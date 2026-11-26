Check Hing Adulteration At Home: हींग भारतीय किचन में इस्तेमाल होने वाला ऐसा मसाला है, जिसकी थोड़ी सी मात्रा भी खाने का स्वाद और खुशबू बदल देती है. दाल, सब्जी और कई दूसरी डिश में इसका इस्तेमाल किया जाता है. लेकिन बाजार में मिलने वाली हर हींग असली हो, यह जरूरी नहीं है. कई बार हींग में सस्ते पदार्थ मिलाकर उसे बेचा जाता है. ऐसे में अगर आप भी बाजार से हींग खरीदते हैं, तो असली और नकली हींग की पहचान करना आपके लिए फायदेमंद हो सकता है.

नकली हींग देखने में बिल्कुल असली जैसी लग सकती है, खासकर जब वह पाउडर के रूप में हो. इसलिए सिर्फ रंग देखकर इसकी पहचान करना मुश्किल हो सकता है. हालांकि, कुछ आसान तरीकों से घर पर ही हींग की जांच की जा सकती है.

बाजार में क्यों बढ़ रही है नकली हींग?

हींग की मांग बढ़ने के साथ इसमें मिलावट की समस्या भी सामने आती है. असली हींग की कीमत ज्यादा होने की वजह से कुछ लोग इसमें सस्ते पदार्थ मिलाकर बेचते हैं. इसमें चॉक पाउडर, स्टार्च, सोपस्टोन और सिंथेटिक गम जैसे पदार्थ मिलाए जा सकते हैं. पिसी हुई हींग में मिलावट का पता लगाना और भी मुश्किल होता है. खुले में मिलने वाली हींग खरीदते समय खास सावधानी बरतने की जरूरत होती है, क्योंकि ऐसे प्रोडक्ट पर लेबल, टेस्ट रिपोर्ट या सही जानकारी हमेशा उपलब्ध नहीं होती. हींग खरीदते समय इन आसान तरीकों से करें पहचान

गर्म तेल में डालकर देखें

असली हींग की सबसे खास पहचान उसकी तेज खुशबू होती है. थोड़ी सी हींग को गर्म तेल या घी में डालने पर तेज और खास तरह की खुशबू निकलती है. यह खुशबू कुछ समय तक बनी रहती है. अगर हींग डालने के बाद खुशबू बहुत हल्की हो या थोड़ी देर में पूरी तरह गायब हो जाए और उसकी जगह अजीब या सिंथेटिक गंध आए, तो प्रोडक्ट की गुणवत्ता पर सवाल उठ सकता है.





रंग और बनावट पर ध्यान दें

असली हींग रेजिन के रूप में सूखी और सख्त होती है. इसका रंग सुनहरा भूरा से लेकर एंबर यानी हल्का भूरा हो सकता है. वहीं कंपाउंडेड हींग एक जैसी दिखनी चाहिए और उसमें बहुत ज्यादा किरकिरापन नहीं होना चाहिए. अगर हींग जरूरत से ज्यादा मुलायम, सफेद या चॉक जैसी दिखाई दे रही है, तो उसमें मिलावट होने की आशंका हो सकती है.

पानी में डालकर जांचें

एक आसान तरीका पानी से भी जुड़ा है. थोड़ी सी हींग को गर्म पानी में डालकर देखें. असली हींग धीरे-धीरे घुल सकती है और पानी का रंग हल्का सुनहरा या धुंधला हो सकता है. अगर हींग पानी में अलग तरह से प्रतिक्रिया करे या नीचे चॉक जैसा पदार्थ जमा रह जाए, तो यह मिलावट का संकेत हो सकता है.

जलाकर देखें

हींग की थोड़ी मात्रा को चम्मच पर रखकर आग के संपर्क में लाने से भी इसकी पहचान करने का तरीका बताया गया है. असली हींग धीरे जलती है और इससे खास तरह की तेज खुशबू निकल सकती है. वहीं नकली हींग जलने पर प्लास्टिक या कागज जैसी गंध दे सकती है. हालांकि, घर पर आग से किसी भी तरह की जांच करते समय सावधानी रखना जरूरी है.





स्वाद से पहचानने की कोशिश करें

हींग का स्वाद तेज, कड़वा और तीखा होता है. बहुत थोड़ी मात्रा में कच्ची हींग का स्वाद चखने पर इसकी खास pungency महसूस हो सकती है. अगर स्वाद बहुत हल्का, मीठा या बिल्कुल फीका लगे, तो उसमें स्टार्च या किसी दूसरे भराव की मिलावट हो सकती है. इस टेस्ट में बहुत कम मात्रा ही इस्तेमाल करनी चाहिए.

खरीदते समय ब्रांड जरूर देखें

हींग खरीदते समय सिर्फ कम कीमत देखकर फैसला न करें. पैकेट पर ब्रांड, बैच की जानकारी, लेबल और उपलब्ध टेस्ट रिपोर्ट जैसी चीजें जरूर देखें. किसी भरोसेमंद ब्रांड या विक्रेता से हींग खरीदना मिलावट से बचने का बेहतर तरीका हो सकता है. खासकर अगर आप ज्यादा मात्रा में हींग खरीद रहे हैं, तो उसकी क्वालिटी और सोर्स की जानकारी लेना जरूरी है. भरोसेमंद सप्लायर अपने प्रोडक्ट की टेस्टिंग और ट्रेसबिलिटी से जुड़ी जानकारी दे सकते हैं.

असली और नकली हींग में अंतर

असली हींग में गर्म तेल या घी में तेज और खास खुशबू आती है. इसकी बनावट रेजिन जैसी हो सकती है और रंग सुनहरा भूरा या एंबर दिखाई दे सकता है. वहीं नकली या मिलावटी हींग में खुशबू कमजोर या सिंथेटिक हो सकती है और उसकी बनावट जरूरत से ज्यादा मुलायम या चॉक जैसी हो सकती है.

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हींग खरीदते समय रखें इन बातों का ध्यान

अगर आप घर के इस्तेमाल के लिए हींग खरीद रहे हैं, तो हमेशा पैकिंग और लेबल की जानकारी देखें. बहुत कम कीमत देखकर किसी प्रोडक्ट को तुरंत न खरीदें. खुले में मिलने वाली पिसी हींग में मिलावट पहचानना मुश्किल हो सकता है, इसलिए खरीदते समय ज्यादा सावधानी रखें.

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