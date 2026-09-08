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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलHome TipsHow To Sharpen Knife: किचन के चाकू की धार कम हो गई? घर पर ऐसे करें तेज

How To Sharpen Knife: किचन के चाकू की धार कम हो गई? घर पर ऐसे करें तेज

Honing Rod:कुंद चाकू हमेशा ज्यादा सुरक्षित नहीं होता. धार कम होने पर किसी चीज को काटने के लिए ज्यादा दबाव लगाना पड़ सकता है. दबाव बढ़ने से चाकू अचानक फिसल सकता है.

Written By : सोनम |  Updated at : 08 Sep 2026 03:27 PM (IST)
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How To Sharpen Kitchen Knife At Home: किचन में रोज सब्जियां, फल और दूसरी चीजें काटते-काटते चाकू की धार धीरे-धीरे कम हो जाती है. शुरुआत में इसका ज्यादा पता नहीं चलता, लेकिन कुछ समय बाद वही चाकू टमाटर या प्याज काटने में भी परेशानी करने लगता है. कई बार लोग धार कम होने पर चाकू बदलने या बाहर से शार्प करवाने के बारे में सोचते हैं. हालांकि, हर बार ऐसा करना जरूरी नहीं है. सही तरीका पता हो तो घर पर भी चाकू की धार को काफी हद तक बेहतर किया जा सकता है.

एक बात का ध्यान रखना जरूरी है कि कुंद चाकू हमेशा ज्यादा सुरक्षित नहीं होता. धार कम होने पर किसी चीज को काटने के लिए ज्यादा दबाव लगाना पड़ सकता है. दबाव बढ़ने से चाकू अचानक फिसल सकता है और हाथ या उंगलियों पर चोट लगने का खतरा बढ़ सकता है. इसलिए चाकू की धार को सही स्थिति में रखना सिर्फ सुविधा के लिए नहीं, बल्कि सुरक्षित तरीके से काम करने के लिए भी जरूरी है.

चाकू की धार आखिर कम क्यों होती है?

चाकू का इस्तेमाल लगातार करने से उसकी धार धीरे-धीरे घिसती है. लेकिन सिर्फ ज्यादा इस्तेमाल ही इसकी वजह नहीं है. अगर आप चाकू से कांच, पत्थर या मार्बल जैसी सख्त सतह पर काटते हैं, तो उसकी धार जल्दी खराब हो सकती है. चाकू को बिना किसी सुरक्षा के दूसरे बर्तनों के साथ दराज में रखने से भी ब्लेड पर असर पड़ सकता है. इसी तरह डिशवॉशर में धोने से गर्म पानी, तेज हलचल और दूसरे बर्तनों से टकराने के कारण चाकू की धार कमजोर हो सकती है.


How To Sharpen Knife: किचन के चाकू की धार कम हो गई? घर पर ऐसे करें तेज

व्हेटस्टोन से करें धार तेज

अगर चाकू काफी ज्यादा कुंद हो गया है, तो व्हेटस्टोन एक अच्छा विकल्प हो सकता है. इस्तेमाल से पहले स्टोन को निर्माता के निर्देश के अनुसार पानी में भिगोया जाता है. इसके बाद चाकू की धार को स्टोन पर लगभग 15 से 20 डिग्री के कोण पर रखते हुए धीरे-धीरे आगे की ओर चलाया जाता है.

इसी प्रक्रिया को ब्लेड के दोनों तरफ दोहराएं. इसमें थोड़ा समय और अभ्यास लग सकता है, लेकिन बहुत ज्यादा कुंद चाकू की धार सुधारने में यह तरीका प्रभावी हो सकता है. शुरुआती लोग चाकू को स्थिर रखने और सही कोण बनाए रखने पर खास ध्यान दें.


How To Sharpen Knife: किचन के चाकू की धार कम हो गई? घर पर ऐसे करें तेज

सिरेमिक मग का इस्तेमाल कर सकते हैं

अगर घर में शार्पनिंग स्टोन नहीं है, तो एक साधारण सिरेमिक मग कुछ हद तक मदद कर सकता है. मग को उल्टा करके उसके नीचे बने बिना ग्लेज वाले खुरदरे हिस्से को देखें. इस हिस्से पर चाकू की धार को हल्के हाथ से उसी तरह चलाया जा सकता है जैसे शार्पनिंग स्टोन पर चलाते हैं. हालांकि, इसे नियमित शार्पनिंग टूल का विकल्प नहीं समझना चाहिए. यह सिर्फ जरूरत पड़ने पर घरेलू उपाय के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है.

