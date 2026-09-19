गणेश उत्सवExplainer#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलHome TipsPeepal Tree On Wall: क्या दीवार पर उग आया है पीपल? बिना नुकसान ऐसे निकालें

Peepal Tree On Wall: क्या दीवार पर उग आया है पीपल? बिना नुकसान ऐसे निकालें

Home Tips: जैसे-जैसे पीपल बढ़ता है, इसकी जड़ें दीवार की छोटी-छोटी दरारों और खाली जगहों में फैल सकती हैं. समय के साथ ये जड़ें मजबूत होकर सीमेंट और कंक्रीट के हिस्सों पर दबाव डाल सकती हैं.

Written By : सोनम |  Updated at : 19 Sep 2026 11:14 AM (IST)
Preferred Sources

Easy Remedy To Kill Peepal Tree Roots Permanently: घर की दीवार, बालकनी या पानी की टंकी के आसपास कई बार पीपल का छोटा-सा पौधा उग आता है. शुरुआत में यह देखने में मामूली लगता है और लोग इसे सिर्फ एक पौधा समझकर नजरअंदाज कर देते हैं. लेकिन जैसे-जैसे यह बढ़ता है, इसकी जड़ें दीवार की छोटी-छोटी दरारों और खाली जगहों में फैल सकती हैं. समय के साथ ये जड़ें मजबूत होकर सीमेंट और कंक्रीट के हिस्सों पर दबाव डाल सकती हैं.

यही वजह है कि दीवार पर उगे पीपल के पौधे को सिर्फ ऊपर से काट देना पर्याप्त नहीं माना जाता. पौधे का दिखाई देने वाला हिस्सा हटने के बाद भी उसकी जड़ें दरार के अंदर रह सकती हैं और दोबारा बढ़ना शुरू कर सकती हैं. इससे दरार चौड़ी होने के साथ सीलन और पानी के रिसाव जैसी परेशानी भी हो सकती है.

रिलेटेड स्टोरी >>

Home Tips
किचन की चिमनी ऐसे करें साफ, चिपचिपी गंदगी झट से होगी दूर
किचन की चिमनी ऐसे करें साफ, चिपचिपी गंदगी झट से होगी दूर
Home Tips
फ्रिज में पानी की बोतल रखने का क्या तरीका, जिससे घटता है बिजली का बिल?
फ्रिज में पानी की बोतल रखने का क्या तरीका, जिससे घटता है बिजली का बिल?
Home Tips
How To Clean Door Frames: क्या चौखट के खांचों में फंसी है धूल? ऐसे चुटकियों में निकालें
क्या चौखट के खांचों में फंसी है धूल? ऐसे चुटकियों में निकालें
Home Tips
How To Store Rice: सालों-साल खराब नहीं होगा चावल, नोट करें स्टोर करने का सही नियम
सालों-साल खराब नहीं होगा चावल, नोट करें स्टोर करने का सही नियम

दीवार पर पीपल का पौधा कैसे उग जाता है?

पीपल के बीज अक्सर पक्षियों या हवा के जरिए दीवार की छोटी दरारों और खाली जगहों तक पहुंच जाते हैं. पानी की टंकी, बालकनी या ऐसी जगह जहां थोड़ी नमी मौजूद हो, वहां बीज को अंकुरित होने के लिए अनुकूल स्थिति मिल सकती है. बीज के लिए थोड़ी नमी मिलना ही शुरुआत के लिए काफी हो सकता है. धीरे-धीरे वहां से छोटा पौधा निकल आता है. अगर समय रहते ध्यान न दिया जाए तो इसकी जड़ें आसपास की दरार में फैलने लगती हैं.


