गणेश उत्सवExplainer#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलHome TipsPaneer Cutting Tips: क्या काटते समय टूट जाता है पनीर? अब ऐसे चुटकियों में काटें

Paneer Cutting Tips: क्या काटते समय टूट जाता है पनीर? अब ऐसे चुटकियों में काटें

How To Cut Paneer: धागे से पनीर काटने का तरीका काफी आसान है और इससे पनीर पर चाकू की तरह ज्यादा दबाव नहीं पड़ता। यही वजह है कि नरम पनीर भी अपेक्षाकृत साफ और बराबर हिस्सों में काटा जा सकता है.

Written By : सोनम |  Updated at : 17 Sep 2026 10:09 AM (IST)
Preferred Sources

Easy Hacks To Cut Paneer Without Crumbling: पनीर से कई तरह की डिश बनाई जाती हैं, लेकिन इसे काटते समय अक्सर एक छोटी-सी परेशानी सामने आती है. चाकू लगाते ही पनीर टूटने या बिखरने लगता है और लंबे, बराबर टुकड़े बनाने मुश्किल हो जाते हैं. खासकर जब पनीर थोड़ा नरम हो, तो उसे मनचाहे आकार में काटना और भी मुश्किल हो जाता है। ऐसे में चाकू की जगह धागे का इस्तेमाल किया जा सकता है.

धागे से पनीर काटने का तरीका काफी आसान है और इससे पनीर पर चाकू की तरह ज्यादा दबाव नहीं पड़ता। यही वजह है कि नरम पनीर भी अपेक्षाकृत साफ और बराबर हिस्सों में काटा जा सकता है. अगर आप पनीर टिक्का, फ्राई पनीर या किसी ऐसी डिश के लिए पनीर काट रहे हैं, जिसमें टुकड़ों का आकार एक जैसा रखना जरूरी है, तो यह तरीका काम आ सकता है.

पनीर काटने के लिए धागे का ऐसे करें इस्तेमाल

सबसे पहले पनीर के ब्लॉक को एक साफ और सूखी प्लेट या चॉपिंग बोर्ड पर रखें. अब एक मजबूत, साफ और बिना वैक्स वाला धागा लें। धागे को पनीर के उस हिस्से के नीचे से निकालें, जहां से आप पहला टुकड़ा काटना चाहते हैं.


Paneer Cutting Tips: क्या काटते समय टूट जाता है पनीर? अब ऐसे चुटकियों में काटें

अब धागे के दोनों सिरों को ऊपर की तरफ लाएं और उन्हें एक-दूसरे के ऊपर क्रॉस करते हुए धीरे-धीरे खींचें. धागा पनीर के बीच से गुजरता हुआ उसे काट देगा। इस दौरान पनीर पर चाकू की तरह आगे-पीछे दबाव डालने की जरूरत नहीं होती. इसके बाद जिस मोटाई के टुकड़े चाहिए, उसी हिसाब से धागे को आगे लगाकर पनीर काटते जाएं. इस तरह एक जैसे आकार के कई टुकड़े आसानी से तैयार किए जा सकते हैं.

धागे से काटने पर पनीर कम क्यों टूटता है?

नरम पनीर को चाकू से काटते समय अक्सर ब्लेड को आगे-पीछे करना पड़ता है या ऊपर से दबाव डालना पड़ता है. इससे पनीर दब सकता है और किनारे टूटने लग सकते हैं. धागे से काटते समय कट एक जगह से धीरे-धीरे बनता है, इसलिए पनीर पर अतिरिक्त दबाव कम पड़ता है. हालांकि, सिर्फ काटने का तरीका ही पनीर के टूटने की वजह नहीं होता. पनीर की बनावट भी काफी मायने रखती है. बहुत ज्यादा नरम या नमी वाला पनीर आसानी से टूट सकता है, इसलिए उसे संभालते समय थोड़ा ध्यान रखना जरूरी है.


Paneer Cutting Tips: क्या काटते समय टूट जाता है पनीर? अब ऐसे चुटकियों में काटें

पनीर को काटने से पहले इन बातों का रखें ध्यान

अगर पनीर बहुत नरम है, तो उसे सीधे काटने के बजाय कुछ देर ठंडा कर लेना मददगार हो सकता है. ठंडा होने पर पनीर थोड़ा सेट हो जाता है और उसे संभालना आसान हो जाता है. हालांकि, उसे इतना ठंडा करने की जरूरत नहीं है कि वह बहुत सख्त हो जाए.

