Explainerदुर्गा पूजाDataLabs#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलHome TipsHow To Clean Silver Anklet: पहनते-पहनते काली हो गई है चांदी की पायल? घर पर ही ऐसे करें साफ

How To Clean Silver Anklet: पहनते-पहनते काली हो गई है चांदी की पायल? घर पर ही ऐसे करें साफ

Home Tips: चांदी का रंग काला पड़ना कोई असामान्य बात नहीं है. हवा में मौजूद कुछ तत्वों के साथ चांदी की प्रतिक्रिया होने पर उसकी सतह पर एक गहरी परत बन जाती है, जिसे टार्निश कहा जाता है.

Written By : सोनम |  Updated at : 16 Oct 2026 01:53 PM (IST)
Preferred Sources

Easy Hacks To Clean Black Silver Payal At Home: चांदी की पायल पहनते-पहनते अगर काली या फीकी पड़ गई है, तो इसे देखकर परेशान होने की जरूरत नहीं है. रोजाना पहनने वाली पायल का रंग समय के साथ बदलना आम बात है. पैरों की त्वचा के संपर्क में रहने के कारण पायल पसीने, धूल, नमी और हवा के संपर्क में आती रहती है. यही वजह है कि चांदी पर धीरे-धीरे काली परत जमने लगती है और उसकी चमक कम हो जाती है.

हालांकि, इसके लिए हर बार ज्वेलर के पास जाने या महंगे क्लीनिंग प्रोडक्ट खरीदने की जरूरत नहीं है. घर में मौजूद कुछ चीजों की मदद से चांदी की पायल को आसानी से साफ किया जा सकता है. बस सफाई करते समय पायल की बनावट और उसमें लगे पत्थरों का भी ध्यान रखना जरूरी है.

चांदी की पायल काली क्यों पड़ जाती है?

चांदी का रंग काला पड़ना कोई असामान्य बात नहीं है. हवा में मौजूद कुछ तत्वों के साथ चांदी की प्रतिक्रिया होने पर उसकी सतह पर एक गहरी परत बन जाती है, जिसे टार्निश कहा जाता है. पायल लगातार पैरों में रहने के कारण दूसरी ज्वेलरी की तुलना में ज्यादा जल्दी गंदी या काली दिखाई दे सकती है. पसीना, शरीर का तेल, नमी, परफ्यूम, लोशन और धूल इसके रंग को जल्दी फीका कर सकते हैं. अच्छी बात यह है कि यह परत आमतौर पर चांदी की सतह पर ही होती है और सही तरीके से सफाई करने पर पायल की चमक वापस लाई जा सकती है.


How To Clean Silver Anklet: पहनते-पहनते काली हो गई है चांदी की पायल? घर पर ही ऐसे करें साफ

 बेकिंग सोडा से करें सफाई

हल्की काली पड़ी चांदी की पायल को साफ करने के लिए बेकिंग सोडा का इस्तेमाल किया जा सकता है. इसके लिए तीन हिस्से बेकिंग सोडा में एक हिस्सा पानी मिलाकर गाढ़ा पेस्ट बना लें. अब इस पेस्ट को पायल पर लगाएं और मुलायम कपड़े की मदद से हल्के हाथों से रगड़ें. ज्यादा जोर लगाने की जरूरत नहीं है. खासकर अगर पायल पर बारीक डिजाइन या नाजुक काम है, तो बहुत धीरे सफाई करें. इसके बाद पायल को गुनगुने पानी से अच्छी तरह धो लें और मुलायम कपड़े से तुरंत सुखा दें. पानी पायल पर लंबे समय तक न रहने दें.

 एल्युमिनियम फॉयल से हटाएं ज्यादा जमी कालिख

अगर पायल काफी ज्यादा काली हो गई है, तो एल्युमिनियम फॉयल वाला तरीका भी आजमाया जा सकता है. एक कटोरे में एल्युमिनियम फॉयल बिछाएं. इसमें एक चम्मच बेकिंग सोडा और एक चम्मच नमक डालें. इसके बाद सावधानी से गर्म पानी डालें. अब चांदी की पायल को इस पानी में रखें और ध्यान रखें कि वह एल्युमिनियम फॉयल के संपर्क में रहे. कुछ मिनट बाद पायल को बाहर निकालें, साफ पानी से धोएं और मुलायम कपड़े से अच्छी तरह सुखा लें. यह तरीका जमी हुई टार्निश पर काम कर सकता है, लेकिन बहुत नाजुक या कीमती डिजाइन वाली पायल पर इसे इस्तेमाल करने से पहले सावधानी बरतें.


