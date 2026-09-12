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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलHome TipsStainless Steel: बर्तन सूखते ही क्यों पड़ जाते हैं सफेद निशान? 2 मिनट में ऐसे चमकाएं

Stainless Steel: बर्तन सूखते ही क्यों पड़ जाते हैं सफेद निशान? 2 मिनट में ऐसे चमकाएं

Steel Utensils Care: स्टेनलेस स्टील मजबूत होता है और रोजाना इस्तेमाल के बाद भी लंबे समय तक चल सकता है. लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि इसकी सतह पर कभी दाग नहीं आएंगे.

Written By : सोनम |  Updated at : 12 Sep 2026 02:06 PM (IST)
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How To Remove White Water Spots From Stainless Steel: स्टील के बर्तन धोने के बाद जब उन्हें देखते हैं तो कई बार उनकी चमक गायब सी लगती है. बर्तन अच्छी तरह धुले हुए होते हैं, फिर भी उन पर छोटे-छोटे गोल निशान, सफेद दाग या पानी की बूंदों के निशान दिखाई देते हैं. खासकर बर्तन सूखने के बाद ये निशान और साफ नजर आते हैं. अगर आपके स्टील के बर्तनों पर भी ऐसा होता है, तो जरूरी नहीं कि बर्तन खराब हो गए हों. अक्सर इसकी वजह पानी में मौजूद मिनरल और बर्तन को धोने या सुखाने का तरीका होता है.

स्टेनलेस स्टील मजबूत होता है और रोजाना इस्तेमाल के बाद भी लंबे समय तक चल सकता है. लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि इसकी सतह पर कभी दाग नहीं आएंगे. पानी सूखने के बाद उसमें मौजूद कुछ मिनरल स्टील की सतह पर रह जाते हैं और यही छोटे-छोटे गोल या सफेद निशान के रूप में दिखाई दे सकते हैं.

पानी सूखने के बाद क्यों बनते हैं गोल निशान?

अगर आपके घर में हार्ड वॉटर यानी ऐसा पानी आता है जिसमें कैल्शियम और दूसरे मिनरल की मात्रा ज्यादा है, तो बर्तन पर पानी के दाग बनने की संभावना अधिक होती है. जब बर्तन धोने के बाद उसकी सतह पर पानी की बूंदें रह जाती हैं और धीरे-धीरे सूखती हैं, तो पानी तो उड़ जाता है लेकिन उसमें मौजूद मिनरल पीछे रह जाते हैं. यही जमा हुआ मिनरल सफेद गोल निशान या हल्की परत जैसा दिखाई देता है. इसी वजह से कई बार बर्तन धोते समय बिल्कुल साफ दिखता है, लेकिन सूखने के कुछ देर बाद उस पर दाग नजर आने लगते हैं.


Stainless Steel: बर्तन सूखते ही क्यों पड़ जाते हैं सफेद निशान? 2 मिनट में ऐसे चमकाएं

नमक भी छोड़ सकता है सफेद निशान

स्टील के बर्तन में खाना बनाते समय नमक डालने का तरीका भी फर्क डाल सकता है. अगर सूखे बर्तन में सीधे नमक डाल दिया जाए या ठंडे पानी में नमक डालकर उसे बिना घोले छोड़ दिया जाए, तो नमक बर्तन के नीचे चिपक सकता है और सफेद निशान बना सकता है. बहुत लंबे समय तक ऐसा होने पर स्टील की सतह पर छोटे-छोटे गड्ढे भी बन सकते हैं. इसलिए पानी उबलने के बाद नमक डालना और उसे अच्छी तरह घोलना बेहतर माना जाता है.


Stainless Steel: बर्तन सूखते ही क्यों पड़ जाते हैं सफेद निशान? 2 मिनट में ऐसे चमकाएं

डिशवॉशिंग के बाद सफेद परत क्यों दिखती है?

अगर आप स्टील के बर्तनों को डिशवॉशर में साफ करते हैं, तो कभी-कभी उन पर हल्की सफेद या धुंधली परत दिखाई दे सकती है. इसकी वजह पानी में मौजूद मिनरल हो सकते हैं, जो बर्तन धोने और सुखाने के दौरान सतह पर जम जाते हैं.

हालांकि हाथ से बर्तन धोने पर भी ऐसा हो सकता है. अगर साबुन या डिशवॉशिंग लिक्विड पूरी तरह से साफ पानी से नहीं निकला, तो उसका थोड़ा सा हिस्सा स्टील पर रह सकता है. बर्तन सूखने के बाद यह परत चमक को कम कर सकती है और सतह पर दाग जैसी दिखाई दे सकती है. इसलिए बर्तन धोने के बाद सिर्फ पानी डाल देना काफी नहीं है. साबुन अच्छी तरह निकलने तक साफ पानी से धोना जरूरी है.