पनीर को काटने से पहले उसकी सतह पर मौजूद अतिरिक्त नमी को हल्के हाथ से साफ कपड़े या किचन पेपर की मदद से हटाया जा सकता है. ज्यादा नमी होने पर पनीर फिसल सकता है और कट साफ नहीं बन पाएगा. धागा भी साफ होना चाहिए. ऐसा धागा इस्तेमाल करें जो मजबूत हो और काटते समय टूटे नहीं. पनीर को काटने के बाद धागे को दोबारा इस्तेमाल करने के बजाय नया साफ धागा लेना बेहतर है.

बराबर टुकड़ों के लिए अपनाएं यह तरीका

अगर किसी डिश में पनीर के टुकड़ों का आकार एक जैसा रखना है, तो पहले पनीर के ब्लॉक पर मनचाही दूरी का अंदाजा लगा लें. इसके बाद उसी अंतर पर धागा लगाकर एक-एक कट लगाएं. इससे सभी टुकड़े लगभग एक ही आकार के तैयार होंगे.

इसे भी पढ़ें : Squeaky Door: दरवाजे से आ रही चर्र-चर्र की आवाज, बढ़ई बुलाए बिना करें ठीक

यह तरीका खास तौर पर तब उपयोगी हो सकता है जब पनीर को फ्राई, ग्रिल या टिक्का बनाने के लिए काटना हो. बराबर आकार के टुकड़े होने से उन्हें पकाते समय भी एक जैसा रखने में आसानी होती है. पनीर काटना देखने में भले ही आसान काम लगे, लेकिन नरम पनीर के साथ थोड़ी सावधानी जरूरी होती है. अगर चाकू लगाते ही पनीर बिखर जाता है, तो अगली बार धागे वाला तरीका आजमाकर देखा जा सकता है. सही तरीके से इस्तेमाल करने पर इससे पनीर को बिना ज्यादा दबाए साफ और बराबर हिस्सों में काटना आसान हो सकता है.

इसे भी पढ़ें- White Shoes: क्या सफेद जूते हो गए हैं गंदे? अब चुटकियों में ऐसे चमकाएं

About the author सोनम

जर्नलिज्म की दुनिया में करीब 15 साल बिता चुकीं सोनम की अपनी अलग पहचान है. वह खुद ट्रैवल की शौकीन हैं और यही वजह है कि अपने पाठकों को नई-नई जगहों से रूबरू कराने का माद्दा रखती हैं. लाइफस्टाइल और हेल्थ जैसी बीट्स में उन्होंने अपनी लेखनी से न केवल रीडर्स का ध्यान खींचा है, बल्कि अपनी विश्वसनीय जगह भी कायम की है. उनकी लेखन शैली में गहराई, संवेदनशीलता और प्रामाणिकता का अनूठा कॉम्बिनेशन नजर आता है, जिससे रीडर्स को नई-नई जानकारी मिलती हैं. 

लखनऊ यूनिवर्सिटी से जर्नलिज्म में ग्रैजुएशन रहने वाली सोनम ने अपने पत्रकारिता के सफर की शुरुआत भी नवाबों के इसी शहर से की. अमर उजाला में उन्होंने बतौर इंटर्न अपना करियर शुरू किया. इसके बाद दैनिक जागरण के आईनेक्स्ट में भी उन्होंने काफी वक्त तक काम किया. फिलहाल, वह एबीपी लाइव वेबसाइट में लाइफस्टाइल डेस्क पर बतौर कंटेंट राइटर काम कर रही हैं.

ट्रैवल उनका इंटरेस्ट  एरिया है, जिसके चलते वह न केवल लोकप्रिय टूरिस्ट प्लेसेज के अनछुए पहलुओं से रीडर्स को रूबरू कराती हैं, बल्कि ऑफबीट डेस्टिनेशन्स के बारे में भी जानकारी देती हैं. हेल्थ बीट पर उनके लेख वैज्ञानिक तथ्यों और सामान्य पाठकों की समझ के बीच बैलेंस बनाते हैं. सोशल मीडिया पर भी सोनम काफी एक्टिव रहती हैं और अपने आर्टिकल और ट्रैवल एक्सपीरियंस शेयर करती रहती हैं.
Read More
Published at : 17 Sep 2026 10:09 AM (IST)
Tags :
Paneer Paneer Cutting Paneer Cutting Tips
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

Home Tips
How To Peel Boiled Eggs: उबला अंडा छीलने में होती है दिक्कत? अब ऐसे चुटकियों में छीलें
उबला अंडा छीलने में होती है दिक्कत? अब ऐसे चुटकियों में छीलें
Home Tips
इस घरेलू तरीके से लौटेगी पीले दांतों की चमक, आज ही करें ट्राई
इस घरेलू तरीके से लौटेगी पीले दांतों की चमक, आज ही करें ट्राई
Home Tips
ऑफिस पहुंचकर भी गर्मा गर्म रहेगा टिफिन का खाना, ये तरीके आएंगे काम
ऑफिस पहुंचकर भी गर्मा गर्म रहेगा टिफिन का खाना, ये तरीके आएंगे काम
Home Tips
Silver Jewellery Cleaning: क्या काली पड़ गई चांदी की पायल? अब ऐसे चुटकियों में चमकाएं
क्या काली पड़ गई चांदी की पायल? अब ऐसे चुटकियों में चमकाएं
Advertisement

