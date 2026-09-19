Easy Remedy To Kill Peepal Tree Roots Permanently: घर की दीवार, बालकनी या पानी की टंकी के आसपास कई बार पीपल का छोटा-सा पौधा उग आता है. शुरुआत में यह देखने में मामूली लगता है और लोग इसे सिर्फ एक पौधा समझकर नजरअंदाज कर देते हैं. लेकिन जैसे-जैसे यह बढ़ता है, इसकी जड़ें दीवार की छोटी-छोटी दरारों और खाली जगहों में फैल सकती हैं. समय के साथ ये जड़ें मजबूत होकर सीमेंट और कंक्रीट के हिस्सों पर दबाव डाल सकती हैं.

यही वजह है कि दीवार पर उगे पीपल के पौधे को सिर्फ ऊपर से काट देना पर्याप्त नहीं माना जाता. पौधे का दिखाई देने वाला हिस्सा हटने के बाद भी उसकी जड़ें दरार के अंदर रह सकती हैं और दोबारा बढ़ना शुरू कर सकती हैं. इससे दरार चौड़ी होने के साथ सीलन और पानी के रिसाव जैसी परेशानी भी हो सकती है.

दीवार पर पीपल का पौधा कैसे उग जाता है?

पीपल के बीज अक्सर पक्षियों या हवा के जरिए दीवार की छोटी दरारों और खाली जगहों तक पहुंच जाते हैं. पानी की टंकी, बालकनी या ऐसी जगह जहां थोड़ी नमी मौजूद हो, वहां बीज को अंकुरित होने के लिए अनुकूल स्थिति मिल सकती है. बीज के लिए थोड़ी नमी मिलना ही शुरुआत के लिए काफी हो सकता है. धीरे-धीरे वहां से छोटा पौधा निकल आता है. अगर समय रहते ध्यान न दिया जाए तो इसकी जड़ें आसपास की दरार में फैलने लगती हैं.





सिर्फ पौधे को काटने की गलती न करें

पीपल का पौधा दीवार से हटाते समय कई लोग ऊपर का तना काट देते हैं और समझते हैं कि समस्या खत्म हो गई. लेकिन अगर जड़ का कुछ हिस्सा अंदर रह गया है तो वहां से दोबारा पौधा निकल सकता है. इसलिए छोटा पौधा दिखाई देने पर जल्द ध्यान देना जरूरी है. पौधा सूखने के बाद उसकी जड़ों को भी सावधानी से निकालने की कोशिश करनी चाहिए, ताकि दीवार की दरार के अंदर जड़ का हिस्सा न रह जाए.

घर में मौजूद चीजों से बना सकते हैं घोल

छोटे पीपल के पौधे के लिए नमक, चूना और हल्दी का इस्तेमाल किया जा सकता है. इसके लिए एक गिलास या छोटे बर्तन में साफ पानी लें. इसमें एक-एक चम्मच नमक, चूना और हल्दी पाउडर डालकर अच्छी तरह मिला लें. तैयार मिश्रण को पौधे के आसपास और उस दरार में डाला जा सकता है जहां से पौधा निकला है. इस तरीके के पीछे दी गई जानकारी के अनुसार नमक और हल्दी पौधे से नमी खींचने में मदद कर सकते हैं, जबकि चूना जड़ों के आसपास का pH बदल सकता है. इससे पौधे के कमजोर होकर सूखने की प्रक्रिया शुरू होने का दावा किया गया है. हालांकि पौधा कितनी जल्दी सूखेगा, यह उसकी उम्र, आकार, जड़ों की स्थिति और वहां मौजूद नमी पर निर्भर कर सकता है. इसलिए हर मामले में एक जैसा परिणाम मिलने की गारंटी नहीं है.





पौधा सूख जाए तो जड़ निकालें

जब पौधा पूरी तरह सूख जाए तो उसे सावधानी से हटाएं. कोशिश करें कि जितना संभव हो सके जड़ का हिस्सा भी बाहर निकल जाए. सिर्फ ऊपर का तना तोड़ने या काटने से समस्या पूरी तरह खत्म नहीं हो सकती, क्योंकि जड़ का बचा हुआ हिस्सा दोबारा बढ़ सकता है. जड़ निकालते समय दीवार को बहुत जोर से न तोड़ें या खुरचें. अगर पौधे की जड़ दीवार के अंदर काफी गहराई तक पहुंच चुकी है या दरार बड़ी हो गई है तो उसे जबरदस्ती निकालने के बजाय विशेषज्ञ से जांच करवाना बेहतर हो सकता है.

दरार को खुला न छोड़ें

पौधा और जड़ हटाने के बाद उस जगह की अच्छी तरह सफाई करें. इसके बाद जिस जगह से पौधा निकला था, उस खाली हिस्से या दरार को सफेद सीमेंट या वाटरप्रूफ पुट्टी से भरकर बंद किया जा सकता है. दरार को सील करने से बारिश या आसपास का पानी अंदर जाने की संभावना कम हो सकती है. साथ ही दोबारा किसी बीज के उस खाली हिस्से में पहुंचकर अंकुरित होने की संभावना भी घट सकती है.

पानी की टंकी और बालकनी के आसपास जरूर करें जांच

पीपल का छोटा पौधा सिर्फ दीवार के बीच में ही नहीं उगता. पानी की टंकी के आसपास, बालकनी के कोनों, छत की दरारों और ऐसी जगहों पर भी नजर रखें जहां नमी जमा होती है. इन हिस्सों की समय-समय पर जांच करने से छोटा पौधा शुरुआती अवस्था में ही नजर आ सकता है. जब पौधा छोटा होता है तो उसे हटाना भी अपेक्षाकृत आसान होता है और जड़ों के ज्यादा फैलने से पहले समस्या पर ध्यान दिया जा सकता है.

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छोटी दरार को नजरअंदाज न करें

दीवार पर उगा छोटा पीपल का पौधा देखने में भले ही सामान्य लगे, लेकिन इसे लंबे समय तक छोड़ना ठीक नहीं है. इसकी जड़ें धीरे-धीरे आसपास की खाली जगहों में फैल सकती हैं. इसलिए पौधा दिखाई देते ही उसकी स्थिति जांचें और उसे हटाने के साथ उस जगह को भी बंद करने पर ध्यान दें.

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