3 दिन बाद टीम इंडिया का अगला मैच, इस टीम के खिलाफ पहली बार होगी भिड़ंत

India vs Japan T20I: भारतीय क्रिकेट टीम ने हाल ही में अफगानिस्तान के खिलाफ 3 मैचों की टी20 सीरीज खेली. दिल्ली में अफगानिस्तान की मेजबानी में हुई सीरीज में श्रेयस अय्यर की कप्तानी वाली टीम इंडिया ने 3-0 से शानदार जीत दर्ज की. सीरीज का आखिरी मैच 17 सितंबर को खेला गया था. अब सवाल यह उठ रहा है कि भारत का अगला मुकाबला कब और किस टीम के खिलाफ होगा? तो आज से सिर्फ तीन बाद यानी 22 सितंबर (मंगलावर) को टीम इंडिया अगला ऐतिहासिक मैच खेलेगी. भारतीय समय के अनुसार मुकाबले की शुरुआत सुबह 9:30 बजे से होगी.

भारत की यह भिड़ंत जापान के खिलाफ होगी. श्रेयस अय्यर की कप्तानी वाली टीम इंडिया इकलौते टी20 के लिए जापान का दौरा करेगी. यह क्रिकेट के इतिहास में पहला मौका होगा कि जब भारतीय टीम की भिड़ंत जापान के खिलाफ होगी. मुकाबला भारत-जापान राजनयिक संबंधों की 75वीं वर्षगांठ के जश्न की शुरुआत के मौके पर होगा. मैच 'स्पोर्ट 75' की एक पहल है. दोनों के बीच होने वाले मैच को 'सुजुकी कप' नाम दिया गया है. मुकाबला जापान के तोचिगी प्रान्त के सानो इंटरनेशनल क्रिकेट ग्राउंड में खेला जाएगा.

श्रेयस अय्यर की कप्तानी में खेलेगी टीम इंडिया

इस मैच के लिए नियमित टी20 कप्तान श्रेयस अय्यर को भारत की कमान सौंपी गई है. दूसरी तरफ, केंडेल काडोवाकी-फ्लेमिंग को जापान का कप्तान बनाया गया है. काडोवाकी-फ्लेमिंग जापान के लिए टी20 में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज हैं. इस मैच को एशियाई खेलों की तैयारी के लिहाज से भी काफी अहम माना जा रहा है.

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भारत बनाम जापान टी20 मैच का पूरा शेड्यूल

मैच की तारीख- 22 सितंबर, मंगलवार

भारत मैच में शुरू होना का समय (IST)- सुबह 9:30 AM बजे

किस मैदान पर खेला जाएगा मैच- सानो इंटरनेशनल क्रिकेट ग्राउंड, तोचिगी प्रान्त

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टी20 मैच के लिए भारत का स्क्वॉड

श्रेयस अय्यर (कप्तान), संजू-सैमसन (विकेटकीपर), ईशान किशन, तिलक-वर्मा, वैभव सूर्यवंशी, अभिषेक-शर्मा, शिवम-दुबे, अक्षर-पटेल, वाशिंगटन-सुंदर, विपराज निगम, रवि बिश्नोई, जसप्रीत-बुमराह, अर्शदीप-सिंह, यश-ठाकुर.

टी20 मैच के लिए जापान का स्क्वॉड

केंडल फ्लेमिंग (कप्तान), एलेस्टर फ्लेमिंग, कोहेई कुबोटा, डेक्लान सुजुकी, त्सुयोशी ताकाडा, माकोटो तानियामा, लाचलन यामामोटो लेक, बेंजामिन इटो डेविस, जेक कुसुडा नैर्न, रियो सकुरानो थॉमस, इब्राहिम ताकाहाशी, शोमा स्लेटर, वातरू मियाउची, शिराई पैटमोर (विकेट कीपर), चार्ली हारा-हिंजेव.

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