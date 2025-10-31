वॉशिंग मशीन में जूते धोने चाहिए या नहीं? जान लीजिए अपने काम की बात

आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी में हर कोई टाइम बचाने की कोशिश करता है. ऐसे में कपड़ों की तरह कई लोग अब जूते को भी वाशिंग मशीन में डालकर धो लेते हैं. सुनने में यह बहुत आसान लगता है कि मशीन में जूते डालकर धो दिए जाते हैं. लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसा करना कितना सही है?

एक्सपर्ट्स के अनुसार, हर जूता मशीन में धोने लायक नहीं होता है और कई बार यह आपकी वाशिंग मशीन और जूते दोनों के लिए खतरनाक हो सकता है. ऐसे में चलिए आज हम आपको बताते हैं की वाशिंग मशीन में जूते धोने चाहिए या नहीं और अगर आप वॉशिंग मशीन में जूते धोते हैं तो आपको कौन सी बातों को ध्यान रखना चाहिए.



हर जूता मशीन में धोने लायक नहीं

मशीन में जूते धोए जा सकते हैं, लेकिन हर जूता मशीन वॉश के लिए नहीं होता है. लेदर, स्वेड या सिल्क मटेरियल के जूतों कभी भी भूलकर भी वाशिंग मशीन में नहीं धोने चाहिए. क्योंकि पानी और रगड़ से उनका रंग फीका पड़ सकता है और मटेरियल भी खराब हो सकता है. वहीं केवल कैनवास, स्पोर्ट्स या सिंथेटिक मटेरियल वाले जूते ही मशीन वॉश में धोने के लिए सही माने जाते हैं.



मशीन में जूते धोते समय इन बातों का रखें ध्यान



1. मशीन में जूते डालने से पहले निकालें सोल और लेस



जूते को मशीन में डालने से पहले उनके लेस और सोल निकाल दें. अगर जूते पर ज्यादा मिट्टी या कीचड़ जमा है तो, उन्हें सूखे ब्रश से साफ करें. वहीं सोल को मशीन में इसलिए नहीं धोना चाहिए, क्योंकि इससे उसकी शेप खराब हो सकती है. ऐसे में आप जूतों के सोल को बाहर ही हल्के साबुन के पानी से अलग से धो लें.



2. लॉन्ड्री बैग या पिलो कवर का करें इस्तेमाल



इसके अलावा जूते को सीधे मशीन में डालना ठीक नहीं माना जाता है. जूते को मशीन में डालने से पहले उन्हें किसी लॉन्ड्री बैग या पिलो कवर में डालें. इससे जूते मशीन के अंदर उछलेंगे नहीं और उनका शेप भी नहीं बिगड़ेगा. साथ ही मशीन में कुछ पुराने तोलिए भी आप जूतों के साथ डाल सकते हैं ताकि, मशीन का संतुलन बना रहे और आवाज कम हो.



3. डिटर्जेंट और वॉश मोड का रखें ध्यान



वहीं जूते धोते समय माइल्ड लिक्विड डिटर्जेंट का ही इस्तेमाल करें. पाउडर डिटर्जेंट से जूते पर सफेद निशान पड़ सकते हैं . इसके अलावा मशीन को हमेशा जेंटल या डेलिकेट साइकिल मोड पर चलाएं और पानी ठंडा रखें. गर्म पानी से जूते का गोंद कमजोर हो सकता है और सोल अलग हो सकता है.



4. ड्रायर मोड का न करें यूज



मशीन में जूते धोते समय अक्सर लोग स्पिनर या ड्रायर मोड पर सूखाने लगते हैं. लेकिन ऐसा करने से जूते का साइज बिगाड़ सकता है और मटेरियल भी सख्त हो सकता है. ऐसे में जूतों से हल्का पानी झटक कर आप उन्हे छांव में सूखा सकते हैं.



5. जूते धोने के बाद मशीन को करें साफ



वहीं जूते धोने के बाद मशीन को खाली चलाकर साफ करना चाहिए. इससे उसमें जमी मिट्टी और डिटर्जेंट निकल जाते हैं और मशीन के खराब होने के चांस कम रहते हैं.

