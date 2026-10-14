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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलHome TipsWall Paint Bubbling: दीवार का पेंट उखड़ रहा है? सीधे दोबारा पेंट करने की न करें भूल

Wall Paint Bubbling: दीवार का पेंट उखड़ रहा है? सीधे दोबारा पेंट करने की न करें भूल

Wall Painting Tips: दीवार पर पेंट या प्लास्टर तब उभरने लगता है जब उसके नीचे नमी या हवा फंस जाती है. कई बार प्लास्टर की पकड़ कमजोर होने पर भी पेंट की सतह ऊपर उठने लगती है.

Written By : सोनम |  Updated at : 14 Oct 2026 05:19 PM (IST)
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How To Fix Bubbling Paint On Damp Walls: दीवार पर नया पेंट घर को साफ-सुथरा और खूबसूरत लुक देता है, लेकिन अगर कुछ समय बाद पेंट की सतह पर बुलबुले या उभरे हुए हिस्से नजर आने लगें तो यह परेशानी का कारण बन सकता है. खासकर जब दीवार में नमी की वजह से पेंट फूलने लगे, तो सिर्फ उसके ऊपर दोबारा पेंट कर देना सही तरीका नहीं है. ऐसा करने से समस्या कुछ समय बाद फिर सामने आ सकती है.

दीवार पर पेंट का फूलना अक्सर इस बात का संकेत होता है कि पेंट के नीचे नमी, हवा या कमजोर प्लास्टर जैसी कोई समस्या मौजूद है. शुरुआत में यह सिर्फ पेंट की सतह तक सीमित दिखाई देता है, लेकिन समय के साथ प्लास्टर और दीवार की स्थिति भी प्रभावित हो सकती है. इसलिए दोबारा पेंट कराने से पहले यह समझना जरूरी है कि पेंट क्यों फूल रहा है.

दीवार में पेंट क्यों फूलता है?

दीवार पर पेंट या प्लास्टर तब उभरने लगता है जब उसके नीचे नमी या हवा फंस जाती है. कई बार प्लास्टर की पकड़ कमजोर होने पर भी पेंट की सतह ऊपर उठने लगती है. जैसे-जैसे अंदर दबाव बढ़ता है, पेंट पर छोटे-बड़े बुलबुले दिखाई देने लगते हैं. अगर दीवार में नमी है, तो सिर्फ पुराने पेंट को हटाकर नया पेंट करना समस्या का स्थायी समाधान नहीं होगा. पहले नमी की वजह को समझना और प्रभावित हिस्से को ठीक करना जरूरी है.

शुरुआत में कैसे दिखता है पेंट का फूलना?

पेंट फूलने की समस्या धीरे-धीरे बढ़ सकती है. शुरुआत में दीवार पर छोटे-छोटे उभरे हुए बुलबुले दिखाई देते हैं. रोशनी पड़ने पर सतह थोड़ी असमान नजर आ सकती है और हाथ लगाने पर हल्की खुरदरी महसूस हो सकती है. समस्या बढ़ने पर बुलबुले बड़े हो सकते हैं. पेंट पर महीन दरारें या सिलवटें भी नजर आने लगती हैं. अगर स्थिति ज्यादा खराब हो जाए तो पेंट उखड़ने या परत छोड़ने लगता है. इसके साथ दीवार पर नमी या गहरे रंग के धब्बे भी दिखाई दे सकते हैं और प्लास्टर कमजोर पड़ सकता है.


Wall Paint Bubbling: दीवार का पेंट उखड़ रहा है? सीधे दोबारा पेंट करने की न करें भूल

दीवार में नमी के कारण पेंट फूलने की वजह

पेंट फूलने की सबसे आम वजहों में दीवार के अंदर नमी का जमा होना शामिल है. बाहरी दीवार में दरारों या पानी के संपर्क से नमी अंदर पहुंच सकती है. लंबे समय तक बारिश या ज्यादा नमी वाले मौसम में यह समस्या और बढ़ सकती है. इसके अलावा, अगर पेंट करने से पहले दीवार की सही तरह से सफाई और तैयारी नहीं की गई हो, तो पेंट की पकड़ कमजोर रह सकती है. धूल, नमी या असमान सतह पर पेंट करने से भी कुछ समय बाद परत ऊपर उठ सकती है. किचन और बाथरूम जैसी जगहों पर भाप और कम वेंटिलेशन के कारण नमी जमा होने की समस्या हो सकती है. पाइप, छत या ओवरहेड टैंक से होने वाला पानी का रिसाव भी दीवार पर पेंट फूलने का कारण बन सकता है.

दोबारा पेंट करने से पहले क्या करें?

