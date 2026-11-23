Living Room Floor Tile Colors: घर का इंटीरियर अच्छा दिखे, इसके लिए टाइल्स का रंग चुनना बहुत जरूरी होता है. टाइल्स सिर्फ फर्श या दीवार को कवर करने का काम नहीं करते, बल्कि पूरे कमरे का लुक बदल देते हैं. यही वजह है कि टाइल्स खरीदते समय सिर्फ पसंद का रंग देखना काफी नहीं है. कमरे में कितनी धूप आती है, वहां लाइट कैसी है और कमरा कितना बड़ा या छोटा है, इन चीजों का भी ध्यान रखना चाहिए.

खासकर भारतीय घरों में टाइल्स का रंग चुनना थोड़ा अलग हो सकता है. यहां तेज धूप, गर्म रोशनी और अलग-अलग आकार के कमरे देखने को मिलते हैं. ऐसे में जो टाइल्स किसी मैगजीन या शोरूम में बहुत अच्छे लग रहे हों, जरूरी नहीं कि आपके घर में भी वैसे ही दिखें.

घर के लिए कौन सा रंग सबसे सही है?

एक्सपर्ट के अनुसार, अगर आप ऐसा रंग चाहते हैं जो ज्यादातर घरों में आसानी से अच्छा लगे तो ऑफ-व्हाइट, हल्का बेज और वार्म ग्रे जैसे रंग अच्छे विकल्प हो सकते हैं. ये रंग न तो बहुत ज्यादा ठंडे लगते हैं और न ही बहुत ज्यादा चमकीले. साथ ही प्राकृतिक रोशनी और घर की सामान्य आर्टिफिशियल लाइट, दोनों में इनका लुक अच्छा बना रहता है. भारतीय घरों में गर्म टोन वाले रंग प्राकृतिक रोशनी में और भी ज्यादा उभरकर दिखाई दे सकते हैं. टेराकोटा, क्रीम, बेज और वार्म ग्रे जैसे रंग कमरे को ज्यादा गर्म और आरामदायक लुक दे सकते हैं. वहीं बहुत ज्यादा ठंडे रंग जैसे बिल्कुल सफेद, ब्लू-ग्रे या मिंट ग्रीन कुछ जगहों पर जरूरत से ज्यादा ठंडे या क्लीनिकल लग सकते हैं. खासकर वहां जहां प्राकृतिक रोशनी कम आती है.





बाथरूम के लिए कौन सा टाइल रंग चुनें?

बाथरूम में अब सिर्फ सफेद टाइल्स लगाने का चलन नहीं है. यहां भी लोग थोड़ा गर्म और नेचुरल लुक पसंद कर रहे हैं. वार्म व्हाइट टाइल्स के साथ वुड-लुक फ्लोर टाइल्स का कॉम्बिनेशन अच्छा विकल्प हो सकता है. इससे बाथरूम साफ-सुथरा भी दिखता है और बहुत ठंडा लुक भी नहीं आता. अगर आप थोड़ा अलग लुक चाहते हैं तो टेराकोटा रंग की दीवार और ऑफ-व्हाइट फ्लोर का कॉम्बिनेशन इस्तेमाल किया जा सकता है. वहीं बड़े बाथरूम या मास्टर बाथरूम में डीप स्लेट ग्रे टाइल्स भी अच्छा और प्रीमियम लुक दे सकती हैं.

लिविंग रूम में कौन से रंग अच्छे लगेंगे?

लिविंग रूम घर का सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला हिस्सा होता है. यहां बहुत ज्यादा चमकीले या बहुत गहरे रंग की टाइल्स लगाने के बजाय बेज, टोप और ग्रेज जैसे वार्म शेड्स अच्छे लग सकते हैं. स्टोन-लुक वाली टाइल्स भी लिविंग रूम को नेचुरल और प्रीमियम लुक दे सकती हैं. इनका एक फायदा यह भी है कि रोजमर्रा की धूल बहुत ज्यादा उभरकर दिखाई नहीं देती.





अगर कमरा छोटा है तो हल्के रंग की टाइल्स जगह को थोड़ा खुला और बड़ा दिखाने में मदद कर सकती हैं. वहीं बड़े और अच्छी रोशनी वाले कमरे में गहरे रंग की टाइल्स का इस्तेमाल किया जा सकता है.

किचन में टाइल्स का रंग कैसे चुनें?

किचन की टाइल्स चुनते समय सिर्फ रंग ही नहीं, सफाई का भी ध्यान रखना चाहिए. यहां तेल, भाप और खाने के दाग रोजाना लग सकते हैं. बहुत गहरे रंग की टाइल्स पर सफाई के बाद के निशान ज्यादा दिखाई दे सकते हैं, जबकि बहुत हल्के रंग पर दाग जल्दी नजर आ सकते हैं. इसलिए किचन के लिए मिड-टोन रंग एक अच्छा विकल्प हो सकता है.

क्रीमी टाइल्स, वार्म ग्रे बैकस्प्लैश या टेराकोटा और ऑफ-व्हाइट पैटर्न वाली टाइल्स किचन को अच्छा लुक दे सकती हैं. अगर किचन का बाकी हिस्सा सिंपल है तो पैटर्न वाली टाइल्स से थोड़ा अलग लुक भी दिया जा सकता है.

ग्राउट का रंग भी रखें ध्यान में

टाइल्स के बीच में लगने वाली ग्राउट का रंग भी पूरे लुक को बदल सकता है. कई बार टाइल्स सही होने के बावजूद ग्राउट का गलत रंग डिजाइन को खराब कर देता है. सामान्य तौर पर टाइल्स के रंग से मिलता-जुलता ग्राउट रखना बेहतर माना जाता है. गर्म रंग की टाइल्स के साथ गर्म टोन और ठंडे रंग की टाइल्स के साथ ठंडे टोन का ग्राउट अच्छा लग सकता है. बड़ी टाइल्स में अगर आप ग्राउट लाइन को कम दिखाई देना चाहते हैं तो टाइल्स से मिलता-जुलता रंग चुनें. वहीं पैटर्न वाली टाइल्स में कंट्रास्ट ग्राउट डिजाइन को और उभार सकता है.

इसे भी पढ़ें : Coriander Storage Tips: फ्रिज में धनिया जल्दी गल जाता है, अपनाएं ये खास ट्रिक

टाइल्स खरीदने से पहले ये गलती न करें

टाइल्स को सिर्फ शोरूम की रोशनी में देखकर फाइनल न करें. होम एक्सपर्ट्स की सलाह है कि टाइल्स का सैंपल लेकर उसे घर के उस कमरे में देखें जहां इसे लगाना है. सुबह की प्राकृतिक रोशनी और शाम की आर्टिफिशियल लाइट में टाइल्स का रंग अलग दिखाई दे सकता है. इसलिए खरीदने से पहले एक दिन तक सैंपल को कमरे में रखकर देखना बेहतर है.

इसे भी पढ़ें : Bee Hive Prevention: घर में कभी नहीं लगेगा मधुमक्खी का छत्ता, बस कर लें यह जुगाड़