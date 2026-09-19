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हिंदी न्यूज़एग्रीकल्चरBRICS देशों में किसके पास खेती की सबसे ज्यादा जमीन, फसल उगाने में नंबर-1 कौन?

BRICS देशों में किसके पास खेती की सबसे ज्यादा जमीन, फसल उगाने में नंबर-1 कौन?

2023 के आंकड़ों में ब्रिक्स देशों में सबसे ज्यादा फसल की जमीन चीन के पास थी. इसके बाद ब्राजील और रूस रहे. लेकिन सबसे ज्यादा जमीन का मतलब सबसे ज्यादा फसल पैदावार नहीं होता है.

Written By : नीलेश ओझा |  Updated at : 19 Sep 2026 10:37 AM (IST)
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ब्रिक्स अब केवल चार पांच देशों का छोटा समूह नहीं है. साल 2024 में इसमें मिस्र, इथियोपिया, ईरान और यूएई शामिल हुए. इसके बाद 2025 में इंडोनेशिया भी इसका सदस्य बन गया है. आज के समय में ब्रिक्स में कुल 11 पक्के सदस्य देश हैं. इन सभी देशों की अर्थव्यवस्था के लिए खेती बहुत जरूरी है. लेकिन यहां एक बात समझना जरूरी है. जब हम कुल खेती वाली जमीन की बात करते हैं, तो उसमें घास के मैदान चरागाह और पशुओं के लिए इस्तेमाल होने वाली जमीन भी जुड़ी होती है. वहीं फसलों अनाज, सब्जी को उगाने वाली जमीन का हिसाब अलग होता है. बता दें कि ये आंकड़े वर्ल्ड बैंक के खाद्य एवं कृषि संगठन के डेटा से लिए गए हैं.  

चीन के पास सबसे ज्यादा कृषि जमीन

2023 के आंकड़ों के मुताबिक ब्रिक्स देशों में चीन के पास करीब 52.04 लाख वर्ग किलोमीटर फसल की जमीन थी. इसके बाद ब्राजील करीब 23.68 लाख वर्ग किलोमीटर और रूस करीब 21.57 लाख वर्ग किलोमीटर के साथ दूसरे और तीसरे स्थान पर रहे. भारत करीब 17.86 लाख वर्ग किलोमीटर फसल  की जमीन के साथ चौथे स्थान पर था. इसके बाद दक्षिण अफ्रीका करीब 9.63 लाख वर्ग किलोमीटर, इंडोनेशिया करीब 5.51 लाख वर्ग किलोमीटर, ईरान करीब 4.71 लाख वर्ग किलोमीटर और इथियोपिया करीब 3.85 लाख वर्ग किलोमीटर पर थे. मिस्र की फसल  की जमीन करीब 40,580 वर्ग किलोमीटर, सऊदी अरब की करीब 17.36 लाख वर्ग किलोमीटर और संयुक्त अरब अमीरात की करीब 3,917 वर्ग किलोमीटर दर्ज की गई थी. 

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खेती की जमीन और फसल वाली जमीन एक नहीं

यहां सिर्फ जमीन का आकार देखकर यह नहीं कहा जा सकता कि कौन देश सबसे ज्यादा फसल पैदा करता है. फसल  की जमीन की परिभाषा में खेती के साथ चरागाह जैसी जमीन भी शामिल हो सकती है. वहीं फसल पैदावार के आंकड़ों में अलग अलग फसलों का उत्पादन और उनकी काटी गई जमीन को अलग से दर्ज किया जाता है. एफएओ के फसल आंकड़ों में अनाज, दाल, तिलहन, फल, सब्जियां और दूसरी फसलों की उत्पादन मात्रा, उपज और कटाई वाले इलाके जैसे आंकड़े शामिल होते हैं. 

चीन और भारत की बड़ी भूमिका

अगर बात कुल फसल की पैदावार की हो तो सिर्फ एक देश को बिना यह बताए नंबर 1 कहना ठीक नहीं होगा, क्योंकि अलग अलग फसल में अलग देश आगे हैं. उदाहरण के लिए गेहूं, चावल और मक्का जैसे प्रमुख अनाजों में चीन और भारत की रोल बहुत बड़ी है. एफएओ और ओईसीडी के फसल की आंकड़ों में भी चीन, भारत, रूस और ब्राजील को प्रमुख वैश्विक अनाज पैदावारों में दिखाया गया है.  वहीं सोयाबीन की बात करें तो तस्वीर बदल जाती है. एफएओ के एक आकलन के मुताबिक 2023-24 में ब्राजील दुनिया का सबसे बड़ा सोयाबीन पैदावार था. इसलिए ब्रिक्स में सबसे ज्यादा फसल की जमीन चीन के पास है, लेकिन फसल पैदावार में नंबर-1 का जवाब इस बात पर निर्भर करता है, कि कुल पैदावार अनाज या किसी खास फसल की बात हो रही है. यही वजह है कि जमीन का आकार और फसल की पैदावार को एक ही चीज मानना सही नहीं होगा.

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About the author नीलेश ओझा

नीलेश ओझा पिछले पांच साल से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं. उनकी लेखन शैली में तथ्यों की सटीकता और इंसानी नजरिए की गहराई दोनों साथ-साथ चलती हैं.पत्रकारिता उनके लिए महज़ खबरें इकट्ठा करने या तेजी से लिखने का काम नहीं है. वह मानते हैं कि हर स्टोरी के पीछे एक सोच होनी चाहिए.  

कुछ ऐसा जो पाठक को सिर्फ जानकारी न दे बल्कि सोचने के लिए भी मजबूर करे. यही वजह है कि उनकी स्टोरीज़ में भाषा साफ़ होती है.लिखने-पढ़ने का शौक बचपन से रहा है. स्कूल की नोटबुक से शुरू हुआ यह सफर धीरे-धीरे पेशेवर लेखन और पत्रकारिता तक पहुंचा. आज भी उनके लिए लेखन सिर्फ पेशा नहीं है यह खुद को समझने और दुनिया से संवाद करने का ज़रिया है.

पत्रकारिता के अलावा वह साहित्य और समकालीन शायरी से भी गहराई से जुड़े हुए हैं. कभी भीड़ में तो कभी अकेले में ख्यालों को शायरी की शक्ल देते रहते हैं. उनका मानना है कि पत्रकारिता का काम सिर्फ घटनाएं गिनाना नहीं है. बल्कि पाठक को उस तस्वीर के उन हिस्सों तक ले जाना है. जो अक्सर नजरों से छूट जाते हैं.

उन्होंने स्पोर्ट्सविकी, क्रिकेट एडिक्टर, इनशॉर्ट्स और जी हिंदुस्तान जैसे प्रमुख प्लेटफॉर्म्स के साथ काम किया है.
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Published at : 19 Sep 2026 12:51 PM (IST)
Tags :
India Agriculture Agricultural Land BRICS Agriculture
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