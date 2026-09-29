Explainer#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलHome TipsKitchen Tips: सब्जी काटते-काटते खराब हो गई चाकू, घर में ही ऐसे करें धारदार

Kitchen Tips: सब्जी काटते-काटते खराब हो गई चाकू, घर में ही ऐसे करें धारदार

Easy Knife Sharpening: चाकू को तेज करने से पहले यह देखना जरूरी है कि उसकी धार वास्तव में कितनी खराब हो चुकी है. इसके लिए आप कुछ आसान तरीके आजमा सकते हैं.

Written By : सोनम |  Updated at : 29 Sep 2026 08:32 AM (IST)
Preferred Sources

Sharpen Knife With Ceramic Coffee Mug Hack: रोजाना सब्जी काटने और खाना बनाने में इस्तेमाल होने वाली चाकू कुछ समय बाद अपनी धार खोने लगती है. पहले जिस चाकू से सब्जियां आसानी से कट जाती थीं, उसी से बाद में टमाटर या दूसरी नरम चीजें काटना भी मुश्किल हो जाता है. चाकू की धार कम होने पर उसे चलाने के लिए ज्यादा जोर लगाना पड़ता है, जिससे हाथ फिसलने का खतरा भी बढ़ सकता है. लेकिन हर बार चाकू को तेज करवाने के लिए बाहर जाने की जरूरत नहीं है. घर में मौजूद कुछ चीजों की मदद से चाकू की धार को फिर से बेहतर किया जा सकता है.

कैसे पता चलेगा कि चाकू की धार हो गई खराब?

रिलेटेड स्टोरी >>

Home Tips
How To Clean Velvet Furniture: मखमली सोफे से दाग कैसे हटाएं? नोट करें 2 मिनट का जादुई हैक
मखमली सोफे से दाग कैसे हटाएं? नोट करें 2 मिनट का जादुई हैक
Home Tips
How To Clean Ceramic Cooktop: क्या गंदा हो गया है ग्लास कुकटॉप? 1 ट्रिक से शीशे जैसा चमकाएं
क्या गंदा हो गया है ग्लास कुकटॉप? 1 ट्रिक से शीशे जैसा चमकाएं
Home Tips
Wooden Table Cleaning: क्या फीकी पड़ गई है लकड़ी की मेज? बिना पॉलिश ऐसे चमकाएं
क्या फीकी पड़ गई है लकड़ी की मेज? बिना पॉलिश ऐसे चमकाएं
Home Tips
How To Clean Black Marble: बिना खरोंच चमकेगा काला मार्बल, बस सफाई में करें ये 1 छोटा काम
बिना खरोंच चमकेगा काला मार्बल, बस सफाई में करें ये 1 छोटा काम

चाकू को तेज करने से पहले यह देखना जरूरी है कि उसकी धार वास्तव में कितनी खराब हो चुकी है. इसके लिए आप कुछ आसान तरीके आजमा सकते हैं. सबसे पहले एक कागज को सीधा पकड़कर चाकू से उसे काटने की कोशिश करें. अगर चाकू आसानी से कागज को काट देता है तो उसकी धार ठीक हो सकती है. वहीं अगर चाकू कागज को फाड़ता है या बीच में अटक जाता है, तो उसे तेज करने की जरूरत है.


Kitchen Tips: सब्जी काटते-काटते खराब हो गई चाकू, घर में ही ऐसे करें धारदार

आप टमाटर से भी चाकू की धार चेक कर सकते हैं. एक पके हुए टमाटर को बिना ज्यादा दबाव डाले काटने की कोशिश करें. अगर चाकू आसानी से टमाटर की स्किन के अंदर चला जाता है तो धार ठीक है. अगर टमाटर दबने या कुचलने लगे, तो चाकू की धार कमजोर हो चुकी है.

घर पर चाकू को कैसे करें धारदार?

1. शार्पनिंग स्टील की मदद लें

अगर चाकू की धार बहुत ज्यादा खराब नहीं हुई है, तो शार्पनिंग स्टील का इस्तेमाल किया जा सकता है. यह चाकू से धातु हटाने के बजाय उसकी हल्की मुड़ी हुई धार को सही जगह पर लाने का काम करता है. चाकू को स्टील के साथ करीब 20 डिग्री के कोण पर रखें और ब्लेड को धीरे-धीरे ऊपर से नीचे की तरफ चलाएं. दोनों तरफ कुछ बार ऐसा करें. इस तरीके से चाकू की हल्की खराब हुई धार को ठीक किया जा सकता है.

2. व्हेटस्टोन से करें चाकू तेज

अगर चाकू काफी ज्यादा कुंद हो गया है, तो व्हेटस्टोन यानी शार्पनिंग स्टोन काम आ सकता है. स्टोन को किसी गीले या सूखे तौलिये पर रखें, ताकि वह इस्तेमाल के दौरान फिसले नहीं. चाकू को करीब 20 से 30 डिग्री के कोण पर रखते हुए ब्लेड को स्टोन पर धीरे-धीरे चलाएं. कुछ स्ट्रोक एक तरफ करने के बाद दूसरी तरफ भी इसी तरह करें. यह तरीका चाकू की पुरानी धार को हटाकर नई धार बनाने में मदद करता है.


