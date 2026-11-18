2BHK House Plan 100 Gaj: अगर आप 100 गज में अच्छा मकान बनाना चाहते हैं तो इसके लिए सबसे जरूरी है कि प्लॉट की जगह का सही इस्तेमाल किया जाए. 100 गज का प्लॉट करीब 900 वर्ग फुट होता है और इसमें भी एक अच्छा 2BHK या जरूरत के हिसाब से दो मंजिल का घर बनाया जा सकता है. हालांकि इसके लिए पहले से यह तय करना जरूरी है कि घर में कितने कमरे चाहिए, पार्किंग कहां होगी और सीढ़ी किस तरफ बनाई जाएगी.

सबसे पहले प्लॉट का साइज समझें

100 गज का हर प्लॉट एक जैसा नहीं होता. किसी प्लॉट की लंबाई ज्यादा हो सकती है तो किसी की चौड़ाई. जैसे 25x36 फीट, 30x30 फीट, 20x45 फीट या 18x50 फीट के प्लॉट हो सकते हैं. सभी का एरिया करीब 100 गज ही होगा, लेकिन इनकी बनावट अलग होने की वजह से घर का नक्शा भी अलग बनेगा. इसलिए नक्शा बनाते समय सिर्फ यह न देखें कि जमीन 100 गज की है. पहले उसकी लंबाई-चौड़ाई देखें और उसी हिसाब से कमरों की जगह तय करें.

पहले तय करें कितनी मंजिल का घर चाहिए

अगर आपका परिवार छोटा है और एक ही मंजिल पर घर बनाना चाहते हैं तो 2BHK का प्लान अच्छा विकल्प हो सकता है. सामने पार्किंग के लिए जगह रखकर अंदर लिविंग रूम, किचन और डाइनिंग एरिया बनाया जा सकता है. पीछे की तरफ दो बेडरूम रखे जा सकते हैं. वहीं अगर आगे चलकर परिवार बढ़ने वाला है या आपको ज्यादा जगह चाहिए तो दो मंजिल का प्लान बनाया जा सकता है. नीचे लिविंग रूम, किचन, डाइनिंग और एक बेडरूम रखा जा सकता है, जबकि ऊपर दो बेडरूम और परिवार के बैठने के लिए जगह बनाई जा सकती है.





सीढ़ी की जगह पहले से तय करें

छोटे प्लॉट में सीढ़ी कहां बनेगी, इसका फैसला बाद में करना भारी पड़ सकता है. अगर ऊपर भी मंजिल बनानी है तो शुरुआत से ही सीढ़ी की जगह तय कर लें. इसे ऐसी जगह रखा जा सकता है जहां ऊपर जाने का रास्ता आसान रहे और नीचे के कमरों की जगह भी ज्यादा न घिरे. अगर भविष्य में ऊपर का हिस्सा अलग इस्तेमाल करना है तो सीढ़ी का रास्ता अलग रखने के बारे में भी पहले सोचा जा सकता है.

घर में रोशनी और हवा के लिए जगह रखें

100 गज के घर में एक परेशानी यह हो सकती है कि जगह बचाने के चक्कर में घर पूरी तरह बंद हो जाए. इसलिए नक्शा बनाते समय खिड़कियों और खुली जगह का ध्यान रखें. अगर प्लॉट की बनावट इसकी इजाजत देती है तो बीच में या किसी एक तरफ छोटी खुली जगह रखी जा सकती है. इससे घर के अंदर रोशनी और हवा आने की जगह मिलती है. सामने और पीछे की तरफ कमरे रखते समय भी खिड़कियों की जगह पहले से तय करना बेहतर रहेगा.

किचन-बाथरूम की जगह भी सोचकर रखें

किचन और बाथरूम ऐसी जगह रखें कि इनकी पाइपलाइन बहुत ज्यादा दूर तक न ले जानी पड़े. अगर दोनों की जगह पहले से सही तरह तय हो तो घर का बाकी हिस्सा भी आसानी से प्लान किया जा सकता है. छोटे घर में बाथरूम और किचन के आसपास की जगह का सही इस्तेमाल काफी जरूरी होता है. इसी तरह सीढ़ियों के नीचे सामान रखने की जगह बनाई जा सकती है. बेडरूम में अलमारी के लिए भी पहले से जगह छोड़ना बेहतर है.





घर का फ्रंट ज्यादा भारी न रखें

अगर आप चाहते हैं कि 100 गज का घर बाहर से भी खूबसूरत दिखे तो फ्रंट डिजाइन को जरूरत से ज्यादा भरने की जरूरत नहीं है. बालकनी, जाली, वर्टिकल डिजाइन या प्लांटर जैसी चीजों से घर का फ्रंट अच्छा बनाया जा सकता है. रंगों और मटेरियल का इस्तेमाल भी सोच-समझकर करें. बहुत ज्यादा डिजाइन या अलग-अलग रंग लगाने से छोटा फ्रंट और भरा हुआ लग सकता है. इसलिए साधारण लेकिन साफ डिजाइन ज्यादा अच्छा दिख सकता है.

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पार्किंग की जगह पहले निकालें

अगर आपके पास कार है तो पार्किंग की जगह नक्शा बनाते समय ही तय कर लें. ऐसा न हो कि पहले पूरे कमरे बना दिए जाएं और बाद में कार खड़ी करने के लिए जगह ही न बचे. सामने की जगह में पार्किंग रखने के साथ घर में आने-जाने का रास्ता भी ठीक तरह से रखें. इससे रोजमर्रा में घर इस्तेमाल करना आसान रहेगा.

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