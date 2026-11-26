चीन के रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता कर्नल चेन शी ने 26 नवंबर (गुरुवार) को एक ऐसी बात कही है जिससे भारत और चीन संबंधों में एक बार फिर तल्खी आ सकती है. चेन शी ने भारत के जंगनान (अरूणाचल) क्षेत्र पर चीन का दावा किया है. उन्होंने कहा है कि चीन, भारत के अवैध रूप से स्थापित तथाकथित "अरुणाचल प्रदेश" को मान्यता नहीं देता है.

इस बयान का असर इसलिए भी ज्यादा है क्योंकि जुलाई से अरूणाचल प्रदेश में भारत और चीन की सेनाओं के बीच फेसऑफ चल रहा है. उन्होंने कहा कि वर्तमान में चीन-भारत सीमा क्षेत्रों में स्थिति सामान्य रूप से स्थिर बनी हुई है.

एक तरफ शांति की बात दूसरी ओर तरफ ड्रैगन की शैतानी

चीनी सरकारी मीडिया की रिपोर्ट के अनुसार, सीमा के पूर्वी हिस्से में हालिया तनाव को लेकर एक प्रेस ब्रीफिंग में पूछे गए सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि, "चीन और भारत राजनयिक और सैन्य माध्यमों से - जिसमें जनरल स्तर की बातचीत भी शामिल है - एक-दूसरे के संपर्क में बने हुए हैं, ताकि दोनों पक्षों के बीच बनी सहमति को संयुक्त रूप से लागू किया जा सके और सीमावर्ती इलाकों में शांति व स्थिरता बनाए रखी जा सके."

यह बयान एक ऐसे समय आया है, जब 24 नवंबर 2026 को, भारत और चीन ने कोर कमांडर स्तर की बातचीत का दूसरा दौर पूरा किया. इसका उद्देश्य अरुणाचल प्रदेश में वास्तविक नियंत्रण रेखा (LAC) पर तनाव कम करना और कड़ाके की सर्दी शुरू होने से पहले सीमा पर तैनात सैनिकों के बीच टकराव को रोकने के उपाय लागू करना था.

लगातार चल रही भारत-चीन की बैठक

दि हिन्दू की खबरानुसार, रक्षा मंत्रालय के सूत्रों ने पुष्टि की है कि 8 नवंबर 2026 (दीपावली के एक दिन बाद) को शुरू हुई बेहद गोपनीय बातचीत, बीच में एक छोटे से अंतराल के साथ, लगभग 10 दिनों तक चली. बातचीत सौहार्दपूर्ण रही, लेकिन यह अभी स्पष्ट नहीं है कि चर्चा किए गए उपायों को पूरी तरह से सर्दियां आने से पहले जमीनी स्तर पर लागू किया जाएगा या नहीं.

बातचीत के इस ताजा दौर में मुख्य रूप से दोनों पक्षों के बीच संपर्क प्रोटोकॉल तय करने, सीमा पर तैनात सैनिकों के बीच टकराव और गलतफहमियों को रोकने, संचार के रास्ते खुले रखने और पूर्वी क्षेत्र में तनाव कम करने पर ध्यान केंद्रित किया गया. दोनों देशों ने इस इलाके में बड़ी संख्या में सैनिक तैनात कर रखे हैं.