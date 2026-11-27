Remove Black Mold From Bathroom Ceiling: बाथरूम में गर्म पानी से नहाने के बाद अगर छत पर काले-काले धब्बे दिखाई देने लगें, तो इन्हें सिर्फ गंदगी समझकर नजरअंदाज न करें. ये निशान फफूंदी यानी मोल्ड के हो सकते हैं. सर्दियों में गर्म पानी से नहाने के कारण बाथरूम के अंदर भाप और नमी बढ़ जाती है, जिससे फफूंदी तेजी से पनप सकती है. अच्छी बात यह है कि कुछ आसान तरीकों से इसे साफ करने के साथ दोबारा जमने से भी रोका जा सकता है.

बाथरूम की छत पर काले धब्बे क्यों पड़ते हैं?

बाथरूम में फफूंदी जमने की सबसे बड़ी वजह नमी और गर्मी होती है. गर्म पानी से नहाने पर काफी भाप बनती है. पानी के छींटों और भाप की वजह से छत और दीवारों पर नमी जमा हो सकती है. अगर यह नमी लंबे समय तक बनी रहे, तो फफूंदी को बढ़ने का मौका मिल जाता है. समस्या तब और बढ़ जाती है जब बाथरूम में वेंटिलेशन ठीक नहीं होता. हवा बाहर नहीं निकल पाती और कमरा काफी देर तक नम बना रहता है. यही माहौल फफूंदी के लिए अनुकूल होता है.

सफेद सिरके से ऐसे करें फफूंदी की सफाई

अगर छत पर फफूंदी के काले निशान दिखाई दे रहे हैं, तो सफेद सिरका यानी व्हाइट विनेगर इस्तेमाल किया जा सकता है. इसके लिए एक स्प्रे बोतल में बिना पानी मिलाए सफेद सिरका भरें और उसे सीधे फफूंदी वाले हिस्से पर स्प्रे करें. सिरका लगाने के तुरंत बाद छत को रगड़ने की जरूरत नहीं है. इसे करीब एक घंटे या उससे ज्यादा समय तक लगा रहने दें. इसके बाद सख्त ब्रिसल वाले ब्रश की मदद से फफूंदी वाले हिस्से को अच्छी तरह रगड़कर साफ करें. जब काले निशान हट जाएं, तो सूखे और साफ कपड़े से उस जगह को पोंछ दें.





फफूंदी साफ करते समय इन बातों का रखें ध्यान

छत से फफूंदी हटाते समय थोड़ी सावधानी जरूरी है. ब्रश से रगड़ने पर फफूंदी के कण हवा में फैल सकते हैं. इसलिए सफाई के दौरान मास्क, रबर के दस्ताने और आंखों को ढकने वाले प्रोटेक्टिव गॉगल्स पहनना बेहतर है. सफाई के लिए इस्तेमाल किए गए ब्रश और कपड़े को बाद में दोबारा इस्तेमाल करने से बचें. इसके अलावा छत तक पहुंचने के लिए सीढ़ी का इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसे मजबूत और सुरक्षित जगह पर रखें.

बाथरूम में नमी को ज्यादा देर तक न रुकने दें

फफूंदी को दोबारा जमने से रोकने के लिए सबसे जरूरी है कि बाथरूम में नमी ज्यादा देर तक न रहे. नहाने के बाद अगर बाथरूम में खिड़की है, तो उसे कुछ समय के लिए खोल दें. इससे अंदर की भाप और नमी बाहर निकलने में मदद मिलेगी. अगर खिड़की नहीं है, तो एग्जॉस्ट फैन का इस्तेमाल करें. यह बाथरूम की नम हवा को बाहर निकालने में मदद करता है. गर्म पानी से नहाने के बाद कुछ समय तक एग्जॉस्ट फैन चलाने से बाथरूम में नमी कम करने में मदद मिल सकती है.





एग्जॉस्ट फैन ठीक से काम कर रहा है या नहीं

अगर एग्जॉस्ट फैन लगा होने के बावजूद बाथरूम में काफी देर तक भाप बनी रहती है, तो फैन की सफाई की जरूरत हो सकती है. उसमें गंदगी जमा होने पर हवा का फ्लो प्रभावित हो सकता है. अगर फैन काम ही नहीं कर रहा है, तो उसे ठीक करवाना जरूरी है. बाथरूम की छत पर बार-बार फफूंदी जमना इस बात का संकेत हो सकता है कि कमरे से नमी ठीक तरह से बाहर नहीं निकल रही.

ब्लीच और हाइड्रोजन पेरॉक्साइड हर जगह काम नहीं करते

फफूंदी साफ करने के लिए ब्लीच और हाइड्रोजन पेरॉक्साइड का इस्तेमाल भी किया जाता है. लेकिन छिद्र वाली सतहों पर इनका असर वैसा नहीं होता जैसा सपाट सतहों पर होता है. ड्राईवॉल जैसी सतहों पर फफूंदी की समस्या अलग तरह से बनी रह सकती है, जबकि टाइल जैसी सपाट सतहों पर इनका इस्तेमाल किया जा सकता है.

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सफाई के बाद दोबारा न जमे फफूंदी, इसके लिए क्या करें?

फफूंदी को साफ करने के बाद सबसे जरूरी है कि बाथरूम में नमी जमा न होने दें. हर बार गर्म पानी से नहाने के बाद खिड़की खोलें या एग्जॉस्ट फैन चलाएं. इससे भाप जल्दी बाहर निकल सकती है और छत पर नमी जमने की संभावना कम होगी. व्हाइट विनेगर का इस्तेमाल प्रभावित जगह पर दोबारा फफूंदी जमने से रोकने के लिए भी किया जा सकता है.