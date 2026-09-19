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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडबांदा-चित्रकूट में BSP को बड़ा झटका, मयंक द्विवेदी ने थामा सपा का दामन

बांदा-चित्रकूट में BSP को बड़ा झटका, मयंक द्विवेदी ने थामा सपा का दामन

यूपी विधानसभा चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी ने बुंदेलखंड में बसपा का बड़ा चेहरा माना जाने वाले मयंक द्विवेदी को सपा पार्टी की सदस्यता दिलाई है. इसे राजनीति में महत्वपूर्ण बदलाव पर देखा जा रहा है.

Written By : निखिल साहू |  Updated at : 19 Sep 2026 03:31 PM (IST)
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उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले पार्टियां छोड़ कर दूसरी पार्टियों में जाने का दौर शुरू हो गया है. इस बीच समाजवादी पार्टी ने बुंदेलखंड में बड़ा सियासी दांव चला है. बुंदेलखंड में बसपा का बड़ा चेहरा माना जाने वाले मयंक द्विवेदी को सपा पार्टी की सदस्यता दिलाई है. मयंक ने 2024 के लोकसभा चुनाव में बसपा के टिकट पर चुनाव लड़ा था.  

मयंक द्विवेदी पूर्व बसपा विधायक स्वर्गीय पुरुषोत्तम नरेश द्विवेदी के बेटे हैं. उनके पिता 2007 में नरैनी विधानसभा सीट से बसपा विधायक रह चुके हैं. मयंक द्विवेदी दो बार जिला पंचायत सदस्य भी रह चुके हैं. ऐसे में उनकी सपा में एंट्री को बांदा-चित्रकूट और बुंदेलखंड की राजनीति में महत्वपूर्ण बदलाव के तौर पर देखा जा रहा है. 

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'जो रूठे है उन सभी उम्मीदवारों को समझाएंगे'

अखिलेश यादव ने पार्टी मुख्यालय में सदस्यता दिलाने के दौरान कहा कि आगामी विधानसभा चुनाव से पहले पार्टी उन सभी उम्मीदवारों और नेताओं को समझाने का काम करेगी, जो किसी वजह से नाराज हैं. चुनाव से पहले कोशिश होगी कि पार्टी की सीटें बढ़ें और हमारी सरकार बने. 

रायबरेली में छात्रसभा के कार्यक्रम को लेकर अखिलेश यादव ने बीजेपी पर हमला करते हुए कहा कि हमारे छात्रसभा के कार्यकर्ता सभा कर रहे थे. बीजेपी के गुंडों पहुंचे और वो मारपीट करने लगे. जब इसकी शिकायत पुलिस प्रशासन से की गई तो उन्होंने भेदभाव किया. पुलिस प्रशासन ने कार्यकताओं पर लाठीचार्ज किया.

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सरकार सिर्फ विज्ञापनों में रोजगार देने का कर रही दावा 

सपा अध्यक्ष ने सांसद पप्पू निषाद के साथ कथित व्यवहार का मुद्दा भी उठाया. उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार में जाति के आधार पर सम्मान और अपमान किया जा रहा है. अखिलेश ने कहा कि अगर कोई सरकार के लोगों की जाति का है तो उसे सम्मान मिलेगा, लेकिन अलग जाति का होने पर उसके साथ भेदभाव किया जाएगा.

अखिलेश यादव ने सरकार विज्ञापन के बजट पर तंज कसते हुए कहा कि प्रदेश में नौकरी नहीं है और सरकार सिर्फ विज्ञापनों में रोजगार देने का दावा कर रही है. अगर सरकार के विज्ञापनों को ही सच मान लिया जाए तो उत्तर प्रदेश में कोई बेरोजगार होना ही नहीं चाहिए.

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About the author निखिल साहू

निखिल साहू (Nikhil sahu) उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में बीते 8 वर्षों से सक्रिय पत्रकारिता में हैं. पत्रकारिता में स्नातक किया है. 6 वर्षों का प्रिंट मीडिया का अनुभव है. जिसमें दैनिक भास्कर, नवभारत टाइम, 4पीएम और स्वतंत्र प्रिंट शामिल है. डिजिटल मीडिया में गहरी पकड़ है, राजनीति, क्राइम, डेवलपमेंट और स्वास्थ की खबरों पर खास पकड़ है. ग्राउंड-जीरो रिपोर्टिंग का अनुभव है.
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Published at : 19 Sep 2026 03:29 PM (IST)
Tags :
UP NEWS Akhilesh Yadav
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