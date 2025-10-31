हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलHome Tipsवॉशिंग मशीन में जूते धोने चाहिए या नहीं? जान लीजिए अपने काम की बात

वॉशिंग मशीन में जूते धोने चाहिए या नहीं? जान लीजिए अपने काम की बात

मशीन में जूते धोए जा सकते हैं, लेकिन हर जूता मशीन वॉश के लिए नहीं होता है. लेदर, स्वेड या सिल्क मटेरियल के जूतों कभी भी भूलकर भी वाशिंग मशीन में नहीं धोने चाहिए.

By : कविता गाडरी | Updated at : 31 Oct 2025 03:41 PM (IST)
Preferred Sources

About the author कविता गाडरी

कविता गाडरी बीते कुछ साल से डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता की दुनिया से जुड़ी हुई है. राजस्थान के जयपुर से ताल्लुक रखने वाली कविता ने अपनी पढ़ाई माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय भोपाल से न्यू मीडिया टेक्नोलॉजी में मास्टर्स और अपेक्स यूनिवर्सिटी जयपुर से बैचलर ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में की है. 
पत्रकारिता में अपना सफर उन्होंने राजस्थान पत्रिका से शुरू किया जहां उन्होंने नेशनल एडिशन और सप्लीमेंट्स जैसे करियर की उड़ान और शी न्यूज के लिए बाय लाइन स्टोरी लिखी. इसी दौरान उन्हें हेलो डॉक्टर शो पर काम करने का मौका मिला. जिसने उन्हें न्यूज़ प्रोडक्शन के लिए नए अनुभव दिए. 

इसके बाद उन्होंने एबीपी नेटवर्क नोएडा का रुख किया. यहां बतौर कंटेंट राइटर उन्होंने लाइफस्टाइल, करंट अफेयर्स और ट्रेडिंग विषयों पर स्टोरीज लिखी. साथ ही वह कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी लगातार सक्रिय रही. कविता गाडरी हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में दक्ष हैं. न्यूज़ राइटिंग रिसर्च बेस्ड स्टोरीटेलिंग और मल्टीमीडिया कंटेंट क्रिएशन उनकी खासियत है. वर्तमान में वह एबीपी लाइव से जुड़ी है जहां विभिन्न विषयों पर ऐसी स्‍टोरीज लिखती है जो पाठकों को नई जानकारी देती है और उनके रोजमर्रा के जीवन से सीधे जुड़ती है.
Read
Published at : 31 Oct 2025 03:41 PM (IST)
Tags :
Wash Shoes In Washing Machine Cleaning Shoes Safely Shoe Washing Tips
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
उधर ट्रंप ने दिया परमाणु हथियारों की टेस्टिंग का आदेश, इधर रूस का बढ़ा पारा, दे डाला अल्टीमेटम!
उधर ट्रंप ने दिया परमाणु हथियारों की टेस्टिंग का आदेश, इधर रूस का बढ़ा पारा, दे डाला अल्टीमेटम!
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी में SIR के साथ होगी जातियों की गणना? अखिलेश यादव की इस मांग ने बढ़ाई हलचल
यूपी में SIR के साथ होगी जातियों की गणना? अखिलेश यादव की इस मांग ने बढ़ाई हलचल
क्रिकेट
गिल-सूर्या, तिलक-दुबे, सब रहे फ्लॉप, सिर्फ अभिषेक-हर्षित चमके; दूसरे टी20 में भारत ने बनाए 125 रन
गिल-सूर्या, तिलक-दुबे, सब रहे फ्लॉप, सिर्फ अभिषेक-हर्षित चमके; दूसरे टी20 में भारत ने बनाए 125 रन
इंडिया
Mohammad Azharuddin: तेलंगाना की रेड्डी सरकार का बड़ा फैसला, पूर्व क्रिकेटर मोहम्मद अजहरुद्दीन को बनाया मंत्री, जानें क्यों मचा बवाल
तेलंगाना की रेड्डी सरकार का बड़ा फैसला, पूर्व क्रिकेटर मोहम्मद अजहरुद्दीन को बनाया मंत्री, जानें क्यों मचा बवाल
Advertisement

