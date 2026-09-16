Easy Hacks To Remove Yellow Stains From White Sneakers: सफेद जूते पहनने में जितने स्टाइलिश लगते हैं, उनकी सफाई करना उतना ही मुश्किल काम लगता है. खासकर जब एक-दो बार बाहर पहनने के बाद ही उन पर धूल, मिट्टी और काले निशान नजर आने लगें. कई बार जूते इतने गंदे दिखने लगते हैं कि उन्हें दोबारा पहनने का मन ही नहीं करता. लेकिन हर बार उन्हें धोने या महंगे क्लीनिंग प्रोडक्ट इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है.

सफेद जूतों को घर पर साफ करने के लिए कुछ आसान चीजें काफी हो सकती हैं. हालांकि, सफाई करते समय यह ध्यान रखना जरूरी है कि हर जूते का मटेरियल एक जैसा नहीं होता. कैनवास, मेश, लेदर और रबर के जूतों को साफ करने का तरीका अलग हो सकता है.

सफाई शुरू करने से पहले जूतों से धूल हटाएं

सफेद जूतों को साफ करने की शुरुआत सीधे पानी से न करें. पहले जूतों पर लगी सूखी धूल और मिट्टी को अच्छी तरह हटा लें. इसके लिए किसी पुराने मुलायम टूथब्रश या सॉफ्ट ब्रश का इस्तेमाल किया जा सकता है. जूतों को हल्के से आपस में थपथपाकर ढीली धूल निकालें और फिर ब्रश से सतह को साफ करें. सिलाई, लेस के आसपास, छोटे छेद और रबर के किनारों पर खास ध्यान दें. अगर सूखी गंदगी पहले नहीं हटाई गई, तो पानी लगने के बाद यह जूते की सतह पर और ज्यादा फैल सकती है.





सफाई के लिए तैयार करें आसान घोल

अगर जूतों पर सामान्य धूल और गंदगी है, तो हल्के डिटर्जेंट को गुनगुने पानी में मिलाकर इस्तेमाल किया जा सकता है. एक बड़े बर्तन में करीब दो कप गुनगुने पानी के साथ एक चम्मच माइल्ड लॉन्ड्री डिटर्जेंट मिलाएं. अगर सफेद जूतों पर पीले या जिद्दी दाग हैं, तो बेकिंग सोडा और सिरके से गाढ़ा पेस्ट बनाया जा सकता है. हालांकि, इस मिश्रण को लेदर या बेहद नाजुक मेश पर इस्तेमाल करने से बचना चाहिए. किसी भी नए मिश्रण को पूरे जूते पर लगाने से पहले छिपे हुए छोटे हिस्से पर टेस्ट करना बेहतर है.

सफेद कैनवास के जूते ऐसे करें साफ

कैनवास के जूते पानी जल्दी सोखते हैं, इसलिए उन्हें पानी में भिगोकर रखने की गलती न करें. टूथब्रश को डिटर्जेंट वाले पानी में हल्का सा डुबोएं और सिर्फ गंदे हिस्से पर धीरे-धीरे गोल घुमाते हुए रगड़ें. इसके बाद साफ कपड़े से झाग और गंदगी पोंछ दें. जरूरत के हिसाब से यही प्रक्रिया दोहराई जा सकती है. इससे जूते को पूरी तरह पानी में डुबोने की जरूरत नहीं पड़ेगी और कपड़े को नुकसान पहुंचने का खतरा भी कम रहेगा.





मेश वाले जूतों में ज्यादा रगड़ने से बचें

मेश वाले सफेद जूते देखने में अच्छे लगते हैं, लेकिन इनकी सफाई करते समय थोड़ी सावधानी जरूरी है. मेश का कपड़ा आसानी से खिंच या खराब हो सकता है. इसलिए इसमें बहुत कम पानी का इस्तेमाल करें और दाग वाली जगह पर हल्के हाथ से सफाई करें. एक साथ पूरे जूते को भिगोने के बजाय छोटे हिस्सों में साफ करें और तुरंत कपड़े से पोंछते जाएं.

रबर के हिस्से पर काले निशान ऐसे हटाएं

सफेद जूतों के रबर वाले हिस्से, खासकर सोल और मिडसोल पर सड़क की वजह से काले निशान जल्दी पड़ते हैं. इन्हें हटाने के लिए सफेद, नॉन-जेल टूथपेस्ट का इस्तेमाल किया जा सकता है. थोड़ा सा टूथपेस्ट रबर वाले हिस्से पर लगाएं और पुराने टूथब्रश से धीरे-धीरे रगड़ें. इसके बाद साफ कपड़े से पोंछ दें. यह तरीका रोजमर्रा के काले निशानों और सड़क की गंदगी पर काम आ सकता है.

जूतों को पानी से धोते समय रखें ध्यान

सफेद जूतों को नल के तेज पानी के नीचे धोना आसान लग सकता है, लेकिन इससे नुकसान भी हो सकता है. तेज पानी गंदगी को कपड़े के अंदर धकेल सकता है और जूते की गोंद ढीली होने का खतरा बढ़ सकता है. इसके बजाय साफ कपड़े को सादे पानी में हल्का गीला करके जूतों पर मौजूद साबुन और गंदगी को पोंछें. जब तक झाग पूरी तरह हट न जाए, कपड़े से धीरे-धीरे सफाई करते रहें.

सफेद जूतों को सुखाने का तरीका भी है जरूरी

सफाई के बाद जूतों को सीधे तेज धूप में सुखाने की गलती न करें. जूतों के अंदर पेपर या साफ कपड़ा भर दें ताकि उनका आकार बना रहे और फिर उन्हें छांव में हवा वाली जगह पर सूखने दें. हेयर ड्रायर, हीटर या तेज धूप से बचना बेहतर है. खासकर सफेद कैनवास और रबर पर ज्यादा धूप से पीलेपन की समस्या हो सकती है.

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लेस साफ करना न भूलें

कई बार जूते साफ करने के बाद भी वे नए जैसे नहीं दिखते, क्योंकि उनके लेस गंदे रह जाते हैं. लेस को जूते से निकालकर गुनगुने पानी और थोड़े लॉन्ड्री डिटर्जेंट में भिगो दें. ज्यादा पीले या गंदे लेस के लिए थोड़ी बेकिंग सोडा भी इस्तेमाल की जा सकती है. करीब 30 मिनट बाद लेस को हल्के हाथ से रगड़ें और साफ पानी से अच्छी तरह धो लें. इसके बाद उन्हें छांव में सीधा फैलाकर सुखाएं.

सफेद जूते साफ करते समय इन गलतियों से बचें

सफेद जूतों को साफ करने के चक्कर में उन्हें वॉशिंग मशीन में डालना, सीधे धूप में सुखाना, रंगीन या जेल टूथपेस्ट लगाना और मेश को बहुत जोर से रगड़ना नुकसान पहुंचा सकता है. लेदर के जूतों को पानी में भिगोना भी सही तरीका नहीं है.

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