वीडियोज

Lucknow Hit and Run Case: लव जिहाद के शैतान का डरावना खेल, पब्लिक के सामने गर्लफ्रेंड पर चढ़ा दी कार
हाइवे पर कारों की टक्कर..हादसा भयंकर। Jordan। Amman Accident। Viral News
Janhit with Chitra Tripathi : UPI पर चार्ज, अमेरिका को फायदा ? | UPI Payment Charges | Rahul Gandhi
Janhit With Chitra Tripathi: दो बाबाओं की 'टक्कर', Dhirendra Shastri ने किस बाबा का 'पर्चा' निकाला ?
Saudi-Houthi War Update : सऊदी हूती युद्ध पर ताजा हालात | Middle East Conflict | Yemen | Makka
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
रात का समय, खराब मौसम और 2 आतंकी ढेर, उधमपुर में सुरक्षाबलों को बड़ी कामयाबी
रात का समय, खराब मौसम और 2 आतंकी ढेर, उधमपुर में सुरक्षाबलों को बड़ी कामयाबी
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
अखिलेश यादव ने पीएम मोदी को इस अंदाज में दी जन्मदिन की बधाई, क्या कहा?
अखिलेश यादव ने पीएम मोदी को इस अंदाज में दी जन्मदिन की बधाई, क्या कहा?
इंडिया
'सभी मंत्री दिल्ली में रहें', आया आदेश, क्या कैबिनेट का होने वाला है विस्तार?
'सभी मंत्री दिल्ली में रहें', आया आदेश, क्या कैबिनेट का होने वाला है विस्तार?
आईपीएल 2026
IPL 2027 ऑक्शन से पहले 3 सबसे बड़े ट्रेड सबको चौंका देंगे
IPL 2027 ऑक्शन से पहले 3 सबसे बड़े ट्रेड सबको चौंका देंगे
बॉलीवुड
क्या पॉलिटिक्स जॉइन करेंगी प्रीति जिंटा? 'वाइब' एक्ट्रेस ने दिया ये जवाब
क्या पॉलिटिक्स जॉइन करेंगी प्रीति जिंटा? 'वाइब' एक्ट्रेस ने दिया ये जवाब
इंडिया
PM मोदी को बर्थडे पर मिला खास गिफ्ट, क्या आपने सुना ये सॉन्ग?
PM मोदी को बर्थडे पर मिला खास गिफ्ट, क्या आपने सुना ये सॉन्ग?
दिल्ली NCR
DUSU चुनाव: टीचर के साथ मारपीट, विरोध में उतरे मोतीलाल के शिक्षक
DUSU चुनाव से पहले बवाल! टीचर के साथ मारपीट, विरोध में उतरे मोतीलाल के शिक्षक
इंडिया
भारत के मिसाइल डिस्ट्रॉयर से भिड़कर टूटा PAK का जंगी जहाज, इस्लामाबाद बोला- 'इंडिया ने...'
भारत के मिसाइल डिस्ट्रॉयर से भिड़कर टूटा PAK का जंगी जहाज, इस्लामाबाद बोला- 'इंडिया ने...'
ABP NEWS
एक्टर सिद्धार्थ मल्होत्रा ​​ने एकता कपूर के साथ लालबागचा राजा के दर्शन किए।
एक्टर सिद्धार्थ मल्होत्रा ​​ने एकता कपूर के साथ लालबागचा राजा के दर्शन किए।
ABP NEWS
गणपति के कानों में विश मांग रहे 'चूचा' सलमान ने धक्का मार कर हटाया
गणपति के कानों में विश मांग रहे 'चूचा' सलमान ने धक्का मार कर हटाया
ABP NEWS
गिरफ़्तार होने के बाद आरोपी कल्याण बैसला अपना चेहरा छिपाता रहा।
गिरफ़्तार होने के बाद आरोपी कल्याण बैसला अपना चेहरा छिपाता रहा।
ABP NEWS
गणपति बप्पा के विसर्जन के लिए पहुंचे अनंत अंबानी.
गणपति बप्पा के विसर्जन के लिए पहुंचे अनंत अंबानी.
ENT LIVE
Akshay Kumar की Haiwaan से निराश फैन ने लिखा ‘Leaving Fandom’ का नोट
Akshay Kumar की Haiwaan से निराश फैन ने लिखा ‘Leaving Fandom’ का नोट
Embed widget