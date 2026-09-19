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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडिया'प्लास्टिक कचरा बड़ी चुनौती', PM मोदी का जलवायु परिवर्तन पर मैसेज

'प्लास्टिक कचरा बड़ी चुनौती', PM मोदी का जलवायु परिवर्तन पर मैसेज

PM मोदी ने नई दिल्ली में ‘द फ्यूचर ऑफ एनवायरनमेंट एंड क्लाइमेट डायनेमिक्स’ विषय पर आयोजित अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया.

Written By : आशुतोष प्रताप सिंह |  Updated at : 19 Sep 2026 12:29 PM (IST)
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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को नई दिल्ली में ‘द फ्यूचर ऑफ एनवायरनमेंट एंड क्लाइमेट डायनेमिक्स’ विषय पर आयोजित अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया . राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) की ओर से आयोजित दो दिवसीय सम्मेलन 19 और 20 सितंबर को हो रहा है . इस दौरान प्रधानमंत्री ने पर्यावरण संरक्षण, नवीकरणीय ऊर्जा, कार्बन उत्सर्जन, सौर ऊर्जा, इलेक्ट्रिक वाहन, जल संरक्षण और कचरा प्रबंधन के क्षेत्र में भारत की उपलब्धियां गिनाईं . उन्होंने कहा कि भारत पर्यावरण संरक्षण के लिए दुनिया के साथ मिलकर काम कर रहा है और नए मानक स्थापित कर रहा है .

सम्मेलन में पर्यावरण विशेषज्ञों के साथ सुप्रीम कोर्ट और विभिन्न हाईकोर्ट के न्यायाधीश, जिला अदालतों के न्यायाधीश, केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों के सचिव और वरिष्ठ अधिकारी हिस्सा ले रहे हैं .

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विकसित देशों में भारत से छह गुना ज्यादा प्रति व्यक्ति कार्बन उत्सर्जन

प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि अक्सर कार्बन उत्सर्जन की जिम्मेदारी गलत तरीके से विकासशील देशों पर डाल दी जाती है . उन्होंने कहा कि ऐतिहासिक सच्चाई यह है कि आज भी प्रति व्यक्ति कार्बन उत्सर्जन में भारत का योगदान वैश्विक औसत के आधे से भी कम है . विकसित देशों में भारत की तुलना में प्रति व्यक्ति कार्बन उत्सर्जन छह गुना ज्यादा है .

उन्होंने कहा कि भारत इन तथ्यों को मजबूती के साथ वैश्विक मंचों पर रखता है . प्रधानमंत्री ने हर भारतीय से पर्यावरण संरक्षण के लिए अपनी भूमिका निभाने का आह्वान किया .

12 साल में सौर ऊर्जा क्षमता 2 से बढ़कर 160 गीगावाट से ज्यादा

प्रधानमंत्री ने कहा कि बीते 12 वर्षों में पर्यावरण से जुड़े हर क्षेत्र में भारत ने असाधारण प्रगति की है . भारत का बड़ा फोकस नवीकरणीय ऊर्जा पर रहा है, जिसने पर्यावरण संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है . उन्होंने कहा कि 12 साल पहले भारत की सौर ऊर्जा क्षमता करीब 2 गीगावाट थी, जो अब बढ़कर 160 गीगावाट से अधिक हो गई है . प्रधानमंत्री ने दावा किया कि भारत जी-20 में एकमात्र ऐसा देश है, जिसने पेरिस में आयोजित कॉप-21 शिखर सम्मेलन में किए गए जलवायु संबंधी संकल्पों को तय समय से पहले पूरा करके दिखाया है . उन्होंने कहा कि गैर-जीवाश्म ईंधन, सौर ऊर्जा क्षमता और कार्बन उत्सर्जन में कमी जैसे क्षेत्रों में भारत के प्रदर्शन की दुनिया में चर्चा हो रही है .

50 लाख से ज्यादा घरों पर लगे रूफटॉप सोलर पैनल

प्रधानमंत्री ने पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना का भी उल्लेख किया . उन्होंने कहा कि इस योजना के तहत घरों को ही सौर ऊर्जा उत्पादन का केंद्र बनाने का मिशन शुरू किया गया है . अब तक 50 लाख से ज्यादा घरों में रूफटॉप सोलर पैनल लगाए जा चुके हैं . प्रधानमंत्री के मुताबिक, इन घरों को सरकार की ओर से करीब 80 हजार रुपये तक की अतिरिक्त आर्थिक मदद दी गई है .

हाइड्रोजन ट्रेन से क्लीन मोबिलिटी को बढ़ावा

प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत क्लीन मोबिलिटी और ग्रीन हाइड्रोजन जैसे क्षेत्रों में तेजी से काम कर रहा है . उन्होंने कहा कि कुछ दिन पहले भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन चली है और यह दुनिया की सबसे लंबी हाइड्रोजन ट्रेन है . उन्होंने इसे क्लीन मोबिलिटी के नए युग की शुरुआत बताया .

पवन और जल ऊर्जा क्षमता में भी बढ़ोतरी

प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले 12 वर्षों में भारत की पवन ऊर्जा क्षमता तीन गुना बढ़ी है . जल विद्युत क्षमता में भी मजबूत वृद्धि हुई है . उन्होंने कहा कि नया भारत परमाणु ऊर्जा उत्पादन पर भी ध्यान दे रहा है और इन क्षेत्रों में निजी क्षेत्र की भागीदारी के रास्ते खोले जा रहे हैं . प्रधानमंत्री के अनुसार, इन प्रयासों के चलते भारत की गैर-जीवाश्म ऊर्जा क्षमता में 400 प्रतिशत की वृद्धि हुई है .

इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री में भारी इजाफा

प्रधानमंत्री ने कहा कि 2014 से पहले भारत में हर साल केवल करीब 3,000 इलेक्ट्रिक वाहन बिकते थे . पिछले साल करीब 25 लाख इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री हुई . उन्होंने इसे पर्यावरण के लिए महत्वपूर्ण बदलाव बताया . उन्होंने कहा कि फास्टैग के इस्तेमाल से टोल प्लाजा पर वाहनों के इंतजार का समय और ईंधन की बर्बादी भी काफी कम हुई है .

20 शहरों में 1,000 किमी से ज्यादा मेट्रो नेटवर्क

प्रधानमंत्री ने कहा कि 2014 से पहले भारत के सिर्फ पांच शहरों में मेट्रो नेटवर्क था, जिसकी लंबाई 250 किलोमीटर से भी कम थी . आज 20 से ज्यादा शहरों में मेट्रो चल रही है और देश में मेट्रो नेटवर्क 1,000 किलोमीटर से ज्यादा हो गया है . उन्होंने कहा कि रेलवे के 100 प्रतिशत विद्युतीकरण से भी करोड़ों लीटर डीजल की बचत हुई है, जिसका पर्यावरण पर सकारात्मक प्रभाव पड़ा है .

70 हजार से ज्यादा अमृत सरोवरों का निर्माण

प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत का विकास तेज होने के साथ टिकाऊ भी है . जल संरक्षण के क्षेत्र में भी अभूतपूर्व काम किया जा रहा है . देश में 70 हजार से ज्यादा अमृत सरोवर बनाए जा चुके हैं . उन्होंने कहा कि ‘कैच द रेन’ अभियान के तहत देशभर में करीब 1.5 करोड़ जल संचयन संरचनाएं बनाई गई हैं .

प्राकृतिक खेती और जलवायु अनुकूल फसलों पर जोर

प्रधानमंत्री ने कहा कि राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन से भी महत्वपूर्ण बदलाव आया है . प्राकृतिक खेती के लिए 12.5 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में क्लस्टर बनाए गए हैं . करीब 3,000 जलवायु अनुकूल फसलों की किस्में विकसित की गई हैं . उन्होंने कहा कि कृषि वानिकी को बढ़ावा देकर कार्बन फुटप्रिंट कम करने का प्रयास किया जा रहा है . पिछले 12 वर्षों में भारत के बहुत घने वन क्षेत्र में 22 प्रतिशत की वृद्धि हुई है .

प्लास्टिक कचरे से निपटने के लिए सिंगल यूज प्लास्टिक पर रोक

प्रधानमंत्री ने कहा कि पर्यावरण के सामने प्लास्टिक कचरा भी एक बड़ी चुनौती रहा है . इसी को ध्यान में रखते हुए भारत ने सिंगल यूज प्लास्टिक पर रोक लगाई है . उन्होंने कहा कि ‘रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकिल’ के मंत्र के साथ सर्कुलर इकोनॉमी को बढ़ावा दिया गया है . आज भारत में हर दिन हजारों टन कचरे का पुनर्चक्रण किया जा रहा है .

गोबरधन योजना से जैविक कचरे को बनाया जा रहा उपयोगी संसाधन

प्रधानमंत्री ने कहा कि गोबरधन योजना के माध्यम से गांवों में गोबर और अन्य जैविक कचरे को भी उपयोगी संसाधनों में बदला जा रहा है . उन्होंने कहा कि पर्यावरण से जुड़े हर क्षेत्र में भारत लगातार काम कर रहा है और इन प्रयासों का उद्देश्य विकास के साथ पर्यावरण संरक्षण सुनिश्चित करना है .

यह भी पढ़िएः यूक्रेन को ड्रोन देने पर भड़का रूस, ब्रिटेन पर निकाला गुस्सा, कहा- साझेदारी...

About the author आशुतोष प्रताप सिंह

आशुतोष प्रताप सिंह ABP न्यूज डिजिटल में कार्यरत हैं. वे न्यूज़ टीम का हिस्सा हैं और राजनीति, खेल, राष्ट्रीय घटनाक्रम, चुनाव, सामाजिक मुद्दों और समसामयिक विषयों से जुड़ी खबरों पर विशेष रूप से लिखते हैं. समाचारों को सरल, तथ्यपरक और पाठकों के लिए सहज भाषा में प्रस्तुत करना उनकी कार्यशैली का प्रमुख हिस्सा है.

उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले के मूल निवासी आशुतोष प्रताप सिंह पिछले करीब 8 वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं. उन्होंने जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्यूनिकेशन से रेडियो एवं टीवी जर्नलिज्म में ग्रेजुएशन डिप्लोमा किया है. समाचार लेखन के अलावा उन्हें घूमने, नई जगहों को जानने और फोटोग्राफी का विशेष शौक है. राजनीतिक और खेल पत्रकारिता में उनकी गहरी रुचि रही है, जिसके चलते इन विषयों पर निरंतर लेखन और विश्लेषण करते रहे हैं.
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Published at : 19 Sep 2026 11:36 AM (IST)
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