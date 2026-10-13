How To Prevent Rice From Burning At Bottom: चावल बनाते समय अगर हर बार बर्तन के नीचे चावल जल जाते हैं, तो यह समस्या काफी परेशान करने वाली होती है. ऊपर के चावल तो ठीक से पक जाते हैं, लेकिन बर्तन के तले में चिपके हुए जले चावल पूरी मेहनत खराब कर देते हैं. कई बार जलने की वजह से पूरे चावल में अजीब सी गंध भी आने लगती है. अगर आपके साथ भी ऐसा होता है, तो हर बार बर्तन या चावल को दोष देने की जरूरत नहीं है. चावल पकाने के तरीके में कुछ छोटी-छोटी गलतियां इसकी वजह हो सकती हैं.

चावल नीचे से जलने की सबसे बड़ी वजह तेज आंच होती है. बहुत से लोग चावल को जल्दी पकाने के लिए शुरुआत से ही तेज गैस पर रखते हैं. पानी उबलने के बाद भी अगर आंच कम नहीं की जाती, तो बर्तन के नीचे का पानी तेजी से सूखने लगता है. चावल के दाने पानी पूरी तरह सोखने से पहले ही बर्तन का निचला हिस्सा ज्यादा गर्म हो जाता है और चावल वहां चिपककर जलने लगते हैं.

इसलिए चावल पकाते समय सबसे पहले आंच पर ध्यान देना जरूरी है. पानी में उबाल आने के बाद गैस को धीमा कर दें. चावल को तेज आंच पर लगातार पकाने के बजाय धीमी आंच पर पकाना बेहतर रहता है. ढक्कन लगाकर चावल को अपनी भाप में पकने दें. इससे ऊपर और नीचे के चावल ज्यादा समान तरीके से पकते हैं.





सही बर्तन चुनना भी है जरूरी

अगर आप बहुत पतले तले वाले बर्तन में चावल बनाते हैं, तो उसके नीचे चावल जलने की संभावना बढ़ सकती है. पतले बर्तन में गैस की गर्मी सीधे तले के एक हिस्से पर ज्यादा पड़ सकती है. इससे कुछ जगहों पर ज्यादा गर्मी पैदा होती है और चावल वहीं से चिपकना शुरू हो जाते हैं. चावल बनाने के लिए मोटे तले वाले बर्तन का इस्तेमाल करें. ऐसा बर्तन गर्मी को ज्यादा समान तरीके से फैलाने में मदद करता है. इससे चावल के किसी एक हिस्से पर जरूरत से ज्यादा गर्मी पड़ने की संभावना कम हो जाती है.

पानी कम होना भी हो सकता है कारण

चावल और पानी का सही अनुपात भी बहुत मायने रखता है. अगर पानी कम डाल दिया गया है, तो चावल के पूरी तरह पकने से पहले ही पानी खत्म हो सकता है. इसके बाद नीचे के दाने गर्म बर्तन के संपर्क में आकर जलने लगते हैं. हालांकि, हर तरह के चावल के लिए पानी की मात्रा एक जैसी नहीं होती. बासमती, लंबे दाने वाले चावल और दूसरे प्रकार के चावल में पानी की जरूरत अलग हो सकती है. इसलिए चावल की किस्म के हिसाब से पानी डालना जरूरी है. जरूरत से बहुत ज्यादा पानी डालने पर चावल चिपचिपे हो सकते हैं, जबकि बहुत कम पानी उन्हें कच्चा छोड़ सकता है और नीचे जलने की समस्या पैदा कर सकता है.





चावल को पकाते समय बार-बार ढक्कन न खोलें

चावल पक रहे हों तो बार-बार ढक्कन उठाकर देखना भी सही तरीका नहीं है. ढक्कन खोलने से अंदर बनी भाप बाहर निकल जाती है. चावल सिर्फ पानी से नहीं, बल्कि इसी भाप की मदद से भी अच्छी तरह पकते हैं. बार-बार ढक्कन खोलने के बाद अगर चावल ऊपर से पूरी तरह नहीं पके, तो उन्हें ज्यादा देर तक गैस पर रखना पड़ सकता है. इससे नीचे का हिस्सा जरूरत से ज्यादा गर्म होकर जल सकता है. इसलिए चावल को ढककर पकाएं और बार-बार देखने या चलाने से बचें.

चावल धोकर पकाएं

चावल को पकाने से पहले अच्छी तरह धोना भी एक जरूरी कदम है. कच्चे चावल की सतह पर अतिरिक्त स्टार्च मौजूद होता है. अगर इसे बिना धोए पकाया जाए, तो पानी ज्यादा गाढ़ा और चिपचिपा हो सकता है. इससे चावल आपस में चिपकने के साथ-साथ बर्तन के तले में भी ज्यादा आसानी से लग सकते हैं.चावल को साफ पानी से तब तक धो सकते हैं, जब तक पानी पहले की तुलना में काफी साफ न दिखाई देने लगे. इसके बाद अतिरिक्त पानी निकालकर चावल पकाएं.

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आखिर में यह तरीका जरूर आजमाएं

अगर आप चाहते हैं कि चावल नीचे से न जलें, तो एक आसान तरीका अपनाएं. सबसे पहले चावल को अच्छी तरह धो लें. फिर सही मात्रा में पानी डालकर मोटे तले वाले बर्तन में रखें. शुरुआत में पानी को उबाल आने तक तेज आंच पर रख सकते हैं. जैसे ही पानी उबलने लगे, गैस की आंच सबसे कम कर दें और ढक्कन लगा दें. इसके बाद चावल को बिना बार-बार चलाए पकने दें. जब पानी लगभग पूरी तरह सोख लिया जाए, तो गैस बंद कर दें और ढक्कन तुरंत न हटाएं. चावल को करीब 10 मिनट तक ढका रहने दें. इस दौरान बची हुई भाप चावल को अंदर तक पकाने में मदद करेगी और दानों की बनावट भी बेहतर रहेगी.

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