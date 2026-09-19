Easy Hacks To Stop Ant Infestation: किचन में अचानक चींटियों की लाइन दिखाई दे तो सबसे पहले नजर खाने की चीजों पर जाती है. कई बार लगता है कि शायद कहीं चीनी गिर गई होगी या कोई मीठी चीज खुली रह गई है. लेकिन चींटियां सिर्फ खाने की तलाश में ही किचन तक नहीं पहुंचतीं. उन्हें पानी और नमी भी आकर्षित कर सकती है. अगर उन्हें खाने या पानी का कोई आसान सोर्स मिल जाए तो वे उसी रास्ते से बार-बार वापस आने लगती हैं.

चींटियों की शुरुआत अक्सर कुछ स्काउट चींटियों से होती है. ये खाने या पानी की तलाश में इधर-उधर घूमती हैं और रास्ते में एक खास तरह की गंध का निशान छोड़ती हैं. बाद में दूसरी चींटियां उसी निशान का पीछा करते हुए किचन तक पहुंच सकती हैं. इसलिए सिर्फ दिखाई देने वाली चींटियों को हटाना काफी नहीं है. यह पता लगाना भी जरूरी है कि वे किस जगह से आ रही हैं और उन्हें वहां क्या मिल रहा है.

सबसे पहले खाने की चीजें चेक करें

किचन में चींटियों के आने की सबसे आम वजह खाने की चीजें हो सकती हैं. खासकर मीठी चीजें, चीनी, शहद, बिस्किट या किसी मीठे खाने का गिरा हुआ हिस्सा उन्हें जल्दी आकर्षित कर सकता है. काउंटर पर खाना बनाने के बाद वहां छोटे-छोटे टुकड़े या चिपचिपे दाग रह गए हों तो उन्हें अच्छी तरह साफ करें. इस्तेमाल किए हुए बर्तन और प्लेटें भी ज्यादा देर तक सिंक में न छोड़ें. अगर किसी बर्तन में मीठी चटनी या दूसरी खाद्य सामग्री लगी है तो उसे साफ करना जरूरी है.





किचन के कोने और फर्श जरूर देखें

कई बार चींटियां फर्श पर दिखाई देती हैं, लेकिन उनका रास्ता किसी ऐसे कोने से जुड़ा होता है जिस पर रोज की सफाई में ध्यान नहीं जाता. किचन के स्कर्टिंग बोर्ड, फर्श के किनारों और अलग-अलग सतहों के जोड़ को अच्छी तरह चेक करें. फर्श पर गिरे चावल, आटे के छोटे कण, चीनी या दूसरे खाने की चीजों के टुकड़े भी चींटियों को आकर्षित कर सकते हैं. इसलिए नियमित रूप से झाड़ू या वैक्यूम करने की आदत डालें.

किचन काउंटर के जोड़ भी करें चेक

काउंटर के कोने और जहां दो सतहें आपस में जुड़ती हैं, वहां भी चींटियां रास्ता बना सकती हैं. ये जगहें अक्सर छोटी होती हैं और वहां जमा गंदगी आसानी से नजर नहीं आती. किचन क्लीनर या साबुन वाले पानी से काउंटर की सतह साफ करने के साथ-साथ इन छोटे जोड़ों को भी पोंछें. चींटियों का रास्ता दिखाई दे तो उस हिस्से की अच्छी तरह सफाई करें, ताकि उनके छोड़े हुए गंध वाले निशान को हटाया जा सके.





सिंक और नल के आसपास की नमी देखें

अगर किचन में खाने की चीजें साफ रखने के बावजूद चींटियां बार-बार आ रही हैं तो पानी के स्रोत की जांच करें. टपकता हुआ नल, पाइप से हल्का रिसाव या सिंक के आसपास जमा पानी चींटियों को आकर्षित कर सकता है. कैबिनेट के अंदर लगे पाइप और उनके जोड़ भी देखें. कई बार बहुत छोटा रिसाव भी लंबे समय तक नमी बनाए रख सकता है. इसलिए जहां पानी टपक रहा हो, उसे जल्द ठीक कराएं और सिंक के आसपास की जगह को सूखा रखें.

खाने का सामान खुले में न रखें

आटा, चीनी, अनाज, सीरियल और दूसरी सूखी खाद्य चीजों को खुले पैकेट में रखने के बजाय एयरटाइट कंटेनर में रखें. इससे चींटियों के लिए खाने तक पहुंचना मुश्किल होगा और किचन भी ज्यादा व्यवस्थित रहेगा. खासकर मीठी और सूखी चीजों को अच्छी तरह बंद करके रखना जरूरी है. खुले पैकेट को सिर्फ मोड़कर रखने के बजाय ढक्कन वाले कंटेनर का इस्तेमाल करें.

कूड़ेदान को भी नजरअंदाज न करें

किचन का कूड़ेदान भी चींटियों को आकर्षित कर सकता है, खासकर अगर उसमें खाने के बचे हुए हिस्से पड़े हों. कोशिश करें कि कूड़ेदान का ढक्कन अच्छी तरह बंद हो और उसमें कचरा ज्यादा समय तक जमा न रहे. कूड़ेदान को नियमित रूप से खाली करने के साथ उसके आसपास की जगह भी साफ रखें.

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चींटियों के आने का रास्ता खोजें

अगर चींटियां लगातार एक ही दिशा से आ रही हैं तो उनके रास्ते को ध्यान से देखें. यह दरार, दीवार और काउंटर के बीच की जगह, फर्श का किनारा या किसी पाइप के आसपास का छोटा गैप हो सकता है. हालांकि अगर आप चींटियों को हटाने के लिए चारा यानी एंट बैट इस्तेमाल कर रहे हैं तो तुरंत उनके रास्ते को बंद न करें. बैट का उद्देश्य चींटियों को आकर्षित करना होता है, ताकि वे उसे अपने घोंसले तक ले जाएं. रास्ता तुरंत बंद करने से इसका असर कम हो सकता है. चींटियों की समस्या नियंत्रित होने के बाद दरार या प्रवेश वाली जगह को सील करना ज्यादा उपयोगी हो सकता है.

सिरका या साबुन वाले पानी से रास्ता साफ करें

चींटियों के चलने वाले रास्ते को सिर्फ सूखे कपड़े से पोंछना पर्याप्त नहीं हो सकता. सफेद सिरके और पानी के घोल या सामान्य घरेलू क्लीनर से उस जगह को साफ किया जा सकता है. इससे उनके छोड़े हुए गंध वाले निशान को हटाने में मदद मिलती है और दूसरी चींटियों के उसी रास्ते से आने की संभावना कम हो सकती है. अगर घर में पालतू जानवर या छोटे बच्चे हैं तो किसी भी कीटनाशक या एंट बैट का इस्तेमाल करते समय उसके निर्देशों का पालन करें और उसे खाने की तैयारी वाली सतह से दूर रखें.

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