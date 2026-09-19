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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाकांग्रेस उम्मीदवार के समर्थन में महुआ मोइत्रा, 'अमृतपाल, राशिद इंजीनियर...'

कांग्रेस उम्मीदवार के समर्थन में महुआ मोइत्रा, 'अमृतपाल, राशिद इंजीनियर...'

पश्चिम बंगाल में नंदीग्राम उप चुनाव से ठीक पहले कांग्रेस प्रत्याशी मिलन प्रधान की गिरफ्तारी ने बंगाल में सियासी पारा और बढ़ा दिया है. ममता की करीबी महुआ मोइत्रा ने चुनाव आयोग पर सवाल उठाए.

Written By : संतोष सिंह |  Updated at : 19 Sep 2026 01:56 PM (IST)
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पश्चिम बंगाल की सबसे हॉट सीट बनी नंदीग्राम में उप चुनाव से ठीक पहले कांग्रेस प्रत्याशी मिलन प्रधान की गिरफ्तारी ने बंगाल में सियासी पारा और बढ़ा दिया है. ममता बनर्जी इसे लोकतंत्र की हत्या और राजनीतिक बदले की भावना करार दे चुकी हैं तो वहीं अब टीएमसी की वरिष्ठ नेता और सांसद महुआ मोइत्रा ने भी इस पर निशाना साधा है. उन्होंने गंभीर आरोप लगाए हैं.

महुआ मोइत्रा ने शनिवार (19 सितंबर) को एक्स पर एक पोस्ट में कई सवाल उठाए. उन्होंने सबसे पहले पूछा कि होटल से उठाए जाने के बाद नंदीग्राम के उम्मीदवार मिलन प्रधान कहां हैं? उन्होंने आगे कहा कि जब आदर्श आचार संहिता लागू है तो ऐसे में इसकी जिम्मेदारी सीधे तौर पर केंद्रीय चुनाव आयोग की होती है.

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क्या बोलीं महुआ मोइत्रा 
महुआ मोइत्रा ने कहा कि आचार संहिता के वक्त पुलिस प्रशासन सीधे तौर पर चुनाव आयोग के कंट्रोल में होता है. उनकी देखरेख में ही कार्य करता है. इसके बाद उन्होंने सवाल उठाते हुए कहा कि यह कैसी 'गेस्टापो' (गुप्त राज्य पुलिस') वाली जगह है? कांग्रेस सांसद राहुल गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे इसे लोकतंत्र की हत्या करार दे चुके हैं. 

बचाव की मुद्रा में कांग्रेस 
मिलन प्रधान के चुनावी हलफनामे में 3-3 हत्या के मामलों के खुलासे के बाद अब कांग्रेस खुद बचाव की मुद्रा में आ गई है. चुनावी हलफनामे के मुताबिक, कांग्रेस उम्मीदवार ने खुद स्वीकार किया है कि उनके खिलाफ 3 अलग-अलग हत्या के मामले दर्ज हैं. इन तीनों मर्डर केस में अदालत की तरफ से काफी समय से अरेस्ट वारंट पेंडिंग थे. कानूनी जानकारों के मुताबिक चुनाव के दौरान किसी भी भगोड़े या गैर-जमानती वारंट वाले व्यक्ति को पुलिस कभी भी गिरफ्तार कर सकती है. 

ममता बनर्जी की पार्टी से उम्मीदवार संचिता प्रधान के नाम वापस लेने के बाद ममता ने तुरंत कांग्रेस प्रत्याशी मिलन प्रधान को समर्थन देने का ऐलान किया था. इसके कुछ ही घंटों के भीतर पुलिस ने ये कार्रवाई की.

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About the author संतोष सिंह

संतोष सिंह एबीपी लाइव में कार्यरत हैं. वो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय ख़बरों की कवरेज की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं. पत्रकारिता के क्षेत्र में लगभग 1 दशक से सक्रिय हैं. संतोष ने अपने करियर की शुरुआत न्यूज़ चैनल में टिकर (ब्रेकिंग) से की थी. 

संतोष इससे पहले अलग-अलग मीडिया संस्थानों में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं, जहां उन्होंने ब्रेकिंग न्यूज, कंटेंट राइटिंग में अनुभव हासिल किया. संतोष ने JIMMC नोएडा से मास कम्युनिकेशन में PG डिप्लोमा किया है.
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Published at : 19 Sep 2026 01:56 PM (IST)
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