वीडियोज

Ikk Kudi Review: शहनाज गिल ने अपनी एक्टिंग और प्रोडक्शन से बिखेरी चमक, एक औसत कहानी को बना दिया खास.
Shehnaaz Gill Exclusive Interview | इक्क कुड़ी जर्नी, पंजाबी बैन स्ट्रगल सलमान खान और बिग बॉस 13
Shehnaaz Gill Interview | इक्क कुड़ी | वास्तविक जीवन का व्यक्तित्व चरित्र से कैसे अलग है?
Dularchand Case: बीच चुनाव Mokama में हत्याकांड, दुलारचंद के postmortem से सुलझेगी गुत्थी?
Idli Kadhai Review:: धनुष ने साबित किया कि वो अगले लेवल पर हैं, साल की सबसे इमोशनल फिल्म
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
उधर ट्रंप ने दिया परमाणु हथियारों की टेस्टिंग का आदेश, इधर रूस का बढ़ा पारा, दे डाला अल्टीमेटम!
उधर ट्रंप ने दिया परमाणु हथियारों की टेस्टिंग का आदेश, इधर रूस का बढ़ा पारा, दे डाला अल्टीमेटम!
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी में SIR के साथ होगी जातियों की गणना? अखिलेश यादव की इस मांग ने बढ़ाई हलचल
यूपी में SIR के साथ होगी जातियों की गणना? अखिलेश यादव की इस मांग ने बढ़ाई हलचल
क्रिकेट
गिल-सूर्या, तिलक-दुबे, सब रहे फ्लॉप, सिर्फ अभिषेक-हर्षित चमके; दूसरे टी20 में भारत ने बनाए 125 रन
गिल-सूर्या, तिलक-दुबे, सब रहे फ्लॉप, सिर्फ अभिषेक-हर्षित चमके; दूसरे टी20 में भारत ने बनाए 125 रन
इंडिया
Mohammad Azharuddin: तेलंगाना की रेड्डी सरकार का बड़ा फैसला, पूर्व क्रिकेटर मोहम्मद अजहरुद्दीन को बनाया मंत्री, जानें क्यों मचा बवाल
तेलंगाना की रेड्डी सरकार का बड़ा फैसला, पूर्व क्रिकेटर मोहम्मद अजहरुद्दीन को बनाया मंत्री, जानें क्यों मचा बवाल
बॉलीवुड
व्हाइट शर्ट, ब्लैक कोट और मैचिंग पैंट पहन ऐश्वर्या राय ने दिए किलर पोज, 'बच्चन बहू' की ये बॉस लेडी लुक की तस्वीरें नहीं देखी तो क्या देखा?
ब्लैक आउटफिट में बॉस लेडी बन छाईं ऐश्वर्या राय, एक्ट्रेस की तस्वीरों ने इंटरनेट पर लगाई आग
जनरल नॉलेज
क्रिकेट वर्ल्डकप जीतने वाली टीम को कितना पैसा देगा ICC, रनरअप को क्या मिलेगा?
क्रिकेट वर्ल्डकप जीतने वाली टीम को कितना पैसा देगा ICC, रनरअप को क्या मिलेगा?
ट्रेंडिंग
मोबाइल रखने का ऐसा जुगाड़ नहीं देखा होगा...बेल्ट में फंसाया डब्बा और फिर...; देखें वीडियो
मोबाइल रखने का ऐसा जुगाड़ नहीं देखा होगा...बेल्ट में फंसाया डब्बा और फिर...; देखें वीडियो
शिक्षा
फेस रिकग्निशन सिस्टम पर भड़के JNU छात्र, हंगामे के बाद रिसर्च स्कॉलर निष्कासित, छात्रसंघ अध्यक्ष पर जुर्माना
फेस रिकग्निशन सिस्टम पर भड़के JNU छात्र, हंगामे के बाद रिसर्च स्कॉलर निष्कासित, छात्रसंघ अध्यक्ष पर जुर्माना
ENT LIVE
Shehnaaz Gill Interview:: बिग बॉस 13 के बाद प्रोजेक्ट सिलेक्शन में कितना बदलाव आया है?
Shehnaaz Gill Interview:: बिग बॉस 13 के बाद प्रोजेक्ट सिलेक्शन में कितना बदलाव आया है?
ENT LIVE
Ikk Kudi Review: शहनाज गिल ने एक औसत कहानी में जान डाल दी, एक मनोरंजक फिल्म
Ikk Kudi Review: शहनाज गिल ने एक औसत कहानी में जान डाल दी, एक मनोरंजक फिल्म
ENT LIVE
बिग बॉस 13 पर शहनाज गिल | उस सीजन को क्या खास बनाता है? | सलमान खान
बिग बॉस 13 पर शहनाज गिल | उस सीजन को क्या खास बनाता है? | सलमान खान
ENT LIVE
Shehnaaz Gill Exclusive Interview| इक्क कुड़ी का सफ़र, पंजाबी बनने का संघर्ष, सलमान खान और बिग बॉस 13
Shehnaaz Gill Exclusive Interview| इक्क कुड़ी का सफ़र, पंजाबी बनने का संघर्ष, सलमान खान और बिग बॉस 13
ENT LIVE
Idli Kadai Review: धनुष ने साबित कर दिया कि वो नेक्स्ट लेवल हैं, साल की सबसे इमोशनल फिल्म
Idli Kadai Review: धनुष ने साबित कर दिया कि वो नेक्स्ट लेवल हैं, साल की सबसे इमोशनल फिल्म
Embed widget