Peepal Tree On Wall: क्या दीवार पर उग आया है पीपल? बिना नुकसान ऐसे निकालें

सिर्फ पौधे को काटने की गलती न करें

पीपल का पौधा दीवार से हटाते समय कई लोग ऊपर का तना काट देते हैं और समझते हैं कि समस्या खत्म हो गई. लेकिन अगर जड़ का कुछ हिस्सा अंदर रह गया है तो वहां से दोबारा पौधा निकल सकता है. इसलिए छोटा पौधा दिखाई देने पर जल्द ध्यान देना जरूरी है. पौधा सूखने के बाद उसकी जड़ों को भी सावधानी से निकालने की कोशिश करनी चाहिए, ताकि दीवार की दरार के अंदर जड़ का हिस्सा न रह जाए.

घर में मौजूद चीजों से बना सकते हैं घोल

 छोटे पीपल के पौधे के लिए नमक, चूना और हल्दी का इस्तेमाल किया जा सकता है. इसके लिए एक गिलास या छोटे बर्तन में साफ पानी लें. इसमें एक-एक चम्मच नमक, चूना और हल्दी पाउडर डालकर अच्छी तरह मिला लें. तैयार मिश्रण को पौधे के आसपास और उस दरार में डाला जा सकता है जहां से पौधा निकला है. इस तरीके के पीछे दी गई जानकारी के अनुसार नमक और हल्दी पौधे से नमी खींचने में मदद कर सकते हैं, जबकि चूना जड़ों के आसपास का pH बदल सकता है. इससे पौधे के कमजोर होकर सूखने की प्रक्रिया शुरू होने का दावा किया गया है. हालांकि पौधा कितनी जल्दी सूखेगा, यह उसकी उम्र, आकार, जड़ों की स्थिति और वहां मौजूद नमी पर निर्भर कर सकता है. इसलिए हर मामले में एक जैसा परिणाम मिलने की गारंटी नहीं है.


Peepal Tree On Wall: क्या दीवार पर उग आया है पीपल? बिना नुकसान ऐसे निकालें

पौधा सूख जाए तो जड़ निकालें

जब पौधा पूरी तरह सूख जाए तो उसे सावधानी से हटाएं. कोशिश करें कि जितना संभव हो सके जड़ का हिस्सा भी बाहर निकल जाए. सिर्फ ऊपर का तना तोड़ने या काटने से समस्या पूरी तरह खत्म नहीं हो सकती, क्योंकि जड़ का बचा हुआ हिस्सा दोबारा बढ़ सकता है. जड़ निकालते समय दीवार को बहुत जोर से न तोड़ें या खुरचें. अगर पौधे की जड़ दीवार के अंदर काफी गहराई तक पहुंच चुकी है या दरार बड़ी हो गई है तो उसे जबरदस्ती निकालने के बजाय विशेषज्ञ से जांच करवाना बेहतर हो सकता है.

दरार को खुला न छोड़ें

पौधा और जड़ हटाने के बाद उस जगह की अच्छी तरह सफाई करें. इसके बाद जिस जगह से पौधा निकला था, उस खाली हिस्से या दरार को सफेद सीमेंट या वाटरप्रूफ पुट्टी से भरकर बंद किया जा सकता है. दरार को सील करने से बारिश या आसपास का पानी अंदर जाने की संभावना कम हो सकती है. साथ ही दोबारा किसी बीज के उस खाली हिस्से में पहुंचकर अंकुरित होने की संभावना भी घट सकती है.

पानी की टंकी और बालकनी के आसपास जरूर करें जांच

पीपल का छोटा पौधा सिर्फ दीवार के बीच में ही नहीं उगता. पानी की टंकी के आसपास, बालकनी के कोनों, छत की दरारों और ऐसी जगहों पर भी नजर रखें जहां नमी जमा होती है. इन हिस्सों की समय-समय पर जांच करने से छोटा पौधा शुरुआती अवस्था में ही नजर आ सकता है. जब पौधा छोटा होता है तो उसे हटाना भी अपेक्षाकृत आसान होता है और जड़ों के ज्यादा फैलने से पहले समस्या पर ध्यान दिया जा सकता है.

