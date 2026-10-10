How To Store Potatoes To Prevent Sprouting: आलू ऐसी सब्जी है, जिसका इस्तेमाल लगभग हर घर में होता है. कभी इसकी सब्जी बनती है, तो कभी पराठे, टिक्की या फ्रेंच फ्राइज तैयार किए जाते हैं. यही वजह है कि लोग बाजार से एक साथ ज्यादा आलू खरीदकर रख लेते हैं, ताकि बार-बार खरीदने की जरूरत न पड़े. लेकिन कई बार कुछ ही दिनों में आलू पर छोटे-छोटे अंकुर निकलने लगते हैं. धीरे-धीरे आलू सिकुड़ने लगते हैं या उनकी सतह का रंग भी बदल जाता है. ऐसे में समझ नहीं आता कि आलू को लंबे समय तक ताजा रखने के लिए आखिर उन्हें कहां और कैसे स्टोर किया जाए.

दरअसल, आलू को सही जगह पर न रखना भी उनके जल्दी अंकुरित होने की एक वजह हो सकती है. रोशनी, तापमान और नमी का असर आलू की ताजगी पर पड़ता है. अगर आप चाहते हैं कि रसोई में रखे आलू जल्दी खराब न हों, तो स्टोर करते समय कुछ जरूरी बातों का ध्यान रखना चाहिए.

आलू रखने के लिए सही जगह चुनें

आलू को ऐसी जगह रखना चाहिए, जहां सीधी धूप न आती हो और रोशनी भी कम हो. रसोई में अगर आलू गैस के पास, खिड़की के सामने या किसी गर्म जगह पर रखे हैं, तो उनकी ताजगी जल्दी प्रभावित हो सकती है. रोशनी के संपर्क में आने से आलू की सतह हरी भी पड़ सकती है. इसके लिए घर में कोई अंधेरी और ठंडी जगह चुनें. अगर आपके पास पेंट्री या स्टोर रूम है, तो वहां आलू रख सकते हैं. ध्यान रखें कि आलू को ऐसी जगह न रखें, जहां लगातार गर्मी या नमी बनी रहती हो.





तापमान का भी रखें ध्यान

आलू को ज्यादा गर्म जगह पर रखने से वे जल्दी सूख सकते हैं और उनमें अंकुर निकलने की प्रक्रिया तेज हो सकती है. वहीं, बहुत कम तापमान पर रखने से भी आलू की गुणवत्ता प्रभावित हो सकती है. आलू को स्टोर करने के लिए लगभग 7 से 10 डिग्री सेल्सियस का तापमान उपयुक्त माना जाता है. हालांकि, घरों में इतना ठंडा और स्थिर तापमान बनाए रखना हमेशा आसान नहीं होता. इसलिए कोशिश करें कि आलू को घर की किसी ठंडी जगह पर रखें, जहां तापमान में बार-बार बदलाव न हो.

आलू को फ्रिज में रखने से बचें

आलू को लंबे समय तक ताजा रखने के लिए फ्रिज में रखना सही तरीका नहीं माना जाता. फ्रिज का कम तापमान आलू में मौजूद स्टार्च को शुगर में बदल सकता है. इससे आलू का स्वाद प्रभावित हो सकता है और तलने या पकाने के दौरान उनका रंग भी ज्यादा गहरा हो सकता है. इसलिए कच्चे आलू को फ्रिज में रखने के बजाय किसी ठंडी, अंधेरी और हवादार जगह पर रखें. हालांकि, अगर आलू छीलकर काट लिए हैं, तो उन्हें पानी में पूरी तरह डुबोकर फ्रिज में रखा जा सकता है. इस तरीके को अपनाने पर उन्हें 24 घंटे के भीतर इस्तेमाल करना बेहतर है.





प्लास्टिक की थैली में न रखें आलू

बाजार से आलू लाने के बाद कई लोग उन्हें उसी प्लास्टिक की थैली में रख देते हैं. लेकिन बंद प्लास्टिक की थैली में नमी जमा हो सकती है, जिससे आलू जल्दी खराब होने लगते हैं. आलू को रखने के लिए खुली टोकरी, जालीदार थैला या कागज का ऐसा बैग इस्तेमाल करें, जिसमें हवा आसानी से आ-जा सके. इससे नमी जमा होने की आशंका कम होती है. आलू को स्टोर करने से पहले उन्हें धोने से भी बचें, क्योंकि सतह पर बचा पानी उनके खराब होने का खतरा बढ़ा सकता है. जरूरत पड़ने पर इस्तेमाल करने से ठीक पहले उन्हें धो लें.

आलू को प्याज के साथ न रखें

रसोई में जगह बचाने के लिए कई लोग आलू और प्याज को एक ही टोकरी में रख देते हैं. लेकिन दोनों को अलग-अलग रखना बेहतर है. प्याज से निकलने वाली गैसें आलू में अंकुर निकलने की प्रक्रिया को बढ़ावा दे सकती हैं. इसलिए आलू और प्याज के लिए अलग-अलग जगह तय करें. दोनों को सूखी और हवादार जगह पर रखने से उनकी गुणवत्ता बनाए रखने में मदद मिल सकती है.

खराब आलू को समय रहते अलग करें

आलू को स्टोर करने के बाद समय-समय पर उनकी जांच करते रहें. अगर कोई आलू नरम पड़ गया है, सिकुड़ गया है या उसमें सड़ने जैसी गंध आ रही है, तो उसे बाकी आलू से अलग कर दें. खराब आलू को साथ रखने से आसपास रखे आलू भी जल्दी प्रभावित हो सकते हैं.

अगर आलू पर छोटे अंकुर निकल आए हैं, तो उसे इस्तेमाल करने से पहले उसकी स्थिति जरूर जांचें. छोटे अंकुर और थोड़े हरे हिस्से को पर्याप्त गहराई तक काटकर हटाया जा सकता है, बशर्ते आलू बाकी हिस्सों में सख्त हो और उसमें सड़न न हो. लेकिन अगर आलू काफी हरा हो गया है, बहुत ज्यादा अंकुरित है या उसका स्वाद कड़वा है, तो उसे खाना सुरक्षित नहीं माना जाता. ऐसे आलू को फेंक देना बेहतर है.

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आलू को लंबे समय तक ताजा रखने के लिए क्या करें?

आलू जल्दी अंकुरित न हों, इसके लिए उन्हें ठंडी, अंधेरी और हवादार जगह पर रखना सबसे जरूरी है. उन्हें बंद प्लास्टिक की थैली में रखने, प्याज के साथ स्टोर करने और नमी वाली जगह पर छोड़ने से बचें. साथ ही, समय-समय पर आलू की जांच करते रहें, ताकि खराब आलू को तुरंत अलग किया जा सके.

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