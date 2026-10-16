Easy Hacks To Clean Black Silver Payal At Home: चांदी की पायल पहनते-पहनते अगर काली या फीकी पड़ गई है, तो इसे देखकर परेशान होने की जरूरत नहीं है. रोजाना पहनने वाली पायल का रंग समय के साथ बदलना आम बात है. पैरों की त्वचा के संपर्क में रहने के कारण पायल पसीने, धूल, नमी और हवा के संपर्क में आती रहती है. यही वजह है कि चांदी पर धीरे-धीरे काली परत जमने लगती है और उसकी चमक कम हो जाती है.

हालांकि, इसके लिए हर बार ज्वेलर के पास जाने या महंगे क्लीनिंग प्रोडक्ट खरीदने की जरूरत नहीं है. घर में मौजूद कुछ चीजों की मदद से चांदी की पायल को आसानी से साफ किया जा सकता है. बस सफाई करते समय पायल की बनावट और उसमें लगे पत्थरों का भी ध्यान रखना जरूरी है.

चांदी की पायल काली क्यों पड़ जाती है?

चांदी का रंग काला पड़ना कोई असामान्य बात नहीं है. हवा में मौजूद कुछ तत्वों के साथ चांदी की प्रतिक्रिया होने पर उसकी सतह पर एक गहरी परत बन जाती है, जिसे टार्निश कहा जाता है. पायल लगातार पैरों में रहने के कारण दूसरी ज्वेलरी की तुलना में ज्यादा जल्दी गंदी या काली दिखाई दे सकती है. पसीना, शरीर का तेल, नमी, परफ्यूम, लोशन और धूल इसके रंग को जल्दी फीका कर सकते हैं. अच्छी बात यह है कि यह परत आमतौर पर चांदी की सतह पर ही होती है और सही तरीके से सफाई करने पर पायल की चमक वापस लाई जा सकती है.





बेकिंग सोडा से करें सफाई

हल्की काली पड़ी चांदी की पायल को साफ करने के लिए बेकिंग सोडा का इस्तेमाल किया जा सकता है. इसके लिए तीन हिस्से बेकिंग सोडा में एक हिस्सा पानी मिलाकर गाढ़ा पेस्ट बना लें. अब इस पेस्ट को पायल पर लगाएं और मुलायम कपड़े की मदद से हल्के हाथों से रगड़ें. ज्यादा जोर लगाने की जरूरत नहीं है. खासकर अगर पायल पर बारीक डिजाइन या नाजुक काम है, तो बहुत धीरे सफाई करें. इसके बाद पायल को गुनगुने पानी से अच्छी तरह धो लें और मुलायम कपड़े से तुरंत सुखा दें. पानी पायल पर लंबे समय तक न रहने दें.

एल्युमिनियम फॉयल से हटाएं ज्यादा जमी कालिख

अगर पायल काफी ज्यादा काली हो गई है, तो एल्युमिनियम फॉयल वाला तरीका भी आजमाया जा सकता है. एक कटोरे में एल्युमिनियम फॉयल बिछाएं. इसमें एक चम्मच बेकिंग सोडा और एक चम्मच नमक डालें. इसके बाद सावधानी से गर्म पानी डालें. अब चांदी की पायल को इस पानी में रखें और ध्यान रखें कि वह एल्युमिनियम फॉयल के संपर्क में रहे. कुछ मिनट बाद पायल को बाहर निकालें, साफ पानी से धोएं और मुलायम कपड़े से अच्छी तरह सुखा लें. यह तरीका जमी हुई टार्निश पर काम कर सकता है, लेकिन बहुत नाजुक या कीमती डिजाइन वाली पायल पर इसे इस्तेमाल करने से पहले सावधानी बरतें.





हल्की गंदगी के लिए साबुन का पानी

अगर पायल सिर्फ धूल और रोजाना इस्तेमाल की वजह से फीकी दिख रही है, तो हर बार किसी घरेलू नुस्खे की जरूरत नहीं है. हल्के गुनगुने पानी में थोड़ा सा माइल्ड डिशवॉशिंग लिक्विड मिलाएं. पायल को करीब 10 से 15 मिनट तक इसमें रखें. इसके बाद किसी बहुत मुलायम टूथब्रश से चेन और डिजाइन वाले हिस्सों को धीरे-धीरे साफ करें. साफ पानी से धोने के बाद कपड़े से पूरी तरह सुखा दें. यह तरीका रोजाना पहनी जाने वाली पायल की सामान्य सफाई के लिए बेहतर हो सकता है.

सिल्वर पॉलिशिंग कपड़े का करें इस्तेमाल

अगर आप बिना पानी या किसी घोल के पायल की चमक वापस लाना चाहते हैं, तो सिल्वर पॉलिशिंग कपड़ा आसान विकल्प है. इसे पायल की सतह पर हल्के हाथ से रगड़ें और काले या फीके हिस्सों पर थोड़ा ज्यादा ध्यान दें. हल्की टार्निश और रोजाना की गंदगी के लिए यह तरीका काफी सुविधाजनक है. ज्वेलरी बॉक्स में ऐसा कपड़ा रखने से जरूरत पड़ने पर पायल को जल्दी साफ किया जा सकता है.

किन चीजों से पायल साफ न करें?

चांदी की पायल साफ करते समय हर घरेलू नुस्खा आजमाना सही नहीं है. ब्लीच, क्लोरीन वाले प्रोडक्ट, तेज केमिकल क्लीनर, स्टील वूल और खुरदरे ब्रश से बचें. इनसे चांदी पर खरोंच आ सकती है या उसका रंग और फिनिश खराब हो सकता है. टूथपेस्ट से चांदी साफ करने का नुस्खा भी काफी जगह बताया जाता है, लेकिन यह चांदी की सतह पर छोटे-छोटे खरोंच डाल सकता है. इसलिए इसे इस्तेमाल करने से बचना बेहतर है. अगर पायल में मोती, ओपल, फ़िरोज़ा या कोई दूसरा नाजुक पत्थर लगा है, तो उसे घर के किसी तेज सफाई वाले घोल में डालने से पहले सावधानी बरतें. ऐसी ज्वेलरी के लिए हल्की सफाई या प्रोफेशनल क्लीनिंग बेहतर विकल्प हो सकता है.

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पायल को दोबारा जल्दी काला होने से कैसे बचाएं?

सफाई के बाद पायल की देखभाल करना भी उतना ही जरूरी है. नहाते समय, स्विमिंग करते समय और बहुत ज्यादा नमी वाले स्थान पर पायल उतार दें. परफ्यूम, लोशन या स्किनकेयर प्रोडक्ट लगाने के बाद पायल पहनें, ताकि इनका सीधा संपर्क चांदी से कम हो. पायल उतारने के बाद उसे मुलायम कपड़े से पोंछकर एयरटाइट ज्वेलरी पाउच या डिब्बे में रखें. नमी वाली जगह पर रखने से बचें.

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