इसे भी पढ़ें- How To Clean Door Frames: क्या चौखट के खांचों में फंसी है धूल? ऐसे चुटकियों में निकालें

छोटी दरार को नजरअंदाज न करें

दीवार पर उगा छोटा पीपल का पौधा देखने में भले ही सामान्य लगे, लेकिन इसे लंबे समय तक छोड़ना ठीक नहीं है. इसकी जड़ें धीरे-धीरे आसपास की खाली जगहों में फैल सकती हैं. इसलिए पौधा दिखाई देते ही उसकी स्थिति जांचें और उसे हटाने के साथ उस जगह को भी बंद करने पर ध्यान दें.

इसे भी पढ़ें- Dal Cooking Tips: कुकर में दाल जल्दी कैसे गलाएं? नोट करें 2 मिनट का सीक्रेट हैक

About the author सोनम

जर्नलिज्म की दुनिया में करीब 15 साल बिता चुकीं सोनम की अपनी अलग पहचान है. वह खुद ट्रैवल की शौकीन हैं और यही वजह है कि अपने पाठकों को नई-नई जगहों से रूबरू कराने का माद्दा रखती हैं. लाइफस्टाइल और हेल्थ जैसी बीट्स में उन्होंने अपनी लेखनी से न केवल रीडर्स का ध्यान खींचा है, बल्कि अपनी विश्वसनीय जगह भी कायम की है. उनकी लेखन शैली में गहराई, संवेदनशीलता और प्रामाणिकता का अनूठा कॉम्बिनेशन नजर आता है, जिससे रीडर्स को नई-नई जानकारी मिलती हैं. 

लखनऊ यूनिवर्सिटी से जर्नलिज्म में ग्रैजुएशन रहने वाली सोनम ने अपने पत्रकारिता के सफर की शुरुआत भी नवाबों के इसी शहर से की. अमर उजाला में उन्होंने बतौर इंटर्न अपना करियर शुरू किया. इसके बाद दैनिक जागरण के आईनेक्स्ट में भी उन्होंने काफी वक्त तक काम किया. फिलहाल, वह एबीपी लाइव वेबसाइट में लाइफस्टाइल डेस्क पर बतौर कंटेंट राइटर काम कर रही हैं.

ट्रैवल उनका इंटरेस्ट  एरिया है, जिसके चलते वह न केवल लोकप्रिय टूरिस्ट प्लेसेज के अनछुए पहलुओं से रीडर्स को रूबरू कराती हैं, बल्कि ऑफबीट डेस्टिनेशन्स के बारे में भी जानकारी देती हैं. हेल्थ बीट पर उनके लेख वैज्ञानिक तथ्यों और सामान्य पाठकों की समझ के बीच बैलेंस बनाते हैं. सोशल मीडिया पर भी सोनम काफी एक्टिव रहती हैं और अपने आर्टिकल और ट्रैवल एक्सपीरियंस शेयर करती रहती हैं.
Read More
Published at : 19 Sep 2026 11:14 AM (IST)
Tags :
Peepal Tree Home Tips Peepal Tree On Wall
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

Home Tips
किचन की चिमनी ऐसे करें साफ, चिपचिपी गंदगी झट से होगी दूर
किचन की चिमनी ऐसे करें साफ, चिपचिपी गंदगी झट से होगी दूर
Home Tips
फ्रिज में पानी की बोतल रखने का क्या तरीका, जिससे घटता है बिजली का बिल?
फ्रिज में पानी की बोतल रखने का क्या तरीका, जिससे घटता है बिजली का बिल?
Home Tips
How To Clean Door Frames: क्या चौखट के खांचों में फंसी है धूल? ऐसे चुटकियों में निकालें
क्या चौखट के खांचों में फंसी है धूल? ऐसे चुटकियों में निकालें
Home Tips
How To Store Rice: सालों-साल खराब नहीं होगा चावल, नोट करें स्टोर करने का सही नियम
सालों-साल खराब नहीं होगा चावल, नोट करें स्टोर करने का सही नियम
Advertisement

