBSE के सर्कुलर ने किया साफ
एग्रीकल्चर
तपती गर्मी में पशुओं के लिए वरदान हैं ये हरे चारे, सेहत रहेगी दुरुस्त और दूध की होगी बारिश
तपती गर्मी में पशुओं के लिए वरदान हैं ये हरे चारे, सेहत रहेगी दुरुस्त और दूध की होगी बारिश
ENT LIVE
Matka King के प्रमोशन ने बढ़ाई मटकों की बिक्री, दुकानदार बोले- लोग वही डिजाइन मांग रहे हैं
Matka King के प्रमोशन ने बढ़ाई मटकों की बिक्री, दुकानदार बोले- लोग वही डिजाइन मांग रहे हैं
ENT LIVE
Randeep Hooda के बीच Urvashi Rautela ने अपनी acting से चौंकाया
Randeep Hooda के बीच Urvashi Rautela ने अपनी acting से चौंकाया
ENT LIVE
Suriya और Trisha की मासी फिल्म Karuppu ने जीता दिल
Suriya और Trisha की मासी फिल्म Karuppu ने जीता दिल
ENT LIVE
RSS पर सवाल उठाती संजय दत्त और नमाशी चक्रवर्ती की फिल्म ने छेड़ी बड़ी बहस
RSS पर सवाल उठाती संजय दत्त और नमाशी चक्रवर्ती की फिल्म ने छेड़ी बड़ी बहस
ENT LIVE
Kartavya Review: सैफ अली खान की एक्टिंग भी नहीं बचा पाई ये फिल्म
Kartavya Review: सैफ अली खान की एक्टिंग भी नहीं बचा पाई ये फिल्म
Embed widget