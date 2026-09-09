Why You Should Not Keep Salt Near Gas Stove: रसोई में खाना बनाते समय नमक सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाली चीजों में से एक है. इसलिए ज्यादातर लोग इसे ऐसी जगह रखना पसंद करते हैं, जहां हाथ बढ़ाते ही नमक आसानी से मिल जाए. कई घरों में नमक का डिब्बा गैस स्टोव के ठीक पास या उसके आसपास ही रखा रहता है. यह तरीका सुविधाजनक जरूर लगता है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि गैस के पास लगातार रखा नमक आपकी रोजमर्रा की कुकिंग में परेशानी पैदा कर सकता है?

नमक सामान्य तौर पर जल्दी खराब होने वाली चीज नहीं है. साधारण नमक यानी सोडियम क्लोराइड लंबे समय तक सुरक्षित रह सकता है. लेकिन नमक की एक खासियत है कि वह हवा में मौजूद नमी को सोख लेता है. यही वजह है कि सही तरीके से स्टोर न करने पर नमक में गांठें पड़ने लगती हैं और वह डिब्बे से आसानी से निकलना बंद कर देता है.

गैस के पास नमक रखने से क्या होता है?

खाना बनाते समय गैस के आसपास सिर्फ गर्मी ही नहीं होती, बल्कि भाप और नमी भी बनती है. जब पानी उबलता है या किसी बर्तन से भाप निकलती है, तो वह ऊपर उठकर आसपास की चीजों तक पहुंचती है. अगर नमक का डिब्बा लगातार गैस के पास रखा है, तो यह नमी उसके अंदर पहुंच सकती है. नमक हवा से नमी सोखता है. बार-बार ऐसा होने पर नमक के छोटे-छोटे दाने आपस में चिपकने लगते हैं और धीरे-धीरे उसमें कड़े गुच्छे बन सकते हैं. कुछ समय बाद नमक डिब्बे से निकालना मुश्किल हो जाता है और शेकर के छेद भी जाम हो सकते हैं.





इसका मतलब यह नहीं है कि गैस के पास रखा नमक तुरंत खराब हो जाएगा. समस्या मुख्य रूप से उसकी नमी और इस्तेमाल में आने वाली परेशानी की है. अगर डिब्बा खुला रहता है या ढक्कन ठीक से बंद नहीं होता, तो यह परेशानी और जल्दी हो सकती है.

सिंक के पास भी नमक रखने से बचें

सिर्फ गैस ही नहीं, रसोई का सिंक भी नमक रखने के लिए सही जगह नहीं है. सिंक के आसपास आमतौर पर नमी ज्यादा रहती है. बर्तन धोने, पानी के छींटे पड़ने और लगातार नमी रहने से नमक हवा से ज्यादा नमी खींच सकता है. इसलिए नमक को ऐसी जगह रखना बेहतर है जहां पानी, भाप और गर्मी का सीधा संपर्क कम हो. गैस स्टोव और सिंक से थोड़ी दूरी पर मौजूद सूखी कैबिनेट या किचन शेल्फ इसके लिए बेहतर जगह हो सकती है.





नमक को रखने के लिए कैसा डिब्बा सही है?

नमक को सूखा रखने के लिए ऐसा कंटेनर इस्तेमाल करें जिसका ढक्कन अच्छी तरह बंद हो. कांच, सिरेमिक या अच्छी क्वालिटी के फूड-ग्रेड प्लास्टिक के कंटेनर इसके लिए इस्तेमाल किए जा सकते हैं. अगर आप रोजाना खाना बनाते समय नमक शेकर में रखते हैं, तो कोशिश करें कि इस्तेमाल के बाद ढक्कन ठीक से बंद हो. नमक का डिब्बा खुला छोड़ने से रसोई की हवा की नमी आसानी से अंदर जा सकती है. नमक निकालते समय हमेशा सूखी चम्मच का इस्तेमाल करें. गीली चम्मच से नमक निकालने पर उसके अंदर सीधे नमी पहुंच सकती है और दाने तेजी से चिपकने लग सकते हैं.

नमक में गांठें पड़ जाएं तो क्या करें?

अगर नमक पहले ही गांठों में बदल गया है, तो सिर्फ इसकी वजह से उसे फेंकने की जरूरत नहीं है. अगर नमक साफ है और उसमें किसी तरह की गंदगी या दूसरी चीज नहीं मिली है, तो गांठों को चम्मच की मदद से तोड़ा जा सकता है. कुछ लोग नमक के डिब्बे में थोड़े सूखे चावल के दाने भी रखते हैं. इसका उद्देश्य अतिरिक्त नमी को सोखने में मदद करना है. हालांकि इससे भी ज्यादा जरूरी है कि नमक का कंटेनर सूखा रहे और उसका ढक्कन ठीक से बंद हो.

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क्या नमक को फ्रिज में रखना चाहिए?

नमक को फ्रिज में रखने की जरूरत नहीं होती. फ्रिज के अंदर भी नमी रहती है और बार-बार दरवाजा खुलने-बंद होने से तापमान और नमी में बदलाव होता रहता है. इससे नमक में गांठें पड़ने की समस्या बढ़ सकती है. नमक के लिए ठंडी, सूखी और रोशनी से दूर किचन कैबिनेट ज्यादा बेहतर जगह है. इसे ऐसी जगह रखें जहां गैस की गर्मी, भाप या सिंक के पानी का असर न हो.

आयोडीन वाले नमक का भी रखें ध्यान

अगर आप आयोडीन युक्त नमक इस्तेमाल करते हैं, तो उसे नमी, गर्मी और रोशनी से बचाकर रखना और भी जरूरी है. समय के साथ इसमें मौजूद आयोडीन की मात्रा कम हो सकती है, खासकर अगर नमक को गलत तरीके से स्टोर किया जाए. इसलिए नमक को गैस के पास रखने की आदत भले ही छोटी लगे, लेकिन रोजाना इस्तेमाल में इससे कई परेशानियां हो सकती हैं. डिब्बे को स्टोव से दूर, सूखी जगह पर रखें, ढक्कन हमेशा बंद रखें और नमक निकालने के लिए सूखी चम्मच का इस्तेमाल करें. इन छोटी-छोटी सावधानियों से नमक लंबे समय तक सूखा और आसानी से इस्तेमाल करने लायक बना रह सकता है.

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