Kitchen Tips: सब्जी काटते-काटते खराब हो गई चाकू, घर में ही ऐसे करें धारदार

3. सिरेमिक कप से भी कर सकते हैं कोशिश

अगर आपके पास चाकू तेज करने वाला कोई खास टूल नहीं है, तो घर में रखा सिरेमिक कप काम आ सकता है. इसके लिए कप को उल्टा रखें और उसके नीचे मौजूद खुरदरे हिस्से का इस्तेमाल करें. चाकू की धार को इस हिस्से पर सावधानी से चलाएं. इसमें कई बार स्ट्रोक करने पड़ सकते हैं, इसलिए जल्दबाजी न करें. इस तरीके का इस्तेमाल करते समय चाकू को संभालकर रखना जरूरी है.

4. मैनुअल शार्पनर है आसान तरीका

अगर आप चाकू को जल्दी और आसानी से तेज करना चाहते हैं, तो मैनुअल शार्पनर इस्तेमाल कर सकते हैं. इसमें पहले से बने स्लॉट होते हैं, जिनसे चाकू को निकालने पर उसकी धार बेहतर होती है. ब्लेड को स्लॉट में डालकर हल्के हाथ से कुछ बार पीछे की तरफ खींचें. बहुत ज्यादा जोर लगाने की जरूरत नहीं होती. यह तरीका रोजाना इस्तेमाल होने वाली चाकू के लिए आसान विकल्प हो सकता है.

5. सैंडपेपर भी आ सकता है काम

जरूरत पड़ने पर सैंडपेपर की मदद से भी चाकू को तेज किया जा सकता है. मीडियम से फाइन ग्रिट वाले सैंडपेपर को लकड़ी के किसी ब्लॉक पर रखें. चाकू को करीब 20 डिग्री के कोण पर रखते हुए दोनों तरफ धीरे-धीरे चलाएं. यह तरीका किसी प्रोफेशनल शार्पनर जितना सटीक नहीं हो सकता, लेकिन जरूरत के समय चाकू की धार को बेहतर करने में मदद कर सकता है.

चाकू तेज करते समय इन गलतियों से बचें

चाकू को तेज करते समय बहुत ज्यादा दबाव न डालें. ज्यादा जोर लगाने से धार असमान हो सकती है और हाथ फिसलने का खतरा भी बढ़ सकता है. चाकू को एक ही कोण पर रखना भी जरूरी है, क्योंकि बार-बार कोण बदलने से सही धार बनाना मुश्किल हो सकता है. अगर आप व्हेटस्टोन इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसे सही तरीके से तैयार करें और समय-समय पर उसकी सतह को बराबर करते रहें. जरूरत से ज्यादा बार चाकू को तेज करने से भी बचें, क्योंकि हर बार धार तेज करने में थोड़ी धातु हटती है.

इसे भी पढ़ें : बारिश के बाद फूल गए हैं खिड़की-दरवाजे, बिना बढ़ई बुलाए करें ठीक

चाकू की धार लंबे समय तक कैसे रखें?

चाकू को लंबे समय तक तेज रखने के लिए उसे कांच, धातु या बहुत सख्त सतह पर इस्तेमाल न करें. सब्जियां काटने के लिए लकड़ी या प्लास्टिक का कटिंग बोर्ड बेहतर विकल्प हो सकता है. चाकू को इस्तेमाल के बाद सुरक्षित जगह पर रखें और उसे दूसरे धातु के बर्तनों के साथ इस तरह न रखें कि ब्लेड आपस में टकराते रहें.

इसे भी पढ़ें : Prevent Rats At Home: चूहों के आतंक से पाना है छुटकारा? बिना जहर अपनाएं यह सीक्रेट ट्रिक

About the author सोनम

जर्नलिज्म की दुनिया में करीब 15 साल बिता चुकीं सोनम की अपनी अलग पहचान है. वह खुद ट्रैवल की शौकीन हैं और यही वजह है कि अपने पाठकों को नई-नई जगहों से रूबरू कराने का माद्दा रखती हैं. लाइफस्टाइल और हेल्थ जैसी बीट्स में उन्होंने अपनी लेखनी से न केवल रीडर्स का ध्यान खींचा है, बल्कि अपनी विश्वसनीय जगह भी कायम की है. उनकी लेखन शैली में गहराई, संवेदनशीलता और प्रामाणिकता का अनूठा कॉम्बिनेशन नजर आता है, जिससे रीडर्स को नई-नई जानकारी मिलती हैं. 

लखनऊ यूनिवर्सिटी से जर्नलिज्म में ग्रैजुएशन रहने वाली सोनम ने अपने पत्रकारिता के सफर की शुरुआत भी नवाबों के इसी शहर से की. अमर उजाला में उन्होंने बतौर इंटर्न अपना करियर शुरू किया. इसके बाद दैनिक जागरण के आईनेक्स्ट में भी उन्होंने काफी वक्त तक काम किया. फिलहाल, वह एबीपी लाइव वेबसाइट में लाइफस्टाइल डेस्क पर बतौर कंटेंट राइटर काम कर रही हैं.