स्टील पर इंद्रधनुष जैसे निशान भी दिख सकते हैं

कभी-कभी स्टील के बर्तन पर सफेद दाग की जगह नीले, पीले या बैंगनी रंग की हल्की परत दिखाई देती है. यह आमतौर पर ज्यादा गर्मी की वजह से हो सकता है. अगर खाली स्टील के बर्तन को बहुत तेज आंच पर काफी देर तक गर्म किया जाए, तो उसकी सतह पर मौजूद क्रोमियम और ऑक्सीजन के बीच प्रतिक्रिया के कारण ऐसा रंग दिखाई दे सकता है. यह देखने में अजीब जरूर लगता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि बर्तन तुरंत खराब हो गया है.

इन पानी के निशानों को कैसे हटाएं?

अगर स्टील के बर्तन पर सफेद पानी के दाग जमा हो गए हैं, तो उन्हें हटाने के लिए घर में मौजूद सिरके का इस्तेमाल किया जा सकता है. एक बराबर मात्रा में सिरका और पानी लें और इसे बर्तन के उस हिस्से पर डालें जहां निशान हैं. इसे कुछ मिनट के लिए छोड़ दें. इसके बाद मुलायम स्पंज से हल्के हाथ से साफ करें. फिर बर्तन को सामान्य तरीके से धोकर अच्छी तरह सुखा लें. अगर निशान ज्यादा जिद्दी हैं, तो पानी और सिरके के मिश्रण को बर्तन में डालकर हल्का गर्म भी किया जा सकता है. मिश्रण को कुछ देर गर्म करने के बाद आंच बंद कर दें और बर्तन ठंडा होने दें. फिर इसे धोकर अच्छी तरह सुखाएं. स्टील की सतह पर बहुत खुरदुरे स्क्रबर का इस्तेमाल करने से बचें, क्योंकि इससे उस पर खरोंच पड़ सकती है.

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बर्तन पर पानी के दाग दोबारा न पड़ें, इसके लिए क्या करें?

सबसे आसान तरीका है कि बर्तन धोने के बाद उन्हें अपने आप हवा में सूखने के लिए न छोड़ें. साफ और मुलायम कपड़े से बर्तन को तुरंत पोंछकर सुखा दें. इससे पानी की बूंदें सतह पर सूखेंगी नहीं और उनके साथ मिनरल की परत जमने की संभावना भी कम होगी. खाना बनाते समय भी खाली स्टील के बर्तन को बहुत तेज आंच पर गर्म करने से बचें. अगर बर्तन में पानी उबाल रहे हैं, तो नमक पानी उबलने के बाद डालें और उसे अच्छी तरह घोलें. इसके साथ ही बर्तन धोते समय साबुन या क्लीनर की सही मात्रा इस्तेमाल करें और उसे साफ पानी से अच्छी तरह निकालें.

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About the author सोनम

जर्नलिज्म की दुनिया में करीब 15 साल बिता चुकीं सोनम की अपनी अलग पहचान है. वह खुद ट्रैवल की शौकीन हैं और यही वजह है कि अपने पाठकों को नई-नई जगहों से रूबरू कराने का माद्दा रखती हैं. लाइफस्टाइल और हेल्थ जैसी बीट्स में उन्होंने अपनी लेखनी से न केवल रीडर्स का ध्यान खींचा है, बल्कि अपनी विश्वसनीय जगह भी कायम की है. उनकी लेखन शैली में गहराई, संवेदनशीलता और प्रामाणिकता का अनूठा कॉम्बिनेशन नजर आता है, जिससे रीडर्स को नई-नई जानकारी मिलती हैं. 

लखनऊ यूनिवर्सिटी से जर्नलिज्म में ग्रैजुएशन रहने वाली सोनम ने अपने पत्रकारिता के सफर की शुरुआत भी नवाबों के इसी शहर से की. अमर उजाला में उन्होंने बतौर इंटर्न अपना करियर शुरू किया. इसके बाद दैनिक जागरण के आईनेक्स्ट में भी उन्होंने काफी वक्त तक काम किया. फिलहाल, वह एबीपी लाइव वेबसाइट में लाइफस्टाइल डेस्क पर बतौर कंटेंट राइटर काम कर रही हैं.

ट्रैवल उनका इंटरेस्ट  एरिया है, जिसके चलते वह न केवल लोकप्रिय टूरिस्ट प्लेसेज के अनछुए पहलुओं से रीडर्स को रूबरू कराती हैं, बल्कि ऑफबीट डेस्टिनेशन्स के बारे में भी जानकारी देती हैं. हेल्थ बीट पर उनके लेख वैज्ञानिक तथ्यों और सामान्य पाठकों की समझ के बीच बैलेंस बनाते हैं. सोशल मीडिया पर भी सोनम काफी एक्टिव रहती हैं और अपने आर्टिकल और ट्रैवल एक्सपीरियंस शेयर करती रहती हैं.
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Published at : 12 Sep 2026 02:06 PM (IST)
Tags :
Stainless Steel Water Marks Water Spots
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