Woolen Sweater Washing Mistakes: सर्दियों में ऊनी कपड़े ठंड से बचाने के लिए सबसे ज्यादा काम आते हैं. स्वेटर, कार्डिगन और दूसरे ऊनी कपड़े लंबे समय तक अच्छे बने रहें, इसके लिए उन्हें धोते समय थोड़ी सावधानी जरूरी है. ऊन के कपड़े सिर्फ पानी लगने से खराब नहीं होते, बल्कि गर्म पानी, ज्यादा रगड़ और गलत तरीके से सुखाने की वजह से सिकुड़ सकते हैं. कई बार कपड़ा इतना सख्त भी हो जाता है कि उसका पुराना शेप वापस लाना मुश्किल हो जाता है. अगर आप भी ऊनी कपड़ों को घर पर धोते हैं, तो इन गलतियों से बचना चाहिए.

कपड़े का केयर लेबल देखे बिना धोना

ऊनी कपड़ा धोने से पहले उसका केयर लेबल जरूर देख लें. हर तरह के ऊन को एक ही तरीके से नहीं धोया जा सकता. कुछ ऊनी कपड़े सिर्फ हाथ से धोने के लिए होते हैं, जबकि कुछ को मशीन में वूल साइकिल पर धोया जा सकता है. अगर कपड़े पर ड्राई क्लीन लिखा है, तो उसे घर पर धोने की कोशिश नहीं करनी चाहिए. अगर कपड़े पर कोई लेबल नहीं है, तो उसे ठंडे पानी में हाथ से धोना बेहतर है. खासकर हाथ से बुने ऊनी कपड़ों के साथ ज्यादा सावधानी रखने की जरूरत होती है.





गर्म पानी का इस्तेमाल करना

ऊनी कपड़ों के लिए गर्म पानी सबसे बड़ी गलती हो सकती है. गर्म पानी ऊन के रेशों को प्रभावित करता है और उनके सिकुड़ने का खतरा बढ़ जाता है. पानी का तापमान अचानक बदलने से भी ऊन के रेशों पर असर पड़ सकता है. इसलिए ऊनी कपड़े धोने के लिए ठंडे पानी का इस्तेमाल करें. सोर्स के मुताबिक बिना ट्रीट किए गए ऊन के लिए पानी 20 डिग्री सेल्सियस से कम होना चाहिए. जिस तापमान के पानी में कपड़ा धोया गया है, उसी तापमान के पानी से उसे रिंस करना बेहतर है.

सामान्य डिटर्जेंट या फैब्रिक सॉफ्टनर डालना

ऊनी कपड़ों को धोने के लिए सामान्य डिटर्जेंट का इस्तेमाल भी नुकसान पहुंचा सकता है. ऐसे डिटर्जेंट में मौजूद कुछ चीजें ऊन में मौजूद प्राकृतिक तेल को हटा सकती हैं. इससे कपड़े की सॉफ्टनेस और उसकी नेचुरल प्रोटेक्शन प्रभावित हो सकती है. फैब्रिक सॉफ्टनर भी ऊनी कपड़ों के लिए सही विकल्प नहीं है. इसकी जगह कम मात्रा में न्यूट्रल वूल डिटर्जेंट का इस्तेमाल करें और कपड़े को अच्छी तरह रिंस करें. ब्लीच का इस्तेमाल भी नहीं करना चाहिए.

ऊनी कपड़े को जोर से रगड़ना

कपड़े पर दाग देखकर उसे जोर-जोर से रगड़ना ऊन के लिए नुकसानदायक हो सकता है. ज्यादा रगड़ से ऊन के रेशे आपस में फंसने लगते हैं और कपड़ा सिकुड़ सकता है. इससे कपड़े पर छोटी-छोटी गोलियां यानी पिल्स भी बन सकती हैं. ऊनी कपड़े को पानी में डालकर हल्के हाथ से दबाएं. इसे करीब 10 से 15 मिनट तक भिगोकर रखा जा सकता है. किसी जगह पर दाग लगा है तो वहां वूल वॉश की थोड़ी मात्रा लगाकर कुछ देर छोड़ दें, लेकिन उसे जोर से रगड़ें नहीं.





कपड़े को निचोड़ना या मरोड़ना

गीला ऊन काफी भारी हो जाता है. ऐसे में अगर आप स्वेटर या किसी ऊनी कपड़े को जोर से निचोड़ते या मरोड़ते हैं, तो उसका शेप बिगड़ सकता है. खासकर स्वेटर की स्लीव और नीचे का हिस्सा खिंच सकता है. पानी निकालने के लिए कपड़े को मरोड़ने की बजाय दोनों हाथों से उसका सपोर्ट दें. इसके बाद उसे सूखे तौलिये पर रखें, तौलिये को रोल करें और हल्के दबाव से पानी सोख लें.

गीले कपड़े को हैंगर पर टांगना

गीले ऊनी कपड़े को सीधे हैंगर पर टांगना भी बड़ी गलती है. पानी की वजह से कपड़ा सूखे कपड़े के मुकाबले काफी भारी हो जाता है. ऐसे में हैंगर पर टांगने से स्वेटर का वजन नीचे की ओर खिंचने लगता है. इससे उसका शेप बिगड़ सकता है और स्लीव भी लंबी हो सकती हैं. ऊनी कपड़े को सुखाते समय उसे समतल जगह पर रखें. सूखे तौलिये या मेश ड्राइंग रैक पर कपड़े को उसके पुराने शेप में फैलाकर सुखाएं. स्लीव और कंधों को भी सही आकार में रखें.

गर्मी देकर सुखाना

ऊनी कपड़े को ड्रायर, रेडिएटर या तेज गर्मी के पास सुखाने से भी बचना चाहिए. ड्रायर में गर्मी के साथ कपड़े को लगातार घूमने से रगड़ भी लगती है. इससे ऊन के सिकुड़ने का खतरा बढ़ जाता है. तेज गर्मी से कपड़े के रेशों पर भी असर पड़ सकता है. ऊनी कपड़े को हमेशा समतल जगह पर और छांव में सुखाएं. इसे धीरे-धीरे सूखने दें. तेज धूप से भी बचाना बेहतर है. अगर कपड़े पर प्रेस करनी हो, तो कम तापमान का इस्तेमाल करें और बीच में प्रेसिंग क्लॉथ रखें.

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ऊनी कपड़े को कितनी बार धोना चाहिए?

ऊनी कपड़ों को हर बार पहनने के बाद धोने की जरूरत नहीं होती. बार-बार धोने से कपड़े पर रगड़ बढ़ती है और इससे पिलिंग और कपड़े के घिसने का खतरा बढ़ सकता है. सोर्स के मुताबिक ठंड के मौसम में ऊनी स्वेटर को करीब 5 से 10 बार पहनने के बाद या कपड़े पर गंदगी और दाग दिखने पर धोया जा सकता है. इस बीच स्वेटर को अच्छी तरह हवादार जगह पर रखा जा सकता है और छोटे दागों को अलग से साफ किया जा सकता है. हालांकि, सीजन खत्म होने पर ऊनी कपड़ों को रखने से पहले धो लेना चाहिए.

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