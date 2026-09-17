Easy Hacks To Cut Paneer Without Crumbling: पनीर से कई तरह की डिश बनाई जाती हैं, लेकिन इसे काटते समय अक्सर एक छोटी-सी परेशानी सामने आती है. चाकू लगाते ही पनीर टूटने या बिखरने लगता है और लंबे, बराबर टुकड़े बनाने मुश्किल हो जाते हैं. खासकर जब पनीर थोड़ा नरम हो, तो उसे मनचाहे आकार में काटना और भी मुश्किल हो जाता है। ऐसे में चाकू की जगह धागे का इस्तेमाल किया जा सकता है.

धागे से पनीर काटने का तरीका काफी आसान है और इससे पनीर पर चाकू की तरह ज्यादा दबाव नहीं पड़ता। यही वजह है कि नरम पनीर भी अपेक्षाकृत साफ और बराबर हिस्सों में काटा जा सकता है. अगर आप पनीर टिक्का, फ्राई पनीर या किसी ऐसी डिश के लिए पनीर काट रहे हैं, जिसमें टुकड़ों का आकार एक जैसा रखना जरूरी है, तो यह तरीका काम आ सकता है.

पनीर काटने के लिए धागे का ऐसे करें इस्तेमाल

सबसे पहले पनीर के ब्लॉक को एक साफ और सूखी प्लेट या चॉपिंग बोर्ड पर रखें. अब एक मजबूत, साफ और बिना वैक्स वाला धागा लें। धागे को पनीर के उस हिस्से के नीचे से निकालें, जहां से आप पहला टुकड़ा काटना चाहते हैं.





अब धागे के दोनों सिरों को ऊपर की तरफ लाएं और उन्हें एक-दूसरे के ऊपर क्रॉस करते हुए धीरे-धीरे खींचें. धागा पनीर के बीच से गुजरता हुआ उसे काट देगा। इस दौरान पनीर पर चाकू की तरह आगे-पीछे दबाव डालने की जरूरत नहीं होती. इसके बाद जिस मोटाई के टुकड़े चाहिए, उसी हिसाब से धागे को आगे लगाकर पनीर काटते जाएं. इस तरह एक जैसे आकार के कई टुकड़े आसानी से तैयार किए जा सकते हैं.

धागे से काटने पर पनीर कम क्यों टूटता है?

नरम पनीर को चाकू से काटते समय अक्सर ब्लेड को आगे-पीछे करना पड़ता है या ऊपर से दबाव डालना पड़ता है. इससे पनीर दब सकता है और किनारे टूटने लग सकते हैं. धागे से काटते समय कट एक जगह से धीरे-धीरे बनता है, इसलिए पनीर पर अतिरिक्त दबाव कम पड़ता है. हालांकि, सिर्फ काटने का तरीका ही पनीर के टूटने की वजह नहीं होता. पनीर की बनावट भी काफी मायने रखती है. बहुत ज्यादा नरम या नमी वाला पनीर आसानी से टूट सकता है, इसलिए उसे संभालते समय थोड़ा ध्यान रखना जरूरी है.





पनीर को काटने से पहले इन बातों का रखें ध्यान

अगर पनीर बहुत नरम है, तो उसे सीधे काटने के बजाय कुछ देर ठंडा कर लेना मददगार हो सकता है. ठंडा होने पर पनीर थोड़ा सेट हो जाता है और उसे संभालना आसान हो जाता है. हालांकि, उसे इतना ठंडा करने की जरूरत नहीं है कि वह बहुत सख्त हो जाए.

पनीर को काटने से पहले उसकी सतह पर मौजूद अतिरिक्त नमी को हल्के हाथ से साफ कपड़े या किचन पेपर की मदद से हटाया जा सकता है. ज्यादा नमी होने पर पनीर फिसल सकता है और कट साफ नहीं बन पाएगा. धागा भी साफ होना चाहिए. ऐसा धागा इस्तेमाल करें जो मजबूत हो और काटते समय टूटे नहीं. पनीर को काटने के बाद धागे को दोबारा इस्तेमाल करने के बजाय नया साफ धागा लेना बेहतर है.

बराबर टुकड़ों के लिए अपनाएं यह तरीका

अगर किसी डिश में पनीर के टुकड़ों का आकार एक जैसा रखना है, तो पहले पनीर के ब्लॉक पर मनचाही दूरी का अंदाजा लगा लें. इसके बाद उसी अंतर पर धागा लगाकर एक-एक कट लगाएं. इससे सभी टुकड़े लगभग एक ही आकार के तैयार होंगे.

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यह तरीका खास तौर पर तब उपयोगी हो सकता है जब पनीर को फ्राई, ग्रिल या टिक्का बनाने के लिए काटना हो. बराबर आकार के टुकड़े होने से उन्हें पकाते समय भी एक जैसा रखने में आसानी होती है. पनीर काटना देखने में भले ही आसान काम लगे, लेकिन नरम पनीर के साथ थोड़ी सावधानी जरूरी होती है. अगर चाकू लगाते ही पनीर बिखर जाता है, तो अगली बार धागे वाला तरीका आजमाकर देखा जा सकता है. सही तरीके से इस्तेमाल करने पर इससे पनीर को बिना ज्यादा दबाए साफ और बराबर हिस्सों में काटना आसान हो सकता है.

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