Girls Personality By Birth Month: कैसी होती हैं किस महीने में जन्मी लड़कियां? जानें इन्हें पहचानने का एकदम सटीक तरीका

Girls Personality By Birth Month: कैसी होती हैं किस महीने में जन्मी लड़कियां? जानें इन्हें पहचानने का एकदम सटीक तरीका

February Born Girls Nature: इंसान के जन्म में उसकी पर्सनलिटी छिपी होती है. चलिए आपको बताते हैं कि लड़कियों के जन्म के महीने से उनके बारे में कैसे पता लगाया जा सकता है कि वे कैसी हैं.

04 Jan 2026 04:00 PM (IST)
Girls Personality By Birth Month: जन्म का महीना व्यक्ति के स्वभाव और सोच पर गहरा प्रभाव डालता है. खासकर लड़कियों के व्यक्तित्व में उनके जन्म महीने के अनुसार कई खास खूबियां देखने को मिलती हैं. हर महीना अपने साथ एक अलग एनर्जी और स्वभाव लेकर आता है, जो उनकी सोच, फैसलों और रिश्तों में साफ झलकता है. सोशल मीडिया पर इसको लेकर रोचक शास्त्र नाम के यूजर ने एक वीडियो शेयर किया है. चलिए आपको उस हिसाब से बताते हैं कि किस महीने में जन्मी लड़कियां किस पर्सनलिटी की होती हैं. 

किस महीने में जन्मी लड़कियां किस पर्सनलिटी की होती हैं?

जनवरी में जन्मी लड़कियां असली बॉस लेडी होती हैं. ये जो सोच लेती हैं, उसे पूरा करके ही दम लेती हैं. आत्मनिर्भर होना इनकी पहचान होती है और ये मुश्किल हालात में भी खुद पर भरोसा रखती हैं. नेतृत्व करना इन्हें बखूबी आता है.

फरवरी की लड़कियां बेहद ड्रीमी और कल्पनाशील होती हैं. इनके दिमाग में हमेशा कुछ न कुछ चलता रहता है. ये स्वभाव से रोमांटिक होती हैं और रिश्तों में गहराई को बहुत अहमियत देती हैं. इनकी सोच दूसरों से अलग और खास होती है.

मार्च में जन्मी लड़कियां काफी इमोशनल होती हैं. ये दिल से सोचती हैं और कई बार जरूरत से ज्यादा अपने बारे में ही सोचकर खुद को परेशान कर लेती हैं. हालांकि, इनका दिल बहुत साफ होता है और ये दूसरों की भावनाओं को आसानी से समझ लेती हैं.

अप्रैल की लड़कियां अपनी बात को सीधे और साफ शब्दों में रखना जानती हैं. इन्हें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि सामने वाला इनके बारे में क्या सोचता है. ये आत्मविश्वासी होती हैं और किसी के दबाव में नहीं आतीं.

मई में जन्मी लड़कियां प्यार करने के लिए बनी होती हैं. ये जहां जाती हैं, वहां प्यार और अपनापन बांटती हैं. इनका नेचर बहुत केयरिंग होता है और ये रिश्तों को पूरे दिल से निभाती हैं.

जून की लड़कियां खुशमिजाज होती हैं. ये जहां भी जाती हैं, वहां पॉजिटिव और खुशहाल माहौल बना देती हैं. लोगों को हंसाना और माहौल हल्का रखना इनकी खासियत होती है.

जुलाई में जन्मी लड़कियां फैमिली और अपने पार्टनर को लेकर बहुत प्रोटेक्टिव होती हैं. ये अपने करीबियों के बारे में कभी गलत सोच नहीं सकतीं और हर हाल में उनका साथ देती हैं.

अगस्त की लड़कियां काम निकलवाना और लोगों को गाइड करना अच्छे से जानती हैं. ये ऑर्डर देना जानती हैं और हालात को अपने कंट्रोल में रखना इनकी ताकत होती है.

सितंबर की लड़कियां हर चीज परफेक्शन के साथ चाहती हैं. ये किसी भी तरह की गलती पसंद नहीं करतीं और अपने काम में पूरी ईमानदारी रखती हैं.

अक्टूबर में जन्मी लड़कियां दूसरों की जिंदगी में बहुत अहम होती हैं. अगर ये किसी की लाइफ से दूर हो जाएं, तो उसकी जिंदगी अधूरी सी लगने लगती है.

नवंबर की लड़कियां रहस्यमयी होती हैं. आप इनके साथ रहकर भी नहीं समझ पाएंगे कि इनके दिमाग में क्या चल रहा है. ये कम शब्दों में परफेक्ट बात कहना जानती हैं.

दिसंबर में जन्मी लड़कियां एडवेंचर को बेहद पसंद करती हैं. नई जगहें, नए अनुभव और जिंदगी को खुलकर जीना इनका स्टाइल होता है.

Disclaimer: यह जानकारी रिसर्च स्टडीज और विशेषज्ञों की राय पर आधारित है. इसे मेडिकल सलाह का विकल्प न मानें. किसी भी नई गतिविधि या व्यायाम को अपनाने से पहले अपने डॉक्टर या संबंधित विशेषज्ञ से सलाह जरूर लें.

जर्नलिज्म की दुनिया में करीब 15 साल बिता चुकीं सोनम की अपनी अलग पहचान है. वह खुद ट्रैवल की शौकीन हैं और यही वजह है कि अपने पाठकों को नई-नई जगहों से रूबरू कराने का माद्दा रखती हैं. लाइफस्टाइल और हेल्थ जैसी बीट्स में उन्होंने अपनी लेखनी से न केवल रीडर्स का ध्यान खींचा है, बल्कि अपनी विश्वसनीय जगह भी कायम की है. उनकी लेखन शैली में गहराई, संवेदनशीलता और प्रामाणिकता का अनूठा कॉम्बिनेशन नजर आता है, जिससे रीडर्स को नई-नई जानकारी मिलती हैं. 

लखनऊ यूनिवर्सिटी से जर्नलिज्म में ग्रैजुएशन रहने वाली सोनम ने अपने पत्रकारिता के सफर की शुरुआत भी नवाबों के इसी शहर से की. अमर उजाला में उन्होंने बतौर इंटर्न अपना करियर शुरू किया. इसके बाद दैनिक जागरण के आईनेक्स्ट में भी उन्होंने काफी वक्त तक काम किया. फिलहाल, वह एबीपी लाइव वेबसाइट में लाइफस्टाइल डेस्क पर बतौर कंटेंट राइटर काम कर रही हैं.

ट्रैवल उनका इंटरेस्ट  एरिया है, जिसके चलते वह न केवल लोकप्रिय टूरिस्ट प्लेसेज के अनछुए पहलुओं से रीडर्स को रूबरू कराती हैं, बल्कि ऑफबीट डेस्टिनेशन्स के बारे में भी जानकारी देती हैं. हेल्थ बीट पर उनके लेख वैज्ञानिक तथ्यों और सामान्य पाठकों की समझ के बीच बैलेंस बनाते हैं. सोशल मीडिया पर भी सोनम काफी एक्टिव रहती हैं और अपने आर्टिकल और ट्रैवल एक्सपीरियंस शेयर करती रहती हैं.
04 Jan 2026 04:00 PM (IST)
