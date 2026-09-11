Salt Water Mopping Hacks For Ants And Insects: बारिश का मौसम आते ही जहां गर्मी से राहत मिलती है, वहीं घर में नमी और उमस बढ़ने लगती है. यही वजह है कि इस मौसम में मक्खी, चींटी, मच्छर, कॉकरोच और दूसरे छोटे कीड़े घर में ज्यादा नजर आने लगते हैं. खासकर किचन, सिंक, खिड़की-दरवाजों और घर के कोनों में इनका आना-जाना बढ़ जाता है.

ऐसे में लोग अक्सर कीड़ों को दूर रखने के लिए बाजार में मिलने वाले स्प्रे और पाउडर का इस्तेमाल करते हैं. लेकिन अगर आप बिना ज्यादा खर्च के घर की सफाई के साथ इनसे बचाव करना चाहते हैं तो किचन में मौजूद कुछ चीजें काम आ सकती हैं. इनमें नमक एक आसान विकल्प है. पोंछे के पानी में इसकी थोड़ी मात्रा मिलाकर फर्श साफ करने से चींटियों के आने-जाने वाले रास्तों को प्रभावित करने में मदद मिल सकती है.

पोंछे के पानी में मिलाएं एक चुटकी नमक

फर्श पर पोंछा लगाते समय पानी में एक चुटकी सामान्य नमक मिलाया जा सकता है. नमक का इस्तेमाल घर की सफाई में लंबे समय से किया जाता रहा है और यह चींटियों जैसे छोटे कीड़ों के लिए एक तरह का रोकने में मदद कर सकता है. खासकर जहां से चींटियां बार-बार घर में आती हैं, वहां नियमित सफाई करने से उनके छोड़े हुए रास्ते और खाने के छोटे अवशेष हटाने में मदद मिलती है. हालांकि, सिर्फ नमक डालने से घर में मौजूद हर मक्खी या चींटी हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी, ऐसा मानना सही नहीं है. सफाई के साथ-साथ खाने की चीजों और नमी को नियंत्रित करना भी जरूरी है.





बारिश में क्यों बढ़ जाते हैं कीड़े?

मानसून में हवा में नमी बढ़ जाती है. घर के कोनों, सिंक के आसपास और ऐसी जगहों पर जहां पानी जमा रहता है, वहां कीड़ों के लिए अनुकूल माहौल बन सकता है. इसके अलावा खुले में रखे फल, सब्जियां, मीठी चीजें और खाने के छोटे टुकड़े मक्खियों और चींटियों को आसानी से आकर्षित करते हैं. इसलिए सिर्फ पोंछे के पानी में कोई चीज मिलाना ही काफी नहीं है. घर में खाने की चीजें खुली न छोड़ें और फर्श पर गिरे खाने के टुकड़ों को तुरंत साफ करें.

सिरका भी आ सकता है काम

चींटियों और फ्रूट फ्लाइज से बचने के लिए सफेद या एप्पल साइडर विनेगर का इस्तेमाल भी किया जाता है. चींटियों के रास्ते, दरवाजे और खिड़की की चौखट पर बराबर मात्रा में सिरका और पानी का मिश्रण स्प्रे करने से उनकी छोड़ी हुई गंध की राह को हटाने में मदद मिल सकती है. फ्रूट फ्लाइज के लिए एक छोटी कटोरी में एप्पल साइडर विनेगर और कुछ बूंदें लिक्विड डिश सोप की डालकर रख सकते हैं. इसकी गंध मक्खियों को आकर्षित कर सकती है, जबकि साबुन पानी की सतह के तनाव को कम करता है, जिससे वे उसमें फंस सकती हैं.





नींबू की खुशबू से भी दूरी बनाते हैं कुछ कीड़े

नींबू जैसी खट्टी चीजों की तेज खुशबू कई कीड़ों को पसंद नहीं आती. घर के दरवाजे, खिड़कियों और दूसरे प्रवेश वाले हिस्सों के आसपास नींबू के छिलके रखना एक आसान घरेलू उपाय हो सकता है. नींबू के छिलके को कूड़े में डालने के बजाय उन जगहों पर रखा जा सकता है जहां से कीड़े घर में आते हैं. हालांकि, छिलकों को लंबे समय तक पड़ा न रहने दें और खराब होने पर तुरंत हटा दें.

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लहसुन और पुदीना भी आजमा सकते हैं

लहसुन की तेज गंध भी कई कीड़ों को दूर रखने में मदद कर सकती है. कुछ लहसुन की कलियों को कुचलकर पानी में कुछ घंटे रखने के बाद पानी को छानकर प्रवेश वाले हिस्सों के आसपास इस्तेमाल किया जा सकता है. इसी तरह पुदीने की तेज खुशबू भी कुछ कीड़ों को पसंद नहीं आती. दरवाजे, खिड़की और पेंट्री के आसपास ताजा पुदीने की पत्तियां या पेपरमिंट ऑयल में भिगोई हुई कॉटन बॉल रखी जा सकती हैं.

दालचीनी और लौंग भी हैं आसान विकल्प

चींटियों के आने-जाने वाले रास्ते या दरवाजे की चौखट के आसपास थोड़ी सी दालचीनी रखने से भी उन्हें रोकने में मदद मिल सकती है. इसे किचन कैबिनेट और पेंट्री के आसपास भी रखा जा सकता है. लौंग की तेज खुशबू भी मक्खियों और मच्छरों को दूर रखने के लिए इस्तेमाल की जाती है. इन्हें छोटे कपड़े की पोटली में डालकर खिड़की या दरवाजे के पास लटकाया जा सकता है.

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