How To Stop Dal Overflow In Pressure Cooker: कुकर में दाल बनाते समय अगर बार-बार झाग बाहर निकलकर गैस और कुकर का ढक्कन गंदा कर देता है, तो यह वाकई परेशान करने वाली बात है. दाल चढ़ाकर अगर आप थोड़ी देर के लिए दूसरे काम में लग जाएं, तो वापस आने पर कुकर के आसपास दाल के छींटे और झाग दिखाई देने लगते हैं. कई बार झाग इतना ज्यादा निकलता है कि गैस की सफाई का काम भी बढ़ जाता है. ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर दाल पकाते समय झाग बाहर क्यों आता है और इसे रोकने का आसान तरीका क्या है?

दरअसल, दाल पकने के दौरान उसमें मौजूद स्टार्च और प्रोटीन की वजह से झाग बनने लगता है. जैसे-जैसे पानी गर्म होता है, यह झाग ऊपर की तरफ बढ़ता है. प्रेशर कुकर के अंदर भाप और दबाव बनने की वजह से झाग तेजी से ऊपर आता है और कई बार सीटी के आसपास से बाहर निकलने लगता है. अगर कुकर में दाल और पानी जरूरत से ज्यादा भर दिया गया हो, तो यह समस्या और बढ़ सकती है.

हालांकि, कई लोग दाल को कम पानी में पकाने या गैस की आंच बार-बार कम करने की कोशिश करते हैं, लेकिन इससे हर बार समस्या खत्म नहीं होती. लगातार कुकर के पास खड़े रहना भी संभव नहीं है. ऐसे में एक छोटा सा तरीका आपके काफी काम आ सकता है.





दाल का झाग बाहर आने से रोकने के लिए करें ये काम

दाल को कुकर में डालने के बाद उसके ऊपर एक छोटी स्टील की कटोरी रख दें. ध्यान रखें कि कटोरी साफ हो और इतनी बड़ी न हो कि कुकर के अंदर उसे रखने में परेशानी हो. इसके बाद कुकर का ढक्कन सामान्य तरीके से बंद करके दाल को पकने दें. दाल गर्म होने के बाद जब झाग ऊपर की तरफ उठता है, तो स्टील की कटोरी उसके रास्ते में आ जाती है. इससे झाग सीधे ऊपर जाकर ढक्कन या सीटी तक पहुंचने के बजाय वहीं टूटने लगता है. इस तरह झाग के बाहर निकलने की संभावना कम हो जाती है और कुकर के आसपास गंदगी भी कम होती है.

यह तरीका खासतौर पर उन दालों के लिए उपयोगी हो सकता है जिनमें पकाते समय ज्यादा झाग बनता है. इसके अलावा राजमा, छोले और कुछ दूसरी चीजें पकाते समय भी झाग बनने की समस्या देखने को मिलती है.





आखिर स्टील की कटोरी से क्या होता है?

स्टील की कटोरी यहां एक तरह से रुकावट का काम करती है. दाल के उबलने के दौरान बनने वाला झाग तेजी से ऊपर उठता है, लेकिन कटोरी से टकराने के बाद उसकी गति टूट जाती है. इससे झाग को सीधे कुकर के ढक्कन तक पहुंचने में परेशानी होती है. यही वजह है कि यह तरीका काफी आसान लगता है. इसमें किसी खास चीज की जरूरत नहीं पड़ती और न ही खाना बनाते समय अलग से ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है. घर में इस्तेमाल होने वाली एक छोटी स्टील की कटोरी से ही काम हो सकता है.

ये छोटी गलती भी बढ़ा सकती है झाग की समस्या

दाल पकाते समय कुकर को जरूरत से ज्यादा भर देना एक आम गलती है. अगर दाल, पानी और बाकी सामग्री के लिए कुकर में पर्याप्त जगह नहीं होगी, तो उबलने के बाद झाग को ऊपर आने के लिए ज्यादा जगह नहीं मिलेगी. ऐसे में झाग जल्दी ढक्कन तक पहुंच सकता है और बाहर निकल सकता है. इसलिए कुकर में दाल बनाते समय उसकी क्षमता का ध्यान रखना जरूरी है. दाल और पानी को कुकर में इतना न भरें कि ऊपर बिल्कुल जगह ही न बचे. सही मात्रा में पानी और पर्याप्त खाली जगह रखने से भी झाग बाहर आने की समस्या कम हो सकती है.

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गैस की आंच का भी रखें ध्यान

दाल को तेज आंच पर लगातार पकाने से भी झाग तेजी से ऊपर आ सकता है. इसलिए दाल को पकाते समय आंच का ध्यान रखना जरूरी है. शुरुआत में दाल को गर्म करने के बाद जरूरत के हिसाब से आंच को नियंत्रित किया जा सकता है. इसके साथ ही कुकर की सीटी और ढक्कन को भी साफ रखना जरूरी है. अगर सीटी के आसपास दाल या कोई दूसरी चीज जमा है, तो भाप निकलने में परेशानी हो सकती है.

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