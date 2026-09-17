Easy Water Glass Hack To Peel Hard Boiled Eggs: उबला अंडा खाना जितना आसान है, उसे छीलना कई बार उतना ही मुश्किल हो जाता है. अंडे का छिलका हटाते समय वह छोटे-छोटे टुकड़ों में टूटता है और सफेद हिस्सा भी उसके साथ निकलने लगता है. खासकर जब अंडे से कोई डिश तैयार करनी हो, तो खराब तरीके से छिला हुआ अंडा देखने में भी अच्छा नहीं लगता. कई बार छिलका निकालने में इतना समय लग जाता है कि पूरा अंडा ही खराब हो जाता है.

अगर आपके साथ भी ऐसा होता है, तो अंडे को छीलने के लिए पानी से भरे गिलास वाली एक आसान ट्रिक आजमाई जा सकती है. इसमें उबले अंडे को पानी के साथ गिलास में डालकर हल्के हाथ से हिलाया जाता है. इससे छिलके में दरारें पड़ जाती हैं और पानी उनके अंदर पहुंच जाता है. इसके बाद छिलका कई बार बड़े हिस्से में आसानी से निकल जाता है. हालांकि, इस ट्रिक का फायदा तभी ज्यादा मिलता है, जब अंडे को उबालने और ठंडा करने का तरीका भी सही हो.

पहले अंडे को इस तरह उबालें

सबसे पहले एक बर्तन में इतना पानी लें कि अंडे पूरी तरह उसमें डूब जाएं. पानी को तेज आंच पर अच्छी तरह उबलने दें. जब पानी में तेज उबाल आने लगे, तब एक बड़े चम्मच की मदद से अंडों को धीरे-धीरे पानी में डालें. अंडे सीधे बर्तन में गिराने के बजाय सावधानी से डालने से उनके टूटने की संभावना कम रहती है. अंडों को करीब 8 से 12 मिनट तक उबालें. कितना समय देना है, यह अंडे के आकार और आप उन्हें किस तरह इस्तेमाल करना चाहते हैं, इस पर निर्भर करता है. अगर पूरी तरह पका हुआ पीला हिस्सा चाहिए, तो 10 से 12 मिनट तक उबालना ठीक रहता है. वहीं सलाद या स्नैक के लिए थोड़ा नरम पीला हिस्सा पसंद करते हैं, तो कम समय में भी अंडा तैयार किया जा सकता है.





उबलते ही अंडे को ठंडे पानी में डालें

जब अंडे उबल जाएं, तो उन्हें गर्म पानी से निकालकर तुरंत बर्फ वाले ठंडे पानी में डाल दें. इसके लिए एक बड़े कटोरे में इतना ठंडा पानी लें कि सभी अंडे उसमें पूरी तरह डूब जाएं. अंडे को अचानक ठंडा करने से उसकी गर्मी जल्दी कम होती है और छीलने के समय उसे संभालना आसान हो सकता है. यहां एक और छोटी ट्रिक काम आती है. अंडे को बर्फ वाले पानी में डालने से पहले उसके किसी एक सिरे पर छोटी धातु की चम्मच से हल्की चोट करें. मकसद अंडे को तोड़ना नहीं है, बल्कि छिलके में एक छोटी सी दरार बनाना है. इसके बाद अंडे को तुरंत बर्फ वाले पानी में डाल दें.





अंडों को करीब 3 से 5 मिनट तक ठंडे पानी में रहने दें. इस दौरान छिलके में बनी दरार के अंदर पानी पहुंच सकता है. इससे छिलका और सफेदी अलग होने में मदद मिलती है और बाद में अंडा छीलना आसान हो जाता है.

अब पानी के गिलास वाली ट्रिक आजमाएं

ठंडे पानी से अंडा निकालने के बाद एक सामान्य गिलास लें और उसमें थोड़ा पानी डालें. अब उबले अंडे को गिलास में रखें और ऊपर से इतना पानी डालें कि अंडा पूरी तरह पानी में डूब जाए. इसके बाद गिलास के मुंह को हाथ से ढककर हल्के हाथ से हिलाएं. गिलास को बहुत जोर से हिलाने की जरूरत नहीं है. कुछ सेकंड तक हल्के हाथ से हिलाने पर अंडे का छिलका गिलास की सतह से टकराता है और उसमें कई जगह दरारें पड़ जाती हैं. पानी इन दरारों के अंदर पहुंचने लगता है, जिससे छिलका सफेदी से अलग होने में मदद मिल सकती है.

अब अंडे को गिलास से निकालकर हाथ से छीलें. कई बार छिलका एक साथ या बड़े हिस्से में निकल जाता है. अगर किसी जगह छिलका अभी भी चिपका हुआ है, तो उस हिस्से को पानी के नीचे हल्के हाथ से हटाया जा सकता है.

सिर्फ गिलास में हिलाना ही काफी नहीं

अंडे को आसानी से छीलने के लिए सिर्फ गिलास में हिलाने वाली ट्रिक पर निर्भर रहना जरूरी नहीं है. अंडे को पहले से उबलते पानी में डालना और उबलने के बाद तुरंत बर्फ वाले पानी में डालना भी इस तरीके का अहम हिस्सा है. अगर अंडे को ठंडे पानी से उबालना शुरू करते हैं या उसे बर्फ वाले पानी में डालने से पहले छिलके में कोई दरार नहीं बनाते, तो कई बार छिलका सफेदी से चिपका रह सकता है. इसलिए बेहतर नतीजे के लिए अंडे को तेज उबलते पानी में डालना, सही समय तक पकाना, हल्की दरार बनाना और फिर बर्फ वाले पानी में डालना उपयोगी हो सकता है.

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अंडे छीलते समय इन बातों का रखें ध्यान

अंडे को गिलास में हिलाते समय बहुत ज्यादा जोर न लगाएं. ज्यादा जोर से हिलाने पर अंडे की सफेदी टूट सकती है और उसकी सतह खराब हो सकती है. इसी तरह चम्मच से छिलका क्रैक करते समय भी सिर्फ हल्की दरार बनाना पर्याप्त है. अंडे पर इतनी चोट न करें कि उसकी सफेदी को नुकसान पहुंचे. अगर अंडे बहुत ज्यादा गर्म हैं, तो उन्हें सीधे हाथ से छीलने की कोशिश न करें. पहले उन्हें ठंडे या बर्फ वाले पानी में डालकर अच्छी तरह ठंडा होने दें. इससे अंडा पकड़ना भी आसान रहेगा और छिलका निकालते समय सफेदी के टूटने की संभावना भी कम हो सकती है.

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