वीडियोज

Sansani | Delhi Accident News: दिल्ली में रफ्तार का 'बेकाबू शैतान' !
Passport Rules: विदेश यात्रा से पहले जान लें! बच्चों के पासपोर्ट का नियम बदला |
Chitra Tripathi | Pakistan News: पाकिस्तान का भट्ठा बैठ गया ! | Shahbaz Sharif | Asim Munir | ABP
मिट गई वो TMC..निशाने पर क्यों EC?
शिवसेना, NCP, अब तृणमूल..EC बना शूल?
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
रीता के बाद अब अदिति ने कांग्रेस में एंट्री की अटकलों पर लगाया विराम! सामने आई ये तस्वीर
रीता के बाद अब अदिति ने कांग्रेस में एंट्री की अटकलों पर लगाया विराम! सामने आई ये तस्वीर
विश्व
ट्रंप का अमेरिकी मीडिया पर एक्शन, CNN-Politico और MS NOW पर लगाया बैन
ट्रंप का अमेरिकी मीडिया पर एक्शन, CNN-Politico और MS NOW पर लगाया बैन
स्पोर्ट्स
Asian Games: इतिहास रचने से चूकीं क्विंसी डिसूजा, अब भी मेडल की आस
इतिहास रचने से चूकीं क्विंसी डिसूजा, अब भी मेडल की आस
बॉलीवुड
'इधर बदतमीजी बहुत है...' जब बॉलीवुड पर भड़के लकी अली, इस वजह से छोड़ दिया गाना
जब बॉलीवुड पर भड़के लकी अली, इस वजह से छोड़ दिया था गाना
इंडिया
एमपी HC जज का बड़ा फैसला, रिटायर होने पर PM केयर्स फंड में करेंगे 1 करोड़ दान
एमपी HC जज का बड़ा फैसला, रिटायर होने पर PM केयर्स फंड में करेंगे 1 करोड़ दान
विश्व
'US का कोई भी दुश्मन अब...', डेनमार्क-ग्रीनलैंड को लेकर ट्रंप की बड़ी घोषणा
'US का कोई भी दुश्मन अब...', डेनमार्क-ग्रीनलैंड को लेकर ट्रंप की बड़ी घोषणा
एग्रीकल्चर
घर पर ऐसे उगा सकते हैं कुंदरू, जान लें इस सब्जी की खूबी
घर पर ऐसे उगा सकते हैं कुंदरू, जान लें इस सब्जी की खूबी
टेक्नोलॉजी
आपके Gadgets चुपचाप हो रहे हैं खराब, ये आदतें डालती हैं असर
आपके Gadgets चुपचाप हो रहे हैं खराब, ये आदतें डालती हैं असर
ABP NEWS
एक्टर सिद्धार्थ मल्होत्रा ​​ने एकता कपूर के साथ लालबागचा राजा के दर्शन किए।
एक्टर सिद्धार्थ मल्होत्रा ​​ने एकता कपूर के साथ लालबागचा राजा के दर्शन किए।
ABP NEWS
गणपति के कानों में विश मांग रहे 'चूचा' सलमान ने धक्का मार कर हटाया
गणपति के कानों में विश मांग रहे 'चूचा' सलमान ने धक्का मार कर हटाया
ABP NEWS
गिरफ़्तार होने के बाद आरोपी कल्याण बैसला अपना चेहरा छिपाता रहा।
गिरफ़्तार होने के बाद आरोपी कल्याण बैसला अपना चेहरा छिपाता रहा।
ABP NEWS
गणपति बप्पा के विसर्जन के लिए पहुंचे अनंत अंबानी.
गणपति बप्पा के विसर्जन के लिए पहुंचे अनंत अंबानी.
ENT LIVE
Akshay Kumar की Haiwaan से निराश फैन ने लिखा ‘Leaving Fandom’ का नोट
Akshay Kumar की Haiwaan से निराश फैन ने लिखा ‘Leaving Fandom’ का नोट
Embed widget