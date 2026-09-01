चावल बनते हैं चिपचिपे? 1 आसान हैक से बनेंगे खिले-खिले

Easy Hacks To Prevent Rice From Sticking: चावल बनाना सुनने में जितना आसान लगता है, कई बार उतना होता नहीं है. थोड़ी सी लापरवाही और चावल के दाने आपस में चिपकने लगते हैं. कभी चावल बहुत ज्यादा गीले हो जाते हैं, तो कभी बर्तन के नीचे लग जाते हैं. खासकर जब आप चाहते हैं कि चावल के दाने खिले-खिले और अलग-अलग रहें, तब पानी की मात्रा और पकाने का तरीका काफी मायने रखता है. अगर आपके चावल भी अक्सर आपस में चिपक जाते हैं, तो पकाते समय एक छोटी सी बात जरूर ध्यान रखें. चावल को पकाने से पहले ठंडे पानी से अच्छी तरह धोना इस समस्या को कम करने में मदद कर सकता है. ऐसा इसलिए क्योंकि चावल के दानों पर मौजूद अतिरिक्त स्टार्च पकने के दौरान उन्हें आपस में चिपका सकता है.

पकाने से पहले चावल को जरूर धोएं

चावल को बर्तन में डालने से पहले उसे ठंडे पानी से धो लें. इसके लिए चावल को एक कटोरे में लेकर पानी डालें और हाथ से हल्के-हल्के चलाएं. पानी सफेद और मटमैला दिखाई देने लगेगा. इसे निकालकर दो-तीन बार या तब तक धो सकते हैं, जब तक पानी पहले के मुकाबले साफ न दिखने लगे. इससे चावल की सतह पर मौजूद अतिरिक्त स्टार्च कुछ हद तक निकल जाता है और पकने के बाद दानों के आपस में चिपकने की संभावना कम हो सकती है. हालांकि, हर तरह के चावल में स्टार्च की मात्रा एक जैसी नहीं होती, इसलिए नतीजा चावल की किस्म पर भी निर्भर करेगा.





चावल की किस्म के हिसाब से पानी डालें

खिले-खिले चावल बनाने के लिए सिर्फ धोना ही काफी नहीं है. पानी की मात्रा भी सही होनी चाहिए. लंबे दाने वाले चावल को आमतौर पर छोटे दाने वाले चावल की तुलना में थोड़ा ज्यादा पानी चाहिए. एक सामान्य अनुपात के तौर पर एक कप चावल के लिए करीब डेढ़ से दो कप पानी इस्तेमाल किया जा सकता है. हालांकि, चावल की किस्म और उसे पकाने के तरीके के अनुसार पानी की जरूरत बदल सकती है. इसलिए पहली बार किसी नए चावल को बनाते समय पैकेट पर दिए निर्देशों को भी देख लेना बेहतर रहता है.

पानी को पहले उबालें और फिर उसमें चावल डालें. इसके बाद बर्तन को ढककर धीमी आंच पर पकने दें. ढक्कन अच्छी तरह लगा होना चाहिए, क्योंकि चावल को पकाने में भाप भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है.





चावल को चिपकने से रोकने के लिए ये छोटी ट्रिक

अगर आप चाहते हैं कि चावल के दाने एक-दूसरे से कम चिपकें, तो पकाते समय पानी में थोड़ी मात्रा में मक्खन या जैतून का तेल डाल सकते हैं. करीब एक कप चावल के लिए एक बड़ा चम्मच तेल या मक्खन इस्तेमाल किया जा सकता है. इससे चावल की बनावट में थोड़ा फर्क आ सकता है और दाने आपस में ज्यादा चिपचिपे नहीं लगते. साथ ही, इससे चावल के स्वाद में भी हल्का बदलाव आता है. अगर आप सादा चावल बना रहे हैं तो थोड़ा नमक भी डाल सकते हैं.

बार-बार ढक्कन उठाकर चावल न देखें

चावल पकाते समय कई लोगों की आदत होती है कि वे थोड़ी-थोड़ी देर में ढक्कन हटाकर देखते रहते हैं. ऐसा करने से बर्तन के अंदर जमा भाप बाहर निकल जाती है और चावल के पकने की प्रक्रिया प्रभावित हो सकती है.

अगर आपको चावल देखना जरूरी लगता है, तो कांच के ढक्कन वाले बर्तन का इस्तेमाल कर सकते हैं. इससे ढक्कन हटाए बिना अंदर का हाल देखा जा सकता है. चावल पकाते समय आंच भी बहुत तेज रखने से बचें. धीमी या मध्यम-धीमी आंच पर पकाने से चावल को धीरे-धीरे पकने का समय मिलता है.

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पकने के बाद तुरंत न परोसें

जब चावल का पानी पूरी तरह सूख जाए और दाने पक चुके हों, तो गैस बंद करके उन्हें करीब पांच मिनट के लिए ढककर रहने दें. इस दौरान बची हुई नमी चावल में अच्छी तरह फैल जाती है और दानों की बनावट एक जैसी होने में मदद मिलती है. इसके बाद चावल को कांटे या चावल की सर्विंग चम्मच से हल्के हाथों से फुलाएं. बहुत जोर से चलाने या दबाने से दाने टूट सकते हैं और चावल ज्यादा चिपचिपे लग सकते हैं.

अगर पानी ज्यादा या कम हो जाए तो क्या करें?

कई बार सारी सावधानियों के बावजूद चावल सही नहीं बन पाते. अगर बर्तन में पानी ज्यादा बच गया है और चावल बहुत गीले लग रहे हैं, तो अतिरिक्त पानी निकाल दें और बर्तन को कुछ देर धीमी आंच पर पकाएं. इससे अतिरिक्त नमी कम हो सकती है. वहीं, अगर चावल अभी पूरी तरह पके नहीं हैं और बर्तन में पानी भी खत्म हो चुका है, तो थोड़ा सा पानी डालकर दोबारा धीमी आंच पर पकाएं. एक साथ बहुत ज्यादा पानी डालने से चावल जरूरत से ज्यादा नरम हो सकते हैं.

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