आजम खान से जेल में मुलाकात करेंगे अखिलेश यादव, 22 अक्टूबर को पहुंचेंगे रामपुर

उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के मद्देनजर समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव 22 अक्टूबर को रामपुर जेल में आज़म खान से मुलाकात करेंगे. इस मुलाकात को लेकर आधिकारिक कार्यक्रम जारी हुआ है.

बता दें कि कुछ दिन पहले ही आजम खान की पत्नी तंजीम फातिमा ने अखिलेश यादव से मुलाकात की थी. इस दौरान उन्होंने बताया था कि जब भी सपा चीफ को समय मिलेगा वो रामपुर आकर आजम खान से मुलाकात कर सकते हैं.

अखिलेश से मुलाकात को लेकर क्या बोलीं थी तंजीम फातिमा

समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान की पत्नी तंजीम फातिमा की अखिलेश यादव से मुलाकात के बाद खबरें आईं थीं कि वे आजम खान का पत्र लेकर लखनऊ गईं थीं. वहीं इस पर उन्होंने सफाई देते हुए इसे खारिज कर दिया था.

तंजीम फातिमा ने मुलाकात को बताया था शिष्टाचार भेंट

तंजीम फातिमा ने बताया था कि वह सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव से मुलाकात करने गई थीं. यह मुलाकात पूरी तरह पारिवारिक थी. वहीं उन्होंने कहा था कि इस मुलाकात में कोई राजनीतिक चर्चा नहीं हुई. उन्होंने कहा था कि न तो किसी सीट को लेकर बातचीत हुई और न ही चुनाव में किसी उम्मीदवार को खड़ा करने के संबंध में चर्चा की गई.

अखिलेश यादव के रामपुर आने पर दी थी यह जानकारी

बता दें कि अखिलेश यादव के रामपुर आने को लेकर पूछे गए सवाल पर तंजीम फातिमा ने बताया था कि अखिलेश यादव जब भी समय निकाल पाएंगे, दो-चार दिन में रामपुर आ सकते हैं. उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि उनसे भी शिष्टाचार मुलाकात हुई थी और कोई राजनीतिक चर्चा नहीं हुई.

बता दें कि यूपी विधानसभा चुनाव नजदीक हैं. इस बीच अखिलेश यादव का रामपुर आकर आजम खान से जेल में मुलाकात करना अहम माना जा रहा है. वहीं कयास लगाए जा रहे हैं कि दोनों नेताओं के बीच राजनीतिक विषयों पर भी चर्चा हो सकती है. आजम खान लंबे समय से रामपुर जेल में बंद हैं.

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