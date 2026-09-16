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ऑफिस पहुंचकर भी गर्मा गर्म रहेगा टिफिन का खाना, ये तरीके आएंगे काम

घर से ऑफिस ले जाने वाला खाना अगर जल्दी ठंडा हो जाता है तो कुछ आसान तरीकों से उसे लंबे समय तक गर्म रखा जा सकता है. इसके लिए सही टिफिन और पैकिंग जरूरी है.जान लें यह ट्रिक्स

Written By : निर्जला गौड़ |  Updated at : 16 Sep 2026 09:44 PM (IST)
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सुबह घर से गर्म खाना बनाकर ऑफिस ले जाना और वहां पहुंचते-पहुंचते उसका ठंडा हो जाना आम बात है. खासकर सर्दियों में यह  ज्यादातर होता  है. ठंडा खाना खाने से स्वाद भी वैसा नहीं रहता जैसा घर पर गर्म खाना खाते समय मिलता है. अगर आप भी रोज टिफिन ऑफिस लेकर जाते हैं तो कुछ छोटी बातों का ध्यान रखकर खाने को ज्यादा समय तक गर्म रख  सकता है. इसके लिए खाना पैक करने का तरीका, टिफिन का चुनाव और टिफिन में जगह भरने का तरीका काफी काम आता है. इन आसान टिप्स को अपनाकर लंच के समय गर्म खाने का मजा लें .

खाना पैक करने से पहले टिफिन गर्म करें

खाना पैक करने से पहले टिफिन को थोड़ी देर गर्म पानी से भरकर रखें. करीब दो से पांच मिनट बाद पानी निकालकर टिफिन को अच्छी तरह सुखा लें. इसके बाद तुरंत गर्म खाना इसमें भरें. गर्म टिफिन में खाना रखने से अंदर की गर्मी जल्दी कम नहीं होती. अगर आपके पास स्टील का अच्छा इंसुलेटेड टिफिन है तो उसका इस्तेमाल करें. टिफिन में खाना भरने के बाद ढक्कन अच्छी तरह बंद करें, ताकि भाप और गर्मी बाहर न निकलें. बार-बार टिफिन खोलने से भी बचें.

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खाना अच्छी तरह गर्म करके ही पैक करें

टिफिन में खाना भरते समय यह ध्यान रखें कि खाना अच्छी तरह गर्म हो. सब्जी, दाल या चावल को हल्का गर्म करके पैक करने के बजाय अच्छी तरह गर्म करके तुरंत टिफिन में डालें. हालांकि खाना इतना गर्म भी नहीं होना चाहिए कि टिफिन खोलते समय भाप से परेशानी हो. ग्रेवी वाली सब्जी और दाल को थोड़ी मात्रा में भरने की जगह टिफिन की क्षमता के अनुसार भरना बेहतर रहता है. ज्यादा खाली जगह रहने पर अंदर की गर्मी जल्दी कम हो जाती है. रोटी को भी गर्म करके या बनी हुई गरम रोटियां  ही साफ कपड़े या फॉइल में लपेटकर रखें.

इंसुलेटेड बैग का करें इस्तेमाल

अगर ऑफिस घर से काफी दूर है और पहुंचने में ज्यादा समय लगता है तो इंसुलेटेड लंच बैग बहुत ही अच्छा ऑप्शन है. इसमें टिफिन रखने से बाहर की ठंडी हवा का असर कम होता है और खाना लंबे समय तक गर्म रहता है. टिफिन को बैग में रखने के बाद उसे बार-बार खोलने से बचें. अगर आप रोज ऑफिस के लिए खाना लेकर जाते हैं तो अच्छी क्वालिटी का इंसुलेटेड टिफिन और लंच बैग का ही यूज करें . इन छोटी बातों का ध्यान रखने से लंच के समय खाना घर जैसा गर्म और स्वादिष्ट बना रहेगा .

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About the author निर्जला गौड़

निर्जला गौड़ इस वक्त  ABP Live की लाइफस्टाइल डेस्क पर इंटर्न के तौर पर काम कर रही हैं. वह मंदसौर यूनिवर्सिटी से जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में अपनी डिग्री कर रही हैं. इससे पहले वह  EBNW Stories में कंटेंट राइटर के तौर पर इंटर्नशिप कर चुकी हैं. डिजिटल जर्नलिज्म और कंटेंट क्रिएशन में उनकी खास रुचि है. आसान, आकर्षक और रिलेटेबल अंदाज में कहानियों को पेश करना और पाठकों तक जानकारी को प्रभावी तरीके से पहुंचाना उनकी खासियत है.
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Published at : 16 Sep 2026 09:44 PM (IST)
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