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Monsoon Spice Storage Tips: बारिश के दौरान मसालों में घुस गई नमी? जानें री-यूज करने का तरीका

Monsoon Spice Storage Tips: बारिश में मसालों में नमी आने से गुठलियां और फफूंद लग सकती है. सही तरीके से सुखाकर और स्टोर करके मसालों को खराब होने से बचाएं.

Written By : एबीपी लाइव |  Edited By: Sanjana Singh |  Updated at : 13 Aug 2026 09:39 AM (IST)
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बारिश के मौसम में गर्मी से जितनी राहत मिलती है उतनी ही इस मौसम में हवा में नमी बहुत बढ़ जाती है, और इसका सीधा असर हमारी रसोई में रखे राशनों पर साफ दिखाई देने लगता है खासतौर पर मसालों पर. हल्दी, मिर्च, धनिया, जीरा जैसे मसाले नमी सोख लेते हैं, जिससे उनमें गुठलियां बनने लगती हैं, उनकी खुशबू कम हो जाती है और कई बार फफूंद भी लग जाती है. ऐसे में ज्यादातर लोगों को सारा मसाला फेंकना पड़ जाता है, लेकिन आपको जानकर राहत मिलेगी कि आप थोड़ी सी जानकारी और सूझबूझ से इन मसालों को दोबारा इस्तेमाल लायक बना सकते हैं. आइए जानते हैं बारिश में नमी से खराब हुए मसालों को फिर से उपयोग लायक कैसे बनाएं.

धूप और हल्की गर्मी से नमी हटाएं

अगर मसालों में हल्की नमी आई है और अभी फफूंद नहीं लगी है, तो सबसे पहला और आसान तरीका है उन्हें धूप में सुखाना. इसमें आप मसालों को एक साफ, सूखी थाली या अखबार पर फैलाकर 2 से 3 घंटे धूप में रखें. ऐसे करने से मसालों में से नमी उड़ जाती है और मसाले फिर से सूखे और खुशबूदार हो जाते हैं. मानसून में एक और सबसे बड़ी परेशानी होती है वो है, बारिश में धूप न निकलना, तो ऐसे में सबसे बेहतरीन उपाय है कि आप गैस पर एक बर्तन में मसालों को धीमी आंच पर भून लें. ऐसे करते समय आपको गैस की आंच पर ज्यादा ध्यान रखना होगा कि वो तेज न हो, वरना मसालों का स्वाद कड़वा हो जाएगा और रंग पर असर दिखने लगेगा. साथ ही मसालों को भूनने के बाद उसके ठंडा होने पर ही उसको दोबारा डिब्बे में पैक करना चाहिए वरना नमी दोबारा बन सकती है.

कई बार मसाले इतने ज्यादा गीले हो जाते हैं कि उनमें छोटी-छोटी सख्त गुठलियां बन जाती हैं, खासकर हल्दी और मिर्च पाउडर में यह समस्या ज्यादा दिखती है. ऐसी स्थिति में मसालों को पहले धूप या हल्की आंच पर सुखाएं, फिर मिक्सर में डालकर बारीक पीस लें. पीसने के बाद इन्हें एक बारीक छलनी से छान लें ताकि कोई भी बड़ा टुकड़ा है तो वो अलग हो जाए. बस ध्यान रखने वाली बात ये है कि अगर मसालों में काफी ज्यादा फफूंदी या बदबू आ रही है तो उसे फेंक देना ही समझदारी होती है, क्योंकि वो सेहत के लिए नुकसानदायक हो सकता है.

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सही तरीके से स्टोर करें, ताकि नमी दोबारा न आए

बात यहीं तक सीमित नहीं होती, मसालों को एक बार सुखा लेने के बाद जरूरी है कि उसे दोबारा नमी से बचाया जाए, इसके लिए उसको दोबारा स्टोर करने के तरीके पर भी ध्यान देना चाहिए. जिसके लिए आप हमेशा से मसालों को एयरटाइट डिब्बे या फिर कांच के डिब्बे में उसको अच्छी तरह बंद करके रखें, साथ ही इस बात का भी ध्यान रखें कि आपका डिब्बा पूरी तरह सूखा हुआ हो, वरना मसालों में दोबारा नमी आ सकती है. इसके अलावा डिब्बे को रखने की जगह से भी फर्क पड़ता है, इसलिए डिब्बे को गैस या फिर सिंक के पास नहीं रखना चाहिए बल्कि किसी सूखी जगह पर ही रखना चाहिए.

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Published at : 13 Aug 2026 09:39 AM (IST)
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Kitchen Tips Monsoon Spice Storage Tips Moisture In Spices
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