होनिंग रॉड से धार को सही रखें

होनिंग रॉड को अक्सर चाकू तेज करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन इसका काम थोड़ा अलग है. यह वास्तव में धातु को ज्यादा हटाकर नई धार नहीं बनाता, बल्कि चाकू की मौजूदा धार को सीधा और सही स्थिति में लाने में मदद करता है. अगर चाकू बहुत ज्यादा कुंद नहीं हुआ है और सिर्फ उसकी धार थोड़ी मुड़ गई है, तो होनिंग रॉड उपयोगी हो सकती है. रॉड को सीधा पकड़कर चाकू को हल्के दबाव के साथ एक समान कोण पर दोनों तरफ चलाएं.

सैंडपेपर भी हो सकता है विकल्प

जरूरत पड़ने पर बारीक सैंडपेपर का इस्तेमाल भी किया जा सकता है. लगभग 1000 से 2000 ग्रिट का सैंडपेपर किसी सपाट सतह पर रखें और ब्लेड को हल्के हाथ से एक समान कोण पर चलाएं. यह नियमित रूप से चाकू तेज करने का सबसे अच्छा तरीका नहीं है, लेकिन जब सही उपकरण उपलब्ध न हो, तब थोड़ी धार वापस लाने में मदद कर सकता है.

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चाकू की धार जल्दी खराब न हो, इसके लिए इन गलतियों से बचें

चाकू को तेज करने के बाद उसकी सही देखभाल करना भी जरूरी है. सब्जियां काटने के लिए कांच, मार्बल या पत्थर की सतह का इस्तेमाल न करें. लकड़ी या अच्छी क्वालिटी के प्लास्टिक का कटिंग बोर्ड बेहतर विकल्प हो सकता है. चाकू को दूसरे बर्तनों के साथ दराज में फेंककर रखने के बजाय नाइफ ब्लॉक या मैग्नेटिक स्ट्रिप जैसी सुरक्षित जगह पर रखें. चाकू को हाथ से धोकर तुरंत सुखाना भी उसकी धार और पूरी स्थिति को बेहतर बनाए रखने में मदद कर सकता है.

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About the author सोनम

जर्नलिज्म की दुनिया में करीब 15 साल बिता चुकीं सोनम की अपनी अलग पहचान है. वह खुद ट्रैवल की शौकीन हैं और यही वजह है कि अपने पाठकों को नई-नई जगहों से रूबरू कराने का माद्दा रखती हैं. लाइफस्टाइल और हेल्थ जैसी बीट्स में उन्होंने अपनी लेखनी से न केवल रीडर्स का ध्यान खींचा है, बल्कि अपनी विश्वसनीय जगह भी कायम की है. उनकी लेखन शैली में गहराई, संवेदनशीलता और प्रामाणिकता का अनूठा कॉम्बिनेशन नजर आता है, जिससे रीडर्स को नई-नई जानकारी मिलती हैं. 

लखनऊ यूनिवर्सिटी से जर्नलिज्म में ग्रैजुएशन रहने वाली सोनम ने अपने पत्रकारिता के सफर की शुरुआत भी नवाबों के इसी शहर से की. अमर उजाला में उन्होंने बतौर इंटर्न अपना करियर शुरू किया. इसके बाद दैनिक जागरण के आईनेक्स्ट में भी उन्होंने काफी वक्त तक काम किया. फिलहाल, वह एबीपी लाइव वेबसाइट में लाइफस्टाइल डेस्क पर बतौर कंटेंट राइटर काम कर रही हैं.

ट्रैवल उनका इंटरेस्ट  एरिया है, जिसके चलते वह न केवल लोकप्रिय टूरिस्ट प्लेसेज के अनछुए पहलुओं से रीडर्स को रूबरू कराती हैं, बल्कि ऑफबीट डेस्टिनेशन्स के बारे में भी जानकारी देती हैं. हेल्थ बीट पर उनके लेख वैज्ञानिक तथ्यों और सामान्य पाठकों की समझ के बीच बैलेंस बनाते हैं. सोशल मीडिया पर भी सोनम काफी एक्टिव रहती हैं और अपने आर्टिकल और ट्रैवल एक्सपीरियंस शेयर करती रहती हैं.
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Published at : 08 Sep 2026 03:27 PM (IST)
Tags :
Home Tips Kitchen Knife Knife Sharpening
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