अगर दीवार पर नमी के कारण पेंट फूल गया है, तो सबसे पहले प्रभावित हिस्से की जांच करें. यह पता लगाना जरूरी है कि नमी कहां से आ रही है. अगर पानी का रिसाव या सीपेज है, तो पहले उस समस्या को ठीक करना चाहिए. इसके बाद खराब या उभरी हुई पेंट की परत को हटाकर दीवार की स्थिति देखनी चाहिए. अगर प्लास्टर कमजोर हो चुका है, तो केवल पेंट की नई परत लगाने से काम नहीं चलेगा. सतह को ठीक तरह से तैयार करना जरूरी है. दीवार को पर्याप्त रूप से सूखने देने के बाद सही प्राइमर और नमी के लिए उपयुक्त पेंट का इस्तेमाल किया जा सकता है. सही प्राइमर पेंट की पकड़ बेहतर बनाने में मदद करता है और नमी या फंसी हुई हवा के कारण दोबारा पेंट फूलने का जोखिम कम कर सकता है.


Wall Paint Bubbling: दीवार का पेंट उखड़ रहा है? सीधे दोबारा पेंट करने की न करें भूल

किन जगहों पर यह समस्या ज्यादा होती है?

बाथरूम और किचन की दीवारों पर नमी की वजह से पेंट फूलने की समस्या ज्यादा दिखाई दे सकती है. इसके अलावा बाहरी दीवारें, खिड़कियों और बालकनी के आसपास के हिस्से, छत या टेरेस से जुड़े क्षेत्र और ग्राउंड फ्लोर की दीवारें भी प्रभावित हो सकती हैं. बाहरी दीवारों को बारिश, गर्मी और नमी का लगातार सामना करना पड़ता है. ऐसे में अगर पेंट फूल रहा है, तो उसे लंबे समय तक नजरअंदाज करना ठीक नहीं है.

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पेंट फूलने को नजरअंदाज करने पर क्या होगा?

दीवार पर छोटे बुलबुले देखकर उसे सिर्फ कॉस्मेटिक समस्या समझना सही नहीं है. अगर इसके पीछे नमी की समस्या बनी रहती है, तो प्लास्टर धीरे-धीरे कमजोर हो सकता है. पेंट बार-बार खराब हो सकता है और कुछ मामलों में पेंट की परत के नीचे फफूंद भी विकसित हो सकती है. सबसे बड़ी परेशानी यह है कि अगर नमी की असली वजह ठीक किए बिना दोबारा पेंट कर दिया गया, तो नई पेंट की परत भी कुछ समय बाद फूल या उखड़ सकती है. इससे बार-बार मरम्मत कराने का खर्च बढ़ सकता है.

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About the author सोनम

जर्नलिज्म की दुनिया में करीब 15 साल बिता चुकीं सोनम की अपनी अलग पहचान है. वह खुद ट्रैवल की शौकीन हैं और यही वजह है कि अपने पाठकों को नई-नई जगहों से रूबरू कराने का माद्दा रखती हैं. लाइफस्टाइल और हेल्थ जैसी बीट्स में उन्होंने अपनी लेखनी से न केवल रीडर्स का ध्यान खींचा है, बल्कि अपनी विश्वसनीय जगह भी कायम की है. उनकी लेखन शैली में गहराई, संवेदनशीलता और प्रामाणिकता का अनूठा कॉम्बिनेशन नजर आता है, जिससे रीडर्स को नई-नई जानकारी मिलती हैं. 

लखनऊ यूनिवर्सिटी से जर्नलिज्म में ग्रैजुएशन रहने वाली सोनम ने अपने पत्रकारिता के सफर की शुरुआत भी नवाबों के इसी शहर से की. अमर उजाला में उन्होंने बतौर इंटर्न अपना करियर शुरू किया. इसके बाद दैनिक जागरण के आईनेक्स्ट में भी उन्होंने काफी वक्त तक काम किया. फिलहाल, वह एबीपी लाइव वेबसाइट में लाइफस्टाइल डेस्क पर बतौर कंटेंट राइटर काम कर रही हैं.

ट्रैवल उनका इंटरेस्ट  एरिया है, जिसके चलते वह न केवल लोकप्रिय टूरिस्ट प्लेसेज के अनछुए पहलुओं से रीडर्स को रूबरू कराती हैं, बल्कि ऑफबीट डेस्टिनेशन्स के बारे में भी जानकारी देती हैं. हेल्थ बीट पर उनके लेख वैज्ञानिक तथ्यों और सामान्य पाठकों की समझ के बीच बैलेंस बनाते हैं. सोशल मीडिया पर भी सोनम काफी एक्टिव रहती हैं और अपने आर्टिकल और ट्रैवल एक्सपीरियंस शेयर करती रहती हैं.
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Published at : 14 Oct 2026 05:19 PM (IST)
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