How To Clean Fridge Rubber Seal: फ्रिज का दरवाजा बंद करने के बाद अंदर की ठंडी हवा बाहर न निकले, इसके लिए दरवाजे के किनारे लगी रबर सील काफी जरूरी होती है. यही रबर फ्रिज के अंदर की ठंडी हवा को बनाए रखने और बाहर की गर्म हवा को अंदर जाने से रोकने में मदद करती है. लेकिन लगातार इस्तेमाल और नमी के कारण इस रबर पर धूल, खाने के छोटे कण और नमी जमने लगती है. समय के साथ यहां काले निशान, फफूंदी और गंदगी दिखाई देने लगती है.

अगर आपके फ्रिज की रबर भी काली पड़ गई है तो इसे साफ करने के लिए किसी महंगे क्लीनर की जरूरत नहीं है. घर में मौजूद बेकिंग सोडा और कुछ दूसरी सामान्य चीजों की मदद से इसकी सफाई की जा सकती है. हालांकि, सफाई करते समय रबर को नुकसान न पहुंचे, इसका ध्यान रखना भी जरूरी है.

फ्रिज की रबर साफ करने का आसान तरीका

सबसे पहले एक कटोरी में करीब 2 कप गुनगुना पानी लें. इसमें 2 बड़े चम्मच बेकिंग सोडा डालकर अच्छी तरह मिला लें. अगर फ्रिज की रबर काफी समय से साफ नहीं हुई है और उस पर चिकनाई या ज्यादा गंदगी जमा है तो इसमें डिशवॉशिंग लिक्विड की कुछ बूंदें भी मिला सकते हैं. अब एक मुलायम ब्रिसल वाला टूथब्रश लें और उसे इस घोल में डुबोएं. इसके बाद फ्रिज के दरवाजे पर लगी रबर को धीरे-धीरे साफ करें. रबर के अंदर बनी छोटी-छोटी सिलवटों और कोनों पर खास ध्यान दें, क्योंकि गंदगी और फफूंदी अक्सर इन्हीं जगहों पर छिपी रहती है.





ब्रश को बीच-बीच में पानी में धोते रहें, ताकि निकली हुई गंदगी दोबारा रबर पर न लगे. सफाई करते समय बहुत ज्यादा जोर लगाने की जरूरत नहीं है. हल्के हाथों से कई बार ब्रश करने पर भी जमी हुई गंदगी निकल सकती है.

आखिर में इस तरह करें सफाई

रबर को ब्रश से साफ करने के बाद एक साफ माइक्रोफाइबर कपड़ा लें और उसे गुनगुने पानी में हल्का गीला करें. कपड़े को अच्छी तरह निचोड़कर रबर पर मौजूद बेकिंग सोडा और साबुन के अवशेष को साफ कर दें. इसके बाद एक सूखा माइक्रोफाइबर कपड़ा लें और पूरी रबर को अच्छी तरह सुखा दें. रबर पर नमी छोड़ना ठीक नहीं है, क्योंकि लगातार नमी रहने से दोबारा फफूंदी और बदबू की समस्या हो सकती है. फ्रिज के फ्रीजर वाले दरवाजे की रबर को भी इसी तरीके से साफ किया जा सकता है. यही तरीका अलग फ्रीजर, वाइन कूलर और आइस मेकर की रबर सील पर भी अपनाया जा सकता है.

फ्रिज की रबर को लंबे समय तक साफ कैसे रखें?

फ्रिज की गहरी सफाई के साथ दरवाजे की रबर पर भी ध्यान देना चाहिए. हर हफ्ते एक बार गुनगुने पानी और थोड़े बेकिंग सोडा से इसे हल्के हाथ से पोंछने पर खाने के छींटे और गंदगी ज्यादा समय तक जमा नहीं होगी. सफाई के बाद रबर को पूरी तरह सुखाना न भूलें. खासकर उन जगहों को अच्छी तरह पोंछें जहां रबर की सिलवटों के बीच पानी जमा हो सकता है.





समय-समय पर रबर को ध्यान से देखकर यह भी जांचें कि कहीं उसमें दरार तो नहीं आ गई है. खासकर कोनों और मोड़ वाली जगहों को जरूर देखें. अगर रबर खराब या ढीली हो गई है तो केवल सफाई करने से समस्या हल नहीं होगी और उसे बदलने की जरूरत पड़ सकती है.

इन चीजों का भी कर सकते हैं इस्तेमाल

बेकिंग सोडा के अलावा कुछ और सामान्य चीजें भी फ्रिज की रबर की सफाई में मदद कर सकती हैं. बेकिंग सोडा हल्की गंदगी और चिपके हुए खाने के निशानों को ढीला करने में मदद करता है. वहीं डिश सोप रबर पर जमा चिकनाई को हटाने में काम आ सकता है. अगर रबर पर फफूंदी है तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड का इस्तेमाल भी किया जाता है. इसे लगाने के बाद रबर को साफ गीले कपड़े से पोंछना और अच्छी तरह सुखाना जरूरी है.

सफेद सिरका भी फफूंदी और सील पर जमा गंदगी के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है. इसके लिए सिरके और पानी को बराबर मात्रा में मिलाकर इस्तेमाल किया जा सकता है. सफाई के बाद रबर को अच्छी तरह पोंछना जरूरी है, क्योंकि सिरका लंबे समय तक रबर पर रहने से उसे नुकसान पहुंचा सकता है.

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इन चीजों से फ्रिज की रबर साफ करने से बचें

फ्रिज की रबर साफ करते समय क्लोरीन ब्लीच या अमोनिया वाले तेज क्लीनर का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए. ये रबर को सूखा और कमजोर कर सकते हैं, जिससे समय के साथ उसमें दरार पड़ सकती है. इसी तरह बहुत ज्यादा खुरदरे स्क्रब या हार्ड स्क्रबिंग पाउडर से भी बचें. रबर की सतह खराब होने पर दरवाजा ठीक से सील नहीं हो पाएगा.

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