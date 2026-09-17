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इस घरेलू तरीके से लौटेगी पीले दांतों की चमक, आज ही करें ट्राई

पीले दांत अक्सर लोगों का कॉन्फिडेंस और उनकी मुस्कुराहट फीकी कर देते हैं. ऐसे में कुछ आसान घरेलू तरीकों से दांतों की सफाई बेहतर तरीके से की जा सकती है. जानें क्या हैं वे टिप्स?

Written By : निर्जला गौड़ |  Updated at : 17 Sep 2026 07:12 AM (IST)
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चेहरे की खूबसूरती में मुस्कान का भी खास महत्व होता है. लेकिन जब दांत पीले नजर आने लगते हैं तो कई लोग खुलकर हंसने से भी बचते हैं और  उनका कॉन्फिडेंस भी कम हो जाता है . दांतों का रंग बदलने के पीछे कई कारण होते हैं. चाय, कॉफी, सॉफ्ट ड्रिंक और तंबाकू का ज्यादा इस्तेमाल दांतों पर दाग छोड़ देता  है. इसके अलावा दांतों की रोजाना सही तरीके से सफाई न करने पर भी उन पर गंदगी जमने लगती है. ऐसे में कुछ आसान घरेलू तरीकों से दांतों को साफ रखने में मदद मिल सकती है.

नमक से कर सकते हैं हल्की सफाई

दांतों की सफाई के लिए नमक का इस्तेमाल पुराने समय से किया जाता रहा है. बहुत थोड़ी मात्रा में नमक लेकर उसे सामान्य टूथपेस्ट के साथ इस्तेमाल किया जा सकता है. इससे दांतों की सतह पर जमा हल्की गंदगी साफ करने में मदद मिलती है. लेकिन नमक को दांतों पर जोर से रगड़ना सही नहीं है. ज्यादा रगड़ने से दांतों की ऊपरी परत और मसूड़ों को नुकसान पहुंच सकता है. इसलिए इसे उपयोग करें पर रोजाना नहीं .  रोजाना दांत सफेद करने के उपाय के तौर पर इस्तेमाल करने के बजाय सामान्य ब्रशिंग पर ध्यान देना बेहतर है.

यह भी पढ़ें : किस काम आता है विजडम टूथ, इसे कब निकलवा देना चाहिए?

नींबू जैसी चीजों से रहें सावधान

पीले दांत देखकर कई लोग नींबू या दूसरी खट्टी चीजों को सीधे दांतों पर लगाने लगते हैं. ऐसा करना दांतों के लिए नुकसानदायक होता है. नींबू में मौजूद एसिड दांतों की बाहरी परत यानी इनेमल को कमजोर करता है. इसी तरह बेकिंग सोडा का बार-बार या ज्यादा इस्तेमाल भी दांतों की सतह को नुकसान पहुंचाता है. इसलिए इंटरनेट पर बताए जाने वाले हर घरेलू नुस्खे को आजमाना जरूरी नहीं है. दांतों की सफाई के लिए ऐसा तरीका चुनना चाहिए जो सुरक्षित हो और दांतों को नुकसान न पहुंचाए.

रोजाना ब्रश करना है सबसे जरूरी

दांतों को साफ और स्वस्थ रखने के लिए सबसे जरूरी है कि दिन में दो बार फ्लोराइड वाले टूथपेस्ट से ब्रश किया जाए. ब्रश करते समय दांतों के साथ मसूड़ों की भी हल्के हाथ से सफाई करनी चाहिए. चाय और कॉफी पीने के बाद पानी से कुल्ला करने की आदत भी दांतों पर दाग जमने से बचाने में मदद करती है. अगर दांतों पर लंबे समय से पीले या भूरे दाग हैं, मुंह से बदबू आती है या मसूड़ों से खून निकलता है तो डेंटिस्ट से सलाह लें. कई बार दांतों का पीलापन केवल घरेलू सफाई से दूर नहीं होता और प्रोफेशनल क्लीनिंग की जरूरत पड़ती है.

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About the author निर्जला गौड़

निर्जला गौड़ इस वक्त  ABP Live की लाइफस्टाइल डेस्क पर इंटर्न के तौर पर काम कर रही हैं. वह मंदसौर यूनिवर्सिटी से जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में अपनी डिग्री कर रही हैं. इससे पहले वह  EBNW Stories में कंटेंट राइटर के तौर पर इंटर्नशिप कर चुकी हैं. डिजिटल जर्नलिज्म और कंटेंट क्रिएशन में उनकी खास रुचि है. आसान, आकर्षक और रिलेटेबल अंदाज में कहानियों को पेश करना और पाठकों तक जानकारी को प्रभावी तरीके से पहुंचाना उनकी खासियत है.
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Published at : 17 Sep 2026 07:12 AM (IST)
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