ट्रैवल उनका इंटरेस्ट  एरिया है, जिसके चलते वह न केवल लोकप्रिय टूरिस्ट प्लेसेज के अनछुए पहलुओं से रीडर्स को रूबरू कराती हैं, बल्कि ऑफबीट डेस्टिनेशन्स के बारे में भी जानकारी देती हैं. हेल्थ बीट पर उनके लेख वैज्ञानिक तथ्यों और सामान्य पाठकों की समझ के बीच बैलेंस बनाते हैं. सोशल मीडिया पर भी सोनम काफी एक्टिव रहती हैं और अपने आर्टिकल और ट्रैवल एक्सपीरियंस शेयर करती रहती हैं.
Read More
Published at : 29 Sep 2026 08:32 AM (IST)
Tags :
Home Tips
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

Home Tips
How To Clean Velvet Furniture: मखमली सोफे से दाग कैसे हटाएं? नोट करें 2 मिनट का जादुई हैक
मखमली सोफे से दाग कैसे हटाएं? नोट करें 2 मिनट का जादुई हैक
Home Tips
How To Clean Ceramic Cooktop: क्या गंदा हो गया है ग्लास कुकटॉप? 1 ट्रिक से शीशे जैसा चमकाएं
क्या गंदा हो गया है ग्लास कुकटॉप? 1 ट्रिक से शीशे जैसा चमकाएं
Home Tips
Wooden Table Cleaning: क्या फीकी पड़ गई है लकड़ी की मेज? बिना पॉलिश ऐसे चमकाएं
क्या फीकी पड़ गई है लकड़ी की मेज? बिना पॉलिश ऐसे चमकाएं
Home Tips
How To Clean Black Marble: बिना खरोंच चमकेगा काला मार्बल, बस सफाई में करें ये 1 छोटा काम
बिना खरोंच चमकेगा काला मार्बल, बस सफाई में करें ये 1 छोटा काम
Advertisement

वीडियोज

एक सोशल मीडिया स्टार की 'सुसाइड मिस्ट्री' !
चालान नहीं भरेंगे तो बिजली कटेगी!
प्रवेश वर्मा थप्पड़ कांड की पूरी क्रोनोलॉजी, कब क्या हुआ?
भारी बारिश से नेपाल में तबाही, पलभर में जमींदोज हुई इमारतें!
मस्जिद पर एक्शन, खड़े हनुमान पर सवाल...उज्जैन में क्यों बढ़ा विवाद?
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
दिल्ली से पटना और मुंबई तक बारिश होगी या निकलेगी धूप? जानें IMD का अलर्ट
दिल्ली से पटना और मुंबई तक बारिश होगी या निकलेगी धूप? जानें IMD का अलर्ट
विश्व
'अमेरिका अब फारस की खाड़ी में वापस नहीं आएगा', खामेनेई के सलाहकार का दावा
'अमेरिका अब फारस की खाड़ी में वापस नहीं आएगा', खामेनेई के सलाहकार का दावा
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
राज्यसभा चुनाव में 2 नहीं 3 प्रत्याशी उतारेगी सपा! अखिलेश के सरप्राइज से बढ़ी हलचल
राज्यसभा चुनाव में 2 नहीं 3 प्रत्याशी उतारेगी सपा! अखिलेश के सरप्राइज से बढ़ी हलचल
टेलीविजन
BB20: ‘निरहुआ मेरी शादी करवाना चाहते हैं’, डेटिंग पर आम्रपाली ने तोड़ी चुप्पी
'बिग बॉस 20': ‘निरहुआ मेरी शादी करवाना चाहते हैं’, डेटिंग पर आम्रपाली ने तोड़ी चुप्पी
क्रिकेट
बांग्लादेश का क्रिकेट में बड़ा धमाका, लॉन्च किया दुनिया का पहला 'ऑल-फॉआर्मेट' टूर्नामेंट
बांग्लादेश का क्रिकेट में बड़ा धमाका, लॉन्च किया दुनिया का पहला 'ऑल-फॉआर्मेट' टूर्नामेंट
विश्व
ईरान ने अमेरिका से बात करने के लिए इस देश को किया आगे, कब आएगा ट्रंप का जवाब?
ईरान ने अमेरिका से बात करने के लिए इस देश को किया आगे, कब आएगा ट्रंप का जवाब?
महाराष्ट्र
केतन मर्डर: पहली मुलाकात में 8 लाख की ड्रेस, सगाई में 80 लाख के गहने! हैरान करने वाले खुलासे
केतन मर्डर: पहली मुलाकात में 8 लाख की ड्रेस, सगाई में 80 लाख के गहने!
ट्रेंडिंग
Swiggy डिलीवरी बॉय से रेस्टोरेंट मालिक बना शख्स, वायरल हुई कहानी
Swiggy डिलीवरी बॉय से रेस्टोरेंट मालिक बना शख्स, वायरल हुई कहानी
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
ENT LIVE
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
Embed widget