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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडआजम खान से जेल में मुलाकात करेंगे अखिलेश यादव, 22 अक्टूबर को पहुंचेंगे रामपुर

आजम खान से जेल में मुलाकात करेंगे अखिलेश यादव, 22 अक्टूबर को पहुंचेंगे रामपुर

समाजवादी पार्टी मुखिया अखिलेश यादव 22 अक्टूबर को रामपुर पहुंचेंगे. इस दौरान वे सपा नेता आजम खान से मुलाकात करेंगे. इसको लेकर कार्यक्रम जारी किया गया.

Written By : उबैदुर्रहमान |  Updated at : 19 Oct 2026 09:29 PM (IST)
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उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के मद्देनजर समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव 22 अक्टूबर को रामपुर जेल में आज़म खान से मुलाकात करेंगे. इस मुलाकात को लेकर आधिकारिक कार्यक्रम जारी हुआ है.

बता दें कि कुछ दिन पहले ही आजम खान की पत्नी तंजीम फातिमा ने अखिलेश यादव से मुलाकात की थी. इस दौरान उन्होंने बताया था कि जब भी सपा चीफ को समय मिलेगा वो रामपुर आकर आजम खान से मुलाकात कर सकते हैं.

अखिलेश से मुलाकात को लेकर क्या बोलीं थी तंजीम फातिमा

समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान की पत्नी तंजीम फातिमा की अखिलेश यादव से मुलाकात के बाद खबरें आईं थीं कि वे आजम खान का पत्र लेकर लखनऊ गईं थीं. वहीं इस पर उन्होंने सफाई देते हुए इसे खारिज कर दिया था.

तंजीम फातिमा ने मुलाकात को बताया था शिष्टाचार भेंट

तंजीम फातिमा ने बताया था कि वह सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव से मुलाकात करने गई थीं. यह मुलाकात पूरी तरह पारिवारिक थी. वहीं उन्होंने कहा था कि इस मुलाकात में कोई राजनीतिक चर्चा नहीं हुई. उन्होंने कहा था कि न तो किसी सीट को लेकर बातचीत हुई और न ही चुनाव में किसी उम्मीदवार को खड़ा करने के संबंध में चर्चा की गई.

अखिलेश यादव के रामपुर आने पर दी थी यह जानकारी

बता दें कि अखिलेश यादव के रामपुर आने को लेकर पूछे गए सवाल पर तंजीम फातिमा ने बताया था कि अखिलेश यादव जब भी समय निकाल पाएंगे, दो-चार दिन में रामपुर आ सकते हैं. उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि उनसे भी शिष्टाचार मुलाकात हुई थी और कोई राजनीतिक चर्चा नहीं हुई.

बता दें कि यूपी विधानसभा चुनाव नजदीक हैं. इस बीच अखिलेश यादव का रामपुर आकर आजम खान से जेल में मुलाकात करना अहम माना जा रहा है. वहीं कयास लगाए जा रहे हैं कि दोनों नेताओं के बीच राजनीतिक विषयों पर भी चर्चा हो सकती है. आजम खान लंबे समय से रामपुर जेल में बंद हैं.

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About the author उबैदुर्रहमान

उबैदुर्रहमान, एबीपी न्यूज़ के वरिष्ठ और सक्रीय टीवी पत्रकार व ग्राउंड रिपोर्टर हैं. पिछले 20 वर्षों से पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद मंडल और उत्तराखण्ड की राजनितिक,  आपराधिक, वाइल्ड लाइफ, सामाजिक, सांस्कृतिक  और इन्वेस्टिगेटिव ख़बरों को कवर कर रहे हैं. ABP न्यूज़ से पहले ये कई बड़े संस्थानों में भी काम कर चुके हैं. इन्होंने बैचलर ऑफ साइंस के बाद टीवी पत्रकारिता एवं प्रसारण में डिप्लोमा और जामिया उर्दू अलीगढ़ से अदीब-ए-कामिल किया है.
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Published at : 19 Oct 2026 09:14 PM (IST)
Tags :
Rampur News Akhilesh Yadav Up News UP NEWS SAMAJWADI PARTY
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