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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलHome TipsHow To Store Bhindi: फ्रिज में भिंडी हो जाती है चिपचिपी? 1 आसान ट्रिक से रखें फ्रेश

How To Store Bhindi: फ्रिज में भिंडी हो जाती है चिपचिपी? 1 आसान ट्रिक से रखें फ्रेश

How To Store Okra: भिंडी कुछ दिनों बाद चिपचिपी होने लगती है या सूखकर सख्त हो जाती है. ऐसी भिंडी देखने में भी अच्छी नहीं लगती और इससे सब्जी बनाने का स्वाद भी बिगड़ सकता है

Written By : सोनम |  Updated at : 08 Sep 2026 11:20 AM (IST)
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Tips To Prevent Okra From Getting Slimy In Fridge: बाजार से एक साथ हफ्ते भर की सब्जियां खरीदकर रखना आजकल आम बात है. इससे रोज-रोज बाजार जाने का झंझट कम हो जाता है और समय भी बचता है. लेकिन कई बार ऐसा होता है कि कुछ सब्जियां समय पर इस्तेमाल नहीं हो पातीं और कुछ ही दिनों में खराब होने लगती हैं. भिंडी भी ऐसी ही सब्जियों में शामिल है.

अक्सर फ्रिज में रखने के बावजूद भिंडी कुछ दिनों बाद चिपचिपी होने लगती है या सूखकर सख्त हो जाती है. ऐसी भिंडी देखने में भी अच्छी नहीं लगती और इससे सब्जी बनाने का स्वाद भी बिगड़ सकता है. इसकी सबसे बड़ी वजह भिंडी में मौजूद नमी होती है. अगर इसे सही तरीके से स्टोर न किया जाए, तो नमी की वजह से भिंडी जल्दी खराब होने लगती है. अगर आप भी एक साथ ज्यादा भिंडी खरीद लेते हैं और उसे कई दिनों तक हरा और ताजा रखना चाहते हैं, तो स्टोर करने के तरीके पर थोड़ा ध्यान देना जरूरी है.

भिंडी खरीदते समय इन बातों का रखें ध्यान

भिंडी को लंबे समय तक ताजा रखने की शुरुआत बाजार से ही हो जाती है. इसलिए खरीदते समय ऐसी भिंडी चुनें जो ताजी, हरी और बहुत ज्यादा नरम न हो. बहुत ज्यादा पकी या मुरझाई हुई भिंडी जल्दी खराब हो सकती है. भिंडी को उंगलियों से हल्का दबाकर भी देखा जा सकता है. बहुत नरम भिंडी लेने से बचें. इसी तरह जिन भिंडियों में ज्यादा बड़े और सख्त बीज दिखाई दे रहे हों, उन्हें भी खरीदने से बचना बेहतर है. छोटी या मध्यम आकार की भिंडी आमतौर पर इस्तेमाल के लिए अच्छी रहती है. खरीदते समय उसका रंग भी देखें. ताजी भिंडी का रंग हरा और उसकी सतह अपेक्षाकृत साफ और ताजी दिखाई देती है.


How To Store Bhindi: फ्रिज में भिंडी हो जाती है चिपचिपी? 1 आसान ट्रिक से रखें फ्रेश

भिंडी को रखने से पहले पानी से बचाएं

भिंडी को फ्रिज में रखने से पहले सबसे जरूरी काम है कि उस पर नमी न हो. बाजार से लाने के बाद भिंडी को तुरंत धोकर फ्रिज में रखने की गलती न करें. अगर भिंडी पर पानी लगा हुआ है, तो उसे किसी साफ कपड़े या पेपर टॉवल से अच्छी तरह सुखा लें. आप भिंडी को कुछ देर के लिए फैला कर भी रख सकते हैं, ताकि उसकी सतह पर मौजूद नमी पूरी तरह सूख जाए. भिंडी में थोड़ी सी भी अतिरिक्त नमी रह गई, तो वह जल्दी चिपचिपी हो सकती है. इसलिए स्टोर करने से पहले इसे अच्छी तरह सुखाना सबसे जरूरी कदम है.


How To Store Bhindi: फ्रिज में भिंडी हो जाती है चिपचिपी? 1 आसान ट्रिक से रखें फ्रेश

सूखे कपड़े में लपेटकर रखें

भिंडी को लंबे समय तक ताजा रखने का एक आसान तरीका है कि उसे सूखे, साफ कपड़े में हल्के से लपेटकर रखें. इसके बाद इसे किसी साफ कंटेनर या सब्जी रखने वाले बैग में रखा जा सकता है. ध्यान रखें कि भिंडी को पूरी तरह गीले या नमी वाले कपड़े में न लपेटें. मकसद सिर्फ इतना है कि अतिरिक्त नमी भिंडी तक जमा न हो और वह ज्यादा समय तक ताजी बनी रहे.

