Washing Soda Toilet Cleaner: टॉयलेट सीट पर जिद्दी दाग और गंदगी जम गई है तो इसे साफ करने के लिए बार-बार रगड़ने की जरूरत नहीं है. टॉयलेट सीट को पहले निकालकर कुछ घंटों के लिए गर्म पानी और वॉशिंग सोडा के घोल में भिगोया जा सकता है. इससे जमा गंदगी और दाग ढीले हो जाते हैं और बाद में सफाई करना आसान हो जाता है.

टॉयलेट सीट को पहले निकालें

सबसे पहले टॉयलेट सीट को उसके हिंज से निकाल लें. सीट को अलग करने से उसके ऊपर और नीचे के हिस्से के साथ-साथ हिंज और माउंटिंग पॉइंट तक आसानी से पहुंचा जा सकता है. टॉयलेट सीट लगी रहने पर इन जगहों पर सफाई करना मुश्किल होता है और यहां गंदगी जमा हो सकती है.

बाथटब में रखें टॉयलेट सीट

सीट को निकालने के बाद इसे बाथटब में रखा जा सकता है. बाथटब में इतना गर्म पानी भरें कि टॉयलेट सीट पूरी तरह पानी में डूब जाए. इसके बाद पानी में करीब 100 ग्राम वॉशिंग सोडा क्रिस्टल डालें और उसे अच्छी तरह मिला लें.





करीब चार घंटे तक भिगोएं

अब टॉयलेट सीट को इस घोल में पूरी तरह डुबोकर करीब चार घंटे के लिए छोड़ दें. इस दौरान गर्म पानी और वॉशिंग सोडा सीट पर जमा गंदगी, शरीर से निकलने वाले तेल, साबुन के अवशेष और दाग को ढीला करने में मदद करते हैं. इससे बाद में सीट को साफ करने में ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती.

हिंज और कोनों की सफाई करें

करीब चार घंटे बाद सीट को पानी से बाहर निकालें. अब उस पर एंटीबैक्टीरियल क्लीनर स्प्रे करें. इसके बाद एक पुराने टूथब्रश की मदद से सीट को साफ करें. खासतौर पर हिंज, माउंटिंग पॉइंट और सीट के उन छोटे हिस्सों पर ध्यान दें, जहां गंदगी आसानी से जमा हो जाती है. हिंज और माउंटिंग पॉइंट पर जमी गंदगी को साफ करने के लिए टूथब्रश का इस्तेमाल किया जा सकता है. सीट को पहले से गर्म पानी और वॉशिंग सोडा में भिगोने से जमा गंदगी नरम हो जाती है, जिससे ब्रश से सफाई करना आसान होता है.

साफ कपड़े से पोंछें

ब्रश से सफाई करने के बाद एक साफ कपड़े से सीट को अच्छी तरह पोंछ दें. इससे बची हुई गंदगी और क्लीनर का अवशेष हटाया जा सकता है. इसके बाद सीट को पूरी तरह सूखने दें और फिर उसे वापस टॉयलेट पर लगा दें.





क्लोरीन ब्लीच की जरूरत नहीं

इस तरीके में क्लोरीन ब्लीच का इस्तेमाल नहीं किया जाता. गर्म पानी और वॉशिंग सोडा से शुरुआत में गंदगी और दाग को ढीला किया जाता है, जबकि बाद में एंटीबैक्टीरियल क्लीनर और ब्रश की मदद से सफाई की जाती है.

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हर दाग पूरी तरह नहीं हटेगा

हर तरह के दाग इस तरीके से पूरी तरह हटें, यह जरूरी नहीं है. अगर टॉयलेट सीट के प्लास्टिक में दरार आ गई है या उम्र के कारण उसका रंग स्थायी रूप से बदल गया है, तो सफाई से वह पहले जैसा नहीं हो सकता. ऐसी स्थिति में सीट बदलने की जरूरत पड़ सकती है. अगर टॉयलेट सीट पर सिर्फ जिद्दी दाग और जमा हुई गंदगी है, तो उसे बदलने से पहले इस तरीके से साफ किया जा सकता है. सफाई करते समय टॉयलेट सीट के मटेरियल और निर्माता के निर्देशों का ध्यान रखें. बहुत गर्म पानी और सफाई वाले उत्पादों का इस्तेमाल सावधानी से करें. किसी भी सफाई वाले केमिकल को दूसरे क्लीनर के साथ मिलाने से बचें.

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