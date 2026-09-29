Sharpen Knife With Ceramic Coffee Mug Hack: रोजाना सब्जी काटने और खाना बनाने में इस्तेमाल होने वाली चाकू कुछ समय बाद अपनी धार खोने लगती है. पहले जिस चाकू से सब्जियां आसानी से कट जाती थीं, उसी से बाद में टमाटर या दूसरी नरम चीजें काटना भी मुश्किल हो जाता है. चाकू की धार कम होने पर उसे चलाने के लिए ज्यादा जोर लगाना पड़ता है, जिससे हाथ फिसलने का खतरा भी बढ़ सकता है. लेकिन हर बार चाकू को तेज करवाने के लिए बाहर जाने की जरूरत नहीं है. घर में मौजूद कुछ चीजों की मदद से चाकू की धार को फिर से बेहतर किया जा सकता है.

कैसे पता चलेगा कि चाकू की धार हो गई खराब?

चाकू को तेज करने से पहले यह देखना जरूरी है कि उसकी धार वास्तव में कितनी खराब हो चुकी है. इसके लिए आप कुछ आसान तरीके आजमा सकते हैं. सबसे पहले एक कागज को सीधा पकड़कर चाकू से उसे काटने की कोशिश करें. अगर चाकू आसानी से कागज को काट देता है तो उसकी धार ठीक हो सकती है. वहीं अगर चाकू कागज को फाड़ता है या बीच में अटक जाता है, तो उसे तेज करने की जरूरत है.





आप टमाटर से भी चाकू की धार चेक कर सकते हैं. एक पके हुए टमाटर को बिना ज्यादा दबाव डाले काटने की कोशिश करें. अगर चाकू आसानी से टमाटर की स्किन के अंदर चला जाता है तो धार ठीक है. अगर टमाटर दबने या कुचलने लगे, तो चाकू की धार कमजोर हो चुकी है.

घर पर चाकू को कैसे करें धारदार?

1. शार्पनिंग स्टील की मदद लें

अगर चाकू की धार बहुत ज्यादा खराब नहीं हुई है, तो शार्पनिंग स्टील का इस्तेमाल किया जा सकता है. यह चाकू से धातु हटाने के बजाय उसकी हल्की मुड़ी हुई धार को सही जगह पर लाने का काम करता है. चाकू को स्टील के साथ करीब 20 डिग्री के कोण पर रखें और ब्लेड को धीरे-धीरे ऊपर से नीचे की तरफ चलाएं. दोनों तरफ कुछ बार ऐसा करें. इस तरीके से चाकू की हल्की खराब हुई धार को ठीक किया जा सकता है.

2. व्हेटस्टोन से करें चाकू तेज

अगर चाकू काफी ज्यादा कुंद हो गया है, तो व्हेटस्टोन यानी शार्पनिंग स्टोन काम आ सकता है. स्टोन को किसी गीले या सूखे तौलिये पर रखें, ताकि वह इस्तेमाल के दौरान फिसले नहीं. चाकू को करीब 20 से 30 डिग्री के कोण पर रखते हुए ब्लेड को स्टोन पर धीरे-धीरे चलाएं. कुछ स्ट्रोक एक तरफ करने के बाद दूसरी तरफ भी इसी तरह करें. यह तरीका चाकू की पुरानी धार को हटाकर नई धार बनाने में मदद करता है.





3. सिरेमिक कप से भी कर सकते हैं कोशिश

अगर आपके पास चाकू तेज करने वाला कोई खास टूल नहीं है, तो घर में रखा सिरेमिक कप काम आ सकता है. इसके लिए कप को उल्टा रखें और उसके नीचे मौजूद खुरदरे हिस्से का इस्तेमाल करें. चाकू की धार को इस हिस्से पर सावधानी से चलाएं. इसमें कई बार स्ट्रोक करने पड़ सकते हैं, इसलिए जल्दबाजी न करें. इस तरीके का इस्तेमाल करते समय चाकू को संभालकर रखना जरूरी है.

4. मैनुअल शार्पनर है आसान तरीका

अगर आप चाकू को जल्दी और आसानी से तेज करना चाहते हैं, तो मैनुअल शार्पनर इस्तेमाल कर सकते हैं. इसमें पहले से बने स्लॉट होते हैं, जिनसे चाकू को निकालने पर उसकी धार बेहतर होती है. ब्लेड को स्लॉट में डालकर हल्के हाथ से कुछ बार पीछे की तरफ खींचें. बहुत ज्यादा जोर लगाने की जरूरत नहीं होती. यह तरीका रोजाना इस्तेमाल होने वाली चाकू के लिए आसान विकल्प हो सकता है.

5. सैंडपेपर भी आ सकता है काम

जरूरत पड़ने पर सैंडपेपर की मदद से भी चाकू को तेज किया जा सकता है. मीडियम से फाइन ग्रिट वाले सैंडपेपर को लकड़ी के किसी ब्लॉक पर रखें. चाकू को करीब 20 डिग्री के कोण पर रखते हुए दोनों तरफ धीरे-धीरे चलाएं. यह तरीका किसी प्रोफेशनल शार्पनर जितना सटीक नहीं हो सकता, लेकिन जरूरत के समय चाकू की धार को बेहतर करने में मदद कर सकता है.

चाकू तेज करते समय इन गलतियों से बचें

चाकू को तेज करते समय बहुत ज्यादा दबाव न डालें. ज्यादा जोर लगाने से धार असमान हो सकती है और हाथ फिसलने का खतरा भी बढ़ सकता है. चाकू को एक ही कोण पर रखना भी जरूरी है, क्योंकि बार-बार कोण बदलने से सही धार बनाना मुश्किल हो सकता है. अगर आप व्हेटस्टोन इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसे सही तरीके से तैयार करें और समय-समय पर उसकी सतह को बराबर करते रहें. जरूरत से ज्यादा बार चाकू को तेज करने से भी बचें, क्योंकि हर बार धार तेज करने में थोड़ी धातु हटती है.

इसे भी पढ़ें : बारिश के बाद फूल गए हैं खिड़की-दरवाजे, बिना बढ़ई बुलाए करें ठीक

चाकू की धार लंबे समय तक कैसे रखें?

चाकू को लंबे समय तक तेज रखने के लिए उसे कांच, धातु या बहुत सख्त सतह पर इस्तेमाल न करें. सब्जियां काटने के लिए लकड़ी या प्लास्टिक का कटिंग बोर्ड बेहतर विकल्प हो सकता है. चाकू को इस्तेमाल के बाद सुरक्षित जगह पर रखें और उसे दूसरे धातु के बर्तनों के साथ इस तरह न रखें कि ब्लेड आपस में टकराते रहें.

इसे भी पढ़ें : Prevent Rats At Home: चूहों के आतंक से पाना है छुटकारा? बिना जहर अपनाएं यह सीक्रेट ट्रिक