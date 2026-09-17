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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडिया'सभी मंत्री दिल्ली में रहें', आया आदेश, क्या कैबिनेट का होने वाला है विस्तार?

'सभी मंत्री दिल्ली में रहें', आया आदेश, क्या कैबिनेट का होने वाला है विस्तार?

पीएम मोदी 23 और 24 सितंबर को मंत्रियों के साथ दिल्ली में 'चिंतन बैठक' करेंगे. इसके लिए सभी मंत्रियों से कहा गया है कि वो दिल्ली में ही रहें. पीटीआई ने सूत्रों के हवाले से ये जानकारी दी है.

Written By : जीवन प्रकाश |  Updated at : 17 Sep 2026 09:44 AM (IST)
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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगले हफ्ते केंद्रीय कैबिनेट मंत्रियों की दो दिन की 'चिंतन बैठक' की अध्यक्षता करेंगे. न्यूज एजेंसी पीटीआई के मुताबिक, सूत्रों ने बताया कि यह मंथन सत्र 23 और 24 सितंबर को दिल्ली में होगा और इसमें सभी केंद्रीय कैबिनेट मंत्री शामिल होंगे. बैठक में गवर्नेंस और पॉलिसी बनाने के अहम पहलुओं पर चर्चा होगी और सुधारों पर खास जोर दिया जाएगा.

ये बैठक ऐसे समय में हो रही है जब पिछले कुछ समय से कैबिनेट विस्तार की अटकलें चल रही है. माना जा रहा है कि हाल ही में हुए बीजेपी संगठन में बदलाव के बाद अब जल्द ही कैबिनेट का विस्तार किया जा सकता है. 

मंत्रियों को मिला आदेश

सूत्रों ने बताया कि सभी कैबिनेट मंत्रियों से कहा गया है कि वे बैठक की तैयारी करने और उसमें शामिल होने के लिए अगले हफ्ते राष्ट्रीय राजधानी में ही रहें. अभी यह पता नहीं चल पाया है कि राज्य मंत्री भी इस सत्र में शामिल होंगे या नहीं. एक सूत्र ने बताया कि कुछ मंत्री अलग-अलग सेक्टर में सुधारों को आगे बढ़ाने के लिए अपने मंत्रालयों द्वारा अपनाई गई नीतियों और उपायों पर प्रेजेंटेशन दे सकते हैं.

प्रधानमंत्री सुधारों पर जोर देते रहे हैं और उन्होंने पहले भी अपने कैबिनेट सहयोगियों से कह चुके हैं कि लोगों की समस्याओं का समाधान करना और ईज ऑफ लिविंग सुनिश्चित करना सरकार का मुख्य मकसद होना चाहिए. सूत्रों ने बताया कि 'चिंतन बैठक' के दौरान इन मुद्दों पर चर्चा होने की उम्मीद है और प्रजेंटेशन दिया जा सकता है.

किन मुद्दों पर चर्चा की संभावना?

प्रेजेंटेशन में पॉलिसी बनाने की प्रक्रिया को ज्यादा असरदार और प्रभावशाली बनाने के तरीकों पर ध्यान दिया जा सकता है. चर्चा में सरकारी योजनाओं की प्रगति, पॉलिसी लागू करने, समय के प्रबंधन, मंत्रालयों के बीच तालमेल और पब्लिक सर्विस डिलीवरी के साथ-साथ आगे के रोडमैप पर भी बात होने की संभावना है.

Input By : पीटीआई
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About the author जीवन प्रकाश

जीवन प्रकाश एबीपी लाइव में बतौर इनपुट लीड काम कर रहे हैं. वो करीब 8 सालों से एबीपी में कार्यरत है. ब्रेकिंग न्यूज के साथ चुनाव और राजनीतिक मुद्दों पर खास ध्यान रखते हैं. पत्रकारिता जगत में करीब 10 सालों का अनुभव है. माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय (MCU) से मास कम्युनिकेशन में 2015 में मास्टर की डिग्री ली. पत्रकारिता में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) के बढ़ते प्रभाव को समझने की कोशिश कर रहे हैं. फैक्ट चेक और सोशल मीडिया को लेकर कई वर्कशॉप किए हैं. संपर्क के लिए मेल आईडी- jeevanp@abpnetwork.com.
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Published at : 17 Sep 2026 09:25 AM (IST)
Tags :
Modi Cabinet PM Modi Breaking News Abp News
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