How To Clean Silver Anklet: पहनते-पहनते काली हो गई है चांदी की पायल? घर पर ही ऐसे करें साफ

 हल्की गंदगी के लिए साबुन का पानी

अगर पायल सिर्फ धूल और रोजाना इस्तेमाल की वजह से फीकी दिख रही है, तो हर बार किसी घरेलू नुस्खे की जरूरत नहीं है. हल्के गुनगुने पानी में थोड़ा सा माइल्ड डिशवॉशिंग लिक्विड मिलाएं. पायल को करीब 10 से 15 मिनट तक इसमें रखें. इसके बाद किसी बहुत मुलायम टूथब्रश से चेन और डिजाइन वाले हिस्सों को धीरे-धीरे साफ करें. साफ पानी से धोने के बाद कपड़े से पूरी तरह सुखा दें. यह तरीका रोजाना पहनी जाने वाली पायल की सामान्य सफाई के लिए बेहतर हो सकता है.

सिल्वर पॉलिशिंग कपड़े का करें इस्तेमाल

अगर आप बिना पानी या किसी घोल के पायल की चमक वापस लाना चाहते हैं, तो सिल्वर पॉलिशिंग कपड़ा आसान विकल्प है. इसे पायल की सतह पर हल्के हाथ से रगड़ें और काले या फीके हिस्सों पर थोड़ा ज्यादा ध्यान दें. हल्की टार्निश और रोजाना की गंदगी के लिए यह तरीका काफी सुविधाजनक है. ज्वेलरी बॉक्स में ऐसा कपड़ा रखने से जरूरत पड़ने पर पायल को जल्दी साफ किया जा सकता है.

 किन चीजों से पायल साफ न करें?

चांदी की पायल साफ करते समय हर घरेलू नुस्खा आजमाना सही नहीं है. ब्लीच, क्लोरीन वाले प्रोडक्ट, तेज केमिकल क्लीनर, स्टील वूल और खुरदरे ब्रश से बचें. इनसे चांदी पर खरोंच आ सकती है या उसका रंग और फिनिश खराब हो सकता है. टूथपेस्ट से चांदी साफ करने का नुस्खा भी काफी जगह बताया जाता है, लेकिन यह चांदी की सतह पर छोटे-छोटे खरोंच डाल सकता है. इसलिए इसे इस्तेमाल करने से बचना बेहतर है. अगर पायल में मोती, ओपल, फ़िरोज़ा या कोई दूसरा नाजुक पत्थर लगा है, तो उसे घर के किसी तेज सफाई वाले घोल में डालने से पहले सावधानी बरतें. ऐसी ज्वेलरी के लिए हल्की सफाई या प्रोफेशनल क्लीनिंग बेहतर विकल्प हो सकता है.

इसे भी पढ़ें: Soft Roti Making Tips: तवे पर नहीं फूलती रोटी? गुब्बारे जैसी फुलाने का जादुई हैक

 पायल को दोबारा जल्दी काला होने से कैसे बचाएं?

सफाई के बाद पायल की देखभाल करना भी उतना ही जरूरी है. नहाते समय, स्विमिंग करते समय और बहुत ज्यादा नमी वाले स्थान पर पायल उतार दें. परफ्यूम, लोशन या स्किनकेयर प्रोडक्ट लगाने के बाद पायल पहनें, ताकि इनका सीधा संपर्क चांदी से कम हो. पायल उतारने के बाद उसे मुलायम कपड़े से पोंछकर एयरटाइट ज्वेलरी पाउच या डिब्बे में रखें. नमी वाली जगह पर रखने से बचें.

इसे भी पढ़ें: How To Fix Undercooked Rice: अधपके चावल को फेंकने की न करें भूल! 5 मिनट में ऐसे करें ठीक

About the author सोनम

जर्नलिज्म की दुनिया में करीब 15 साल बिता चुकीं सोनम की अपनी अलग पहचान है. वह खुद ट्रैवल की शौकीन हैं और यही वजह है कि अपने पाठकों को नई-नई जगहों से रूबरू कराने का माद्दा रखती हैं. लाइफस्टाइल और हेल्थ जैसी बीट्स में उन्होंने अपनी लेखनी से न केवल रीडर्स का ध्यान खींचा है, बल्कि अपनी विश्वसनीय जगह भी कायम की है. उनकी लेखन शैली में गहराई, संवेदनशीलता और प्रामाणिकता का अनूठा कॉम्बिनेशन नजर आता है, जिससे रीडर्स को नई-नई जानकारी मिलती हैं. 

लखनऊ यूनिवर्सिटी से जर्नलिज्म में ग्रैजुएशन रहने वाली सोनम ने अपने पत्रकारिता के सफर की शुरुआत भी नवाबों के इसी शहर से की. अमर उजाला में उन्होंने बतौर इंटर्न अपना करियर शुरू किया. इसके बाद दैनिक जागरण के आईनेक्स्ट में भी उन्होंने काफी वक्त तक काम किया. फिलहाल, वह एबीपी लाइव वेबसाइट में लाइफस्टाइल डेस्क पर बतौर कंटेंट राइटर काम कर रही हैं.

