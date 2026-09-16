Easy Hacks To Clean Black Silver At Home: चांदी के गहनों की चमक समय के साथ फीकी पड़ना आम बात है. रोजाना पहनने वाली चांदी की अंगूठी, पायल, चेन या कड़े कुछ समय बाद काले या मटमैले नजर आने लगते हैं. कई बार लोग इसे साफ करने के लिए जोर-जोर से रगड़ने लगते हैं, लेकिन इससे गहने की सतह पर बारीक खरोंच आ सकती है. ऐसे में चांदी की सफाई हमेशा हल्के हाथ से करना बेहतर होता है.

चांदी पर काली परत जमने की वजह क्या है?

चांदी के गहनों के काले या मटमैले पड़ने के पीछे एक सामान्य प्रक्रिया होती है, जिसे टार्निश कहा जाता है. चांदी जब हवा, नमी, पसीने, परफ्यूम और रोजमर्रा में इस्तेमाल होने वाली दूसरी चीजों के संपर्क में आती है, तो उसकी सतह पर धीरे-धीरे एक गहरी परत बनने लगती है. इसी वजह से चमकदार चांदी कुछ समय बाद काली दिखाई देने लगती है. इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि गहना नकली है. ज्यादातर चांदी के गहने पूरी तरह शुद्ध चांदी से नहीं बने होते, क्योंकि शुद्ध चांदी काफी मुलायम होती है. गहने को मजबूत बनाने के लिए उसमें दूसरी धातुएं मिलाई जाती हैं और इनके हवा, नमी या सल्फर के संपर्क में आने से भी टार्निश की प्रक्रिया तेज हो सकती है.





घर पर ऐसे करें चांदी के गहनों की सफाई

अगर चांदी का गहना सिर्फ थोड़ा मटमैला हुआ है, तो सबसे पहले किसी मुलायम माइक्रोफाइबर कपड़े से उसे धीरे-धीरे साफ करें. इससे धूल, उंगलियों के निशान और सतह पर जमा तेल हट जाएगा. कई बार इतनी सफाई के बाद ही गहने की चमक काफी हद तक वापस आ जाती है. अगर गहना अभी भी गंदा दिख रहा है, तो हल्के गुनगुने पानी में थोड़ा सा माइल्ड साबुन मिलाएं. गहने को थोड़ी देर साफ करें और फिर पानी से धोकर मुलायम कपड़े से अच्छी तरह सुखा लें. चेन या डिजाइन वाले गहनों की छोटी-छोटी जगहों पर गंदगी जमा हो गई हो, तो मुलायम ब्रिसल वाले टूथब्रश से बहुत हल्के हाथ से सफाई की जा सकती है.

बेकिंग सोडा से कैसे साफ करें चांदी

हल्के से मध्यम टार्निश के लिए बेकिंग सोडा का इस्तेमाल किया जा सकता है. थोड़े से बेकिंग सोडा में नींबू का रस मिलाकर एक नरम पेस्ट तैयार करें. इसे गहने पर बहुत हल्के हाथ से लगाएं और मुलायम कपड़े की मदद से साफ करें. इसके बाद गहने को अच्छी तरह पानी से धोना और पूरी तरह सुखाना जरूरी है. इस दौरान गहने को जोर से रगड़ने से बचें, खासकर अगर उसमें बारीक डिजाइन या नक्काशी है. सफाई के बाद माइक्रोफाइबर कपड़े से हल्के हाथ से पॉलिश करने पर चांदी की चमक और बेहतर दिखाई दे सकती है.





फॉइल और बेकिंग सोडा से सफाई

अगर चांदी पूरे गहने पर एक जैसी काली पड़ गई है, तो फॉइल वाला तरीका भी इस्तेमाल किया जाता है. इसके लिए एक कटोरे में एल्युमिनियम फॉइल बिछाएं और उसमें गर्म पानी डालें. अब पानी में थोड़ी मात्रा में बेकिंग सोडा घोलें. चांदी के गहने को इस पानी में इस तरह रखें कि वह फॉइल के संपर्क में रहे. कुछ देर बाद गहने को बाहर निकालकर साफ पानी से अच्छी तरह धोएं और तुरंत सुखा लें. आखिर में मुलायम कपड़े से इसे बफ करें. इस तरीके में गहने को लगातार रगड़ने की जरूरत कम पड़ती है.

टूथपेस्ट और नींबू से सफाई करते समय रखें ध्यान

साधारण टूथपेस्ट से हल्के टार्निश वाली सादी चांदी को कभी-कभार साफ किया जा सकता है. थोड़ी मात्रा में टूथपेस्ट लेकर पानी के साथ हल्का करें और मुलायम ब्रश से धीरे-धीरे साफ करें. हालांकि, व्हाइटनिंग या ज्यादा अब्रेसिव टूथपेस्ट का इस्तेमाल करने से बचना चाहिए, क्योंकि इससे चांदी पर खरोंच पड़ सकती है. नींबू का इस्तेमाल भी सावधानी से करें. अगर गहने में स्टोन, मोती या बहुत बारीक डिजाइन है, तो किसी भी घरेलू घोल को सीधे इस्तेमाल करने से पहले छोटी जगह पर टेस्ट करना बेहतर है.

विनेगर से चांदी साफ करना कितना सही?

विनेगर अम्लीय होता है, इसलिए चांदी साफ करते समय इसका इस्तेमाल सावधानी से करना चाहिए. सादी चांदी पर कुछ लोग इसे पानी में पतला करके थोड़ी मात्रा में इस्तेमाल करते हैं, लेकिन बाद में गहने को अच्छी तरह धोकर तुरंत सुखाना जरूरी है. जिन गहनों में स्टोन, मोती या अलग-अलग तरह की धातुएं लगी हों, उन पर विनेगर का इस्तेमाल करने से बचना बेहतर है.

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चांदी के गहने साफ करते समय ये गलतियां न करें

चांदी को साफ करते समय खुरदरे कपड़े, स्क्रब पैड या बहुत ज्यादा रगड़ने वाली चीजों का इस्तेमाल न करें. नक्काशी या ऑक्सीडाइज्ड डिजाइन वाले गहनों पर ज्यादा दबाव डालने से उनकी फिनिश खराब हो सकती है. किसी पेस्ट को गहने पर लगाकर सूखने के लिए छोड़ना भी सही नहीं है. इसके अलावा, स्टोन वाले गहनों को लंबे समय तक पानी में भिगोने से बचें. सफाई के बाद गहने को हल्का सा भी गीला छोड़कर रखने से दोबारा जल्दी टार्निश हो सकता है.

लंबे समय तक चमकदार रखें चांदी के गहने

चांदी की चमक बनाए रखने के लिए सफाई से ज्यादा जरूरी उसका सही रखरखाव है. गहने पहनने के बाद उन्हें माइक्रोफाइबर कपड़े से हल्के हाथ से पोंछ दें. चांदी को नमी से दूर रखें और हर गहने को अलग-अलग जिप लॉक बैग में रखना बेहतर होता है. इससे हवा के संपर्क में कमी आती है और गहनों पर खरोंच भी कम पड़ती है. गहनों को रखते समय सिलिका जेल पैकेट जैसे नमी सोखने वाले विकल्प बॉक्स में रखे जा सकते हैं. चांदी को मखमल या माइक्रोफाइबर कपड़े में लपेटकर रखना भी मददगार हो सकता है. कोशिश करें कि नहाते या स्विमिंग करते समय चांदी के गहने न पहनें.

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