फ्रिज में भिंडी ऐसे रखें

अगर आप भिंडी को फ्रिज में रखने वाले हैं, तो इसे सीधे किसी बंद प्लास्टिक कंटेनर में भरने से बचें. भिंडी को सब्जी रखने वाले बैग में डालें और बैग में एक-दो छोटे छेद कर दें. इन छेदों से अंदर जमा होने वाली अतिरिक्त नमी बाहर निकलने में मदद मिलेगी. इससे भिंडी के आसपास जरूरत से ज्यादा नमी जमा नहीं होगी और उसके चिपचिपे होने की संभावना कम हो सकती है. फ्रिज की वेजिटेबल बास्केट में भिंडी रख रहे हैं, तो नीचे पेपर या अखबार की एक परत बिछा सकते हैं. इसके ऊपर भिंडी को फैलाकर रखें. पेपर अतिरिक्त नमी को सोखने में मदद करेगा.

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दूसरी सब्जियों के साथ न रखें

भिंडी को ऐसी सब्जियों या फलों के बिल्कुल पास रखने से बचें जिनमें नमी ज्यादा होती है. अगर एक ही जगह पर कई गीली या खराब होने वाली सब्जियां रखी हैं, तो नमी बढ़ने की वजह से दूसरी सब्जियां भी जल्दी खराब हो सकती हैं. भिंडी को फ्रिज में रखने से पहले एक बार अच्छी तरह देख लें. अगर किसी भिंडी पर पहले से काले धब्बे, ज्यादा नरमी या खराब होने के संकेत हैं, तो उसे बाकी भिंडी से अलग कर दें.

भिंडी को ज्यादा दिनों तक रखने की कोशिश न करें

सही तरीके से स्टोर करने पर भिंडी की ताजगी कुछ दिनों तक बनी रह सकती है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि इसे बहुत लंबे समय तक रखा जाए. ताजी सब्जियां समय के साथ अपनी ताजगी और क्वालिटी खोने लगती हैं. इसलिए कोशिश करें कि बाजार से उतनी ही भिंडी खरीदें जितनी कुछ दिनों में इस्तेमाल हो जाए. अगर पहले से ज्यादा भिंडी खरीद ली है, तो उसे साफ, सूखा और सही तरीके से पैक करके फ्रिज में रखें.

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About the author सोनम

जर्नलिज्म की दुनिया में करीब 15 साल बिता चुकीं सोनम की अपनी अलग पहचान है. वह खुद ट्रैवल की शौकीन हैं और यही वजह है कि अपने पाठकों को नई-नई जगहों से रूबरू कराने का माद्दा रखती हैं. लाइफस्टाइल और हेल्थ जैसी बीट्स में उन्होंने अपनी लेखनी से न केवल रीडर्स का ध्यान खींचा है, बल्कि अपनी विश्वसनीय जगह भी कायम की है. उनकी लेखन शैली में गहराई, संवेदनशीलता और प्रामाणिकता का अनूठा कॉम्बिनेशन नजर आता है, जिससे रीडर्स को नई-नई जानकारी मिलती हैं. 

लखनऊ यूनिवर्सिटी से जर्नलिज्म में ग्रैजुएशन रहने वाली सोनम ने अपने पत्रकारिता के सफर की शुरुआत भी नवाबों के इसी शहर से की. अमर उजाला में उन्होंने बतौर इंटर्न अपना करियर शुरू किया. इसके बाद दैनिक जागरण के आईनेक्स्ट में भी उन्होंने काफी वक्त तक काम किया. फिलहाल, वह एबीपी लाइव वेबसाइट में लाइफस्टाइल डेस्क पर बतौर कंटेंट राइटर काम कर रही हैं.

ट्रैवल उनका इंटरेस्ट  एरिया है, जिसके चलते वह न केवल लोकप्रिय टूरिस्ट प्लेसेज के अनछुए पहलुओं से रीडर्स को रूबरू कराती हैं, बल्कि ऑफबीट डेस्टिनेशन्स के बारे में भी जानकारी देती हैं. हेल्थ बीट पर उनके लेख वैज्ञानिक तथ्यों और सामान्य पाठकों की समझ के बीच बैलेंस बनाते हैं. सोशल मीडिया पर भी सोनम काफी एक्टिव रहती हैं और अपने आर्टिकल और ट्रैवल एक्सपीरियंस शेयर करती रहती हैं.
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Published at : 08 Sep 2026 11:20 AM (IST)
Tags :
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