ट्रैवल उनका इंटरेस्ट  एरिया है, जिसके चलते वह न केवल लोकप्रिय टूरिस्ट प्लेसेज के अनछुए पहलुओं से रीडर्स को रूबरू कराती हैं, बल्कि ऑफबीट डेस्टिनेशन्स के बारे में भी जानकारी देती हैं. हेल्थ बीट पर उनके लेख वैज्ञानिक तथ्यों और सामान्य पाठकों की समझ के बीच बैलेंस बनाते हैं. सोशल मीडिया पर भी सोनम काफी एक्टिव रहती हैं और अपने आर्टिकल और ट्रैवल एक्सपीरियंस शेयर करती रहती हैं.
Read More
Published at : 16 Oct 2026 01:53 PM (IST)
Tags :
Home Tips
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

Home Tips
Dal Spilling From Pressure Cooker: कुकर में बाहर निकल आती है दाल, ये हो सकती है वजह
कुकर में बाहर निकल आती है दाल, ये हो सकती है वजह
Home Tips
Smelly Clothes After Washing: धुलने के बाद भी कपड़ों से आती है बदबू? नोट करें 5 आसान हैक्स
धुलने के बाद भी कपड़ों से आती है बदबू? नोट करें 5 आसान हैक्स
Home Tips
Medicine Storage: घर में कहां रखनी चाहिए दवाइयां? नोट करें स्टोरेज के 5 जरूरी नियम
घर में कहां रखनी चाहिए दवाइयां? नोट करें स्टोरेज के 5 जरूरी नियम
Home Tips
Low Gas Flame: बर्नर में कम आ रही है लौ, इस तरह से करें सफाई बन जाएगा काम
बर्नर में कम आ रही है लौ, इस तरह से करें सफाई बन जाएगा काम
Advertisement

वीडियोज

लखनऊ में मौत की पटकथा...नेपाल में 'गुप्त लीला' !
SC में सुनवाई का सार..'क्या 'तमाशा' बना रखा है ?'
तो सत्ता परिवर्तन का प्लान-बांग्लादेश का क्यों बखान!
Jagadhatri:😮Jagadhatri मिशन के लिए तैयार, Shivay ने घर की देवी को सम्मान देकर भेजा मैदान में! #sbs
Bollywood News: कॉफ़ी विद करण का धमाकेदार आगाज, सलमान खान के बेबाक अंदाज ने शो पर लगाया तड़का! (15.10.26)
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
प्रशांत भूषण के बयान पर बवाल, जवाब में BJP नेताओं ने PM मोदी का पुराना वीडियो कर दिया वायरल
प्रशांत भूषण के बयान पर बवाल, जवाब में BJP नेताओं ने PM मोदी का पुराना वीडियो कर दिया वायरल
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'ये लोग...' नेहा बोरा के बांग्लादेश वाले बयान पर CM योगी ने किया पलटवार
'ये लोग...' नेहा बोरा के बांग्लादेश वाले बयान पर CM योगी ने किया पलटवार
इंडिया
अभिजीत दीपके के CP में तिरंगा मार्च पर सुप्रीम कोर्ट बोला, 'हमें उम्मीद है कि...'
अभिजीत दीपके के CP में तिरंगा मार्च पर सुप्रीम कोर्ट बोला, 'हमें उम्मीद है कि...'
क्रिकेट
नवरात्रि में फैंस को बड़ा तोहफा, फ्री में मिल रहा भारत-जिम्बाब्वे मैच का टिकट
नवरात्रि में फैंस को बड़ा तोहफा, फ्री में मिल रहा भारत-जिम्बाब्वे मैच का टिकट
बॉलीवुड
इमरान खान के 'लीव इंडिया' नोटिस पर किरण राव का तीखा तंज- 'वाह, अब मुंबई पुलिस?'
इमरान खान को मिले देश छोड़ने के नोटिस पर भड़की आमिर ख़ान की एक्स वाइफ
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'सपा जॉइन कई लेहला का...', सच होगा रवि किशन का तंज? अखिलेश से मिले BJP पार्षद
'सपा जॉइन कई लेहला का...', सच होगा रवि किशन का तंज? अखिलेश से मिले BJP पार्षद
इंडिया
संजय राउत को CJI सूर्यकांत की फटकार, 'दुर्भाग्यपूर्ण है कि...'
संजय राउत को CJI सूर्यकांत की फटकार, 'दुर्भाग्यपूर्ण है कि...'
टेक्नोलॉजी
अब गूगल खुद रोकेगा स्कैम, ठगी होने से पहले काटेगा स्पैम कॉल!
अब गूगल खुद रोकेगा स्कैम, ठगी होने से पहले काटेगा स्पैम कॉल!
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
ENT LIVE
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
Embed widget