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फ्रिज में पानी की बोतल रखने का क्या तरीका, जिससे घटता है बिजली का बिल?

फ्रिज में पानी की बोतल रखने का सही तरीका सिर्फ ठंडा पानी पाने के लिए नहीं, बल्कि कूलिंग को स्थिर रखने में भी मदद कर सकता है. जानें बिजली का बिल बचाने का आसान घरेलू तरीका.

Written By : निर्जला गौड़ |  Updated at : 19 Sep 2026 09:51 AM (IST)
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गर्मियों में फ्रिज लगातार चलता रहता है और इसका सीधा असर बिजली के बिल पर पड़ता है. ऐसे में लोग बिजली बचाने के लिए कई तरह के घरेलू उपाय अपनाते हैं. इन्हीं में से एक तरीका फ्रिज में पानी की बोतल रखने से जुड़ा है. अगर फ्रिज में पानी की बोतलें सही तरीके से रखी जाएं तो फ्रिज को बार-बार ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती और बिजली की खपत कम होती है.

ऐसे रखें पानी की बोतल

बोतलों को इस तरह रखें कि उनके आसपास हवा के आने-जाने के लिए पर्याप्त जगह बनी रहे. फ्रिज को बोतलों से पूरी तरह भर देना सही तरीका नहीं है. ध्यान रखें कि बहुत गर्म पानी सीधे फ्रिज में न रखें. इससे फ्रिज के अंदर का तापमान बढ़ता है और कूलिंग सिस्टम पर अतिरिक्त दबाव पड़ता है. सामान्य तापमान का पानी या पहले से ठंडा पानी रखना बेहतर होता है.

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ठंडी बोतल बनाए रखती है तापमान

फ्रिज के अंदर पहले से ठंडी चीजें मौजूद होने पर दरवाजा खोलने के बाद तापमान को वापस सामान्य स्तर तक लाने में मदद मिलती है. पानी की बोतलें इस मामले में एक तरह के थर्मल मास की तरह काम करती हैं. यानी वे ठंडक को कुछ समय तक बनाए रखने में मदद करती हैं. हालांकि इसका मतलब यह नहीं है कि जितनी ज्यादा बोतलें रखेंगे, उतनी ही ज्यादा बिजली बचेगी. फ्रिज में सामान इतना भी नहीं भरना चाहिए कि ठंडी हवा का सर्कुलेशन रुक जाए.

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फ्रिज को खाली न रखें

फ्रिज को बहुत खाली रखने की बजाय उसमें जरूरत के मुताबिक सामान रखना बेहतर होता है. ठंडी चीजों का तापमान स्थिर रहता है, जबकि खाली जगह में दरवाजा खुलने पर गर्म हवा आसानी से भर जाती है. इसी वजह से कई घरेलू टिप्स में पानी की बोतलों को फ्रिज में रखने की सलाह दी जाती है.

ऐसे बचेगी बिजली

सिर्फ पानी की बोतल पर निर्भर रहने के बजाय फ्रिज की बिजली खपत कम करने के लिए कुछ और बातों का ध्यान रखेना भी जरूरी है. फ्रिज को गैस चूल्हे, ओवन या ऐसी जगह से दूर रखें जहां सीधी धूप आती हो. फ्रिज का दरवाजा बार-बार खोलने से बचें और जरूरत की चीजें एक साथ निकालने की कोशिश करें. फ्रिज में गर्म खाना रखने से पहले उसे सामान्य तापमान तक आने दें. वहीं फ्रीज के दरवाजे की रबर सील ढीली या खराब हो गई हो तो उसे तुरंत बदल वालें. खराब सील के कारण ठंडी हवा बाहर निकलती है और कंप्रेसर को ज्यादा काम करना पड़ता है.

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About the author निर्जला गौड़

निर्जला गौड़ इस वक्त  ABP Live की लाइफस्टाइल डेस्क पर इंटर्न के तौर पर काम कर रही हैं. वह मंदसौर यूनिवर्सिटी से जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में अपनी डिग्री कर रही हैं. इससे पहले वह  EBNW Stories में कंटेंट राइटर के तौर पर इंटर्नशिप कर चुकी हैं. डिजिटल जर्नलिज्म और कंटेंट क्रिएशन में उनकी खास रुचि है. आसान, आकर्षक और रिलेटेबल अंदाज में कहानियों को पेश करना और पाठकों तक जानकारी को प्रभावी तरीके से पहुंचाना उनकी खासियत है.
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Published at : 19 Sep 2026 09:51 AM (IST)
Tags :
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