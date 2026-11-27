4 Bedroom Duplex Plan 150 Gaj: एक आलीशान घर हर फैमिली का सपना होता है, लेकिन कई बार पर्याप्त जमीन न होने की वजह से हम अपने मन मुताबिक घर नहीं बना पाते. हालांकि, अगर आपके पास 150 गज का प्लॉट है, तो भी आप एक खूबसूरत और आलीशान घर तैयार कर सकते हैं. बस जरूरत है घर की प्लानिंग सही तरीके से करने की, ताकि कम जगह में भी हर कोने का बेहतर इस्तेमाल हो सके.

परिवार के लिए इस जगह में आरामदायक घर बनाया जा सकता है, लेकिन इसके लिए घर का लेआउट सही होना जरूरी है. खासकर अगर आप चाहते हैं कि घर के हर कमरे में खिड़की, रोशनी और हवा की अच्छी जगह हो, तो प्लान बनाते समय हर हिस्से का इस्तेमाल सोच-समझकर करना होगा. यहां 150 गज के प्लॉट पर घर बनाने के कुछ ऐसे आइडिया हैं, जिनमें जगह का सही इस्तेमाल किया जा सकता है.

ईस्ट फेसिंग घर में खिड़कियों का रखें ध्यान

अगर प्लॉट ईस्ट फेसिंग है तो मुख्य दरवाजा पूर्व दिशा की तरफ रखा जा सकता है. इससे सुबह की हल्की धूप घर तक पहुंचती है. एंट्रेंस के पास लिविंग रूम रखा जा सकता है, जबकि किचन को दक्षिण-पूर्व दिशा में जगह दी जा सकती है. बेडरूम पश्चिम या दक्षिण की तरफ रखे जा सकते हैं. कमरों की प्लानिंग करते समय ऐसी जगह खिड़कियां रखना बेहतर रहेगा, जहां से कमरे में रोशनी और हवा आ सके. ईस्ट फेसिंग घर में सुबह की धूप का फायदा भी लिया जा सकता है.





सामने पार्किंग और घर में खुली जगह

150 गज के प्लॉट में सामने का सेटबैक पार्किंग के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है. यहां एक कार और दोपहिया वाहन के लिए जगह बनाई जा सकती है. कार की आसान एंट्री के लिए गेट की चौड़ाई 10 से 12 फीट रखी जा सकती है. पार्किंग के लिए टाइल या पक्का फर्श इस्तेमाल किया जा सकता है. घर के बाकी हिस्से की प्लानिंग ऐसी हो कि सामने की जगह पूरी तरह बंद न हो और घर में हवा आने-जाने की गुंजाइश बनी रहे.

2 BHK में कमरों को इस तरह रखें

150 गज के प्लॉट पर 2 BHK घर छोटे परिवार के लिए अच्छा विकल्प हो सकता है. एंट्रेंस के पास लिविंग रूम रखा जा सकता है. इसके साथ ओपन किचन और डाइनिंग स्पेस बनाया जा सकता है. दो बेडरूम एक तरफ रखे जा सकते हैं. एक कमरे के साथ अटैच बाथरूम और दूसरा अलग बाथरूम रखा जा सकता है. पीछे की तरफ छोटी यूटिलिटी एरिया के लिए जगह छोड़ी जा सकती है.

बेडरूम की प्लानिंग में खिड़कियों की जगह पहले से तय करना जरूरी है, ताकि कमरे पूरी तरह बंद न लगें. इस तरह का लेआउट निर्माण लागत को भी कम रखने में मदद कर सकता है और जरूरत पड़ने पर ऊपर की मंजिल बाद में बनाई जा सकती है.

दो मंजिल में 4 बेडरूम का प्लान

अगर परिवार बड़ा है तो 150 गज के प्लॉट पर दो मंजिल में 4 बेडरूम का घर बनाया जा सकता है. ग्राउंड फ्लोर पर लिविंग रूम, किचन और एक बेडरूम रखा जा सकता है, जबकि ऊपर की मंजिल पर तीन बेडरूम बनाए जा सकते हैं. इस प्लान का फायदा यह है कि बुजुर्ग परिवार के सदस्य नीचे रह सकते हैं और बच्चों के कमरे ऊपर बनाए जा सकते हैं. मुख्य बेडरूम में अटैच बाथरूम रखने से सुविधा बढ़ती है. हर बेडरूम में खिड़की की जगह इस तरह तय की जा सकती है कि कमरे में दिन के समय रोशनी और हवा आती रहे.





स्टिल्ट पार्किंग के साथ दो लिविंग फ्लोर

अगर आपको ज्यादा कमरे चाहिए और पार्किंग की भी अच्छी जगह चाहिए, तो ग्राउंड फ्लोर को पार्किंग के लिए खुला रखकर ऊपर दो लिविंग फ्लोर बनाए जा सकते हैं. 150 गज के प्लॉट पर यह डिजाइन व्यस्त सड़क वाले इलाकों में काम आ सकता है. इससे गाड़ियां बारिश से बची रहती हैं और रहने की जगह सड़क के शोर से ऊपर रहती है. ऊपर के फ्लोर पर कमरों की प्लानिंग करते समय खिड़कियों और हवा के रास्ते के लिए जगह छोड़ी जा सकती है.

बीच में छोटा आंगन या लाइट वेल

अगर घर के बीच के कमरों में सीधे बाहर की तरफ खिड़की देना मुश्किल हो, तो करीब 6×8 फीट की छोटी खुली जगह बनाई जा सकती है. इसे घर के बीच या पीछे की तरफ रखा जा सकता है. यह जगह अंदर के कमरों तक धूप और हवा पहुंचाने में मदद कर सकती है. यहां कुछ पौधे या तुलसी का पौधा भी रखा जा सकता है. बारिश के समय इसे ग्रिल या पारदर्शी शीट से कवर किया जा सकता है.

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सीढ़ी ऐसी जगह बनाएं जहां जगह बर्बाद न हो

सीढ़ियों को लिविंग रूम के बीच में रखने के बजाय साइड की दीवार या घर के पीछे की तरफ रखा जा सकता है. इससे हॉल खुला और इस्तेमाल करने लायक बना रहता है. सीढ़ियों के नीचे की जगह भी खाली छोड़ने की जरूरत नहीं है. यहां स्टोर रूम, छोटी स्टडी टेबल या जूते रखने की जगह बनाई जा सकती है.

छत पर कमरा और खुली जगह

150 गज के घर में छत का इस्तेमाल भी सही तरीके से किया जा सकता है. ऊपर एक छोटा कमरा, वॉशिंग एरिया और कुछ गमलों के लिए जगह रखी जा सकती है. सामने 3 से 4 फीट की बालकनी बनाने से छांव के साथ बैठने की जगह भी मिल जाती है.

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