Machine Washable Shoes Guide: जूते रोजमर्रा की जिंदगी में काफी कुछ झेलते हैं. कभी बारिश और कीचड़ में पहनकर निकलना हो, कभी घर के बाहर काम करना हो या फिर रोज ऑफिस और बाजार आने-जाने में इस्तेमाल करना हो, लगातार इस्तेमाल से जूते गंदे और पुराने दिखने लगते हैं. ऐसे में हाथ से जूते साफ करना एक तरीका है, लेकिन कुछ फैब्रिक वाले जूतों को वाशिंग मशीन में भी आसानी से साफ किया जा सकता है. हालांकि, मशीन में जूते डालने से पहले यह जानना जरूरी है कि कौन से जूते मशीन में धोए जा सकते हैं और उन्हें कैसे तैयार करना चाहिए.

गलत तरीके से वाशिंग मशीन में जूते धोने पर उनका कपड़ा खराब हो सकता है, रंग फीका पड़ सकता है और जूतों का आकार भी बिगड़ सकता है. इसलिए कुछ छोटी सावधानियां रखकर आप अपने जूतों को अच्छी तरह साफ कर सकते हैं और उनकी फिटिंग व लुक भी बनाए रख सकते हैं.

सबसे पहले देखें, क्या जूते मशीन में धो सकते हैं?

जूते को मशीन में डालने से पहले उसकी जीभ के अंदर लगे टैग को जरूर देखें. वहां जूते की सफाई और देखभाल से जुड़ी जानकारी दी होती है. हर जूता वाशिंग मशीन में धोने के लिए सही नहीं होता. आमतौर पर कैनवास, कॉटन, नायलॉन, पॉलिएस्टर और मेश जैसे फैब्रिक से बने कई जूते मशीन में धोए जा सकते हैं. रोजाना पहने जाने वाले कई स्नीकर्स और स्पोर्ट्स शूज भी इसी कैटेगरी में आते हैं.





लेकिन लेदर और साबर के जूतों को वाशिंग मशीन में नहीं डालना चाहिए. पानी और मशीन की तेज हलचल से इनका मटेरियल खराब हो सकता है, उनकी बनावट बदल सकती है और जूते का आकार भी बिगड़ सकता है. जिन जूतों पर मोती, सीक्विन, कढ़ाई या दूसरी नाजुक सजावट लगी हो, उन्हें भी मशीन में धोने से बचें. क्लिट्स या किसी खास डिजाइन वाले जूतों को भी मशीन में डालने से पहले सावधानी बरतें. अगर जूते को लेकर थोड़ी भी शंका हो, तो उसे हाथ से साफ करना बेहतर है.

मशीन में डालने से पहले जूतों की करें तैयारी

जूते धोने से पहले थोड़ी तैयारी कर लेने से सफाई काफी बेहतर हो सकती है. सबसे पहले जूतों के फीते और अगर आसानी से निकल सकते हों तो इनसोल बाहर निकाल लें. इससे जूते के उन हिस्सों तक भी पहुंचना आसान होगा, जहां गंदगी जमा रहती है. इसके बाद मुलायम ब्रिसल वाले ब्रश या पुराने टूथब्रश की मदद से जूतों पर लगी सूखी मिट्टी, धूल और दूसरी गंदगी साफ करें. खासतौर पर जूते के तलवे और उसके ग्रूव्स को अच्छी तरह साफ करें. इससे मशीन के अंदर ज्यादा गंदगी फैलने से बचेगी और वह दोबारा जूतों के कपड़े पर नहीं चिपकेगी.

अगर जूतों पर कोई जिद्दी दाग है, तो उसे मशीन में डालने से पहले जूते के मटेरियल के हिसाब से सुरक्षित स्टेन रिमूवर से साफ करें. इसके बाद जूतों को मेश लॉन्ड्री बैग या पुराने तकिए के कवर में रख सकते हैं. इससे मशीन में जूतों को अतिरिक्त सुरक्षा मिलेगी. फीते भी अलग मेश बैग में रखें, ताकि वे उलझें नहीं.

वाशिंग मशीन की सही सेटिंग चुनें

अब बारी आती है मशीन की सही सेटिंग चुनने की. ज्यादातर मशीन-वॉशेबल स्नीकर्स के लिए जेंटल या डेलिकेट साइकल बेहतर रहता है. पानी ठंडा रखें, क्योंकि ठंडा पानी जूतों के सिकुड़ने, रंग उड़ने और चिपकने वाले हिस्सों को नुकसान पहुंचने का खतरा कम करता है. डिटर्जेंट भी ज्यादा मात्रा में इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है. थोड़ी मात्रा में हल्का लिक्विड डिटर्जेंट इस्तेमाल करें. जूते ज्यादा गंदे हैं, इसका मतलब यह नहीं कि उनमें ज्यादा साबुन डालना जरूरी है.

मशीन में कुछ पुराने तौलिये भी डाल सकते हैं. तौलिये जूतों के साथ मशीन का बैलेंस बनाए रखने में मदद करते हैं और ड्रम में जूतों के बार-बार टकराने की आवाज और असर को भी कम करते हैं. ब्लीच या किसी तेज केमिकल का इस्तेमाल न करें, जब तक जूते बनाने वाली कंपनी ने उस मटेरियल के लिए इसकी सलाह न दी हो.





फीते और इनसोल को भी ऐसे साफ करें

जूते मशीन में धुल रहे हों, तब फीते और इनसोल को अलग से साफ किया जा सकता है. फीते को मेश बैग में रखकर धो सकते हैं या हल्के डिटर्जेंट वाले गुनगुने पानी में भिगो सकते हैं. इसके बाद उन्हें हल्के हाथ से रगड़कर साफ करें और अच्छी तरह पानी से धो लें. इनसोल के मामले में थोड़ी सावधानी जरूरी है. कुछ इनसोल मशीन में धोए जा सकते हैं, जबकि कुछ को सिर्फ हाथ से साफ करने की सलाह दी जाती है. इसलिए उनके साथ दिए गए केयर इंस्ट्रक्शन को जरूर देखें. अगर हाथ से साफ करना हो, तो मुलायम कपड़े और हल्के साबुन का इस्तेमाल करें. फीते और इनसोल को जूतों में वापस लगाने से पहले पूरी तरह सूखने दें.

जूतों को ड्रायर में डालने की गलती न करें

मशीन का साइकल पूरा होने के बाद जूतों को तुरंत बाहर निकालें. उन्हें सीधे ड्रायर में डालने से बचें. ज्यादा गर्मी जूतों में लगे चिपकने वाले हिस्सों को नुकसान पहुंचा सकती है, कुछ मटेरियल सिकुड़ सकते हैं और जूतों का आकार भी बिगड़ सकता है. जूते से अतिरिक्त पानी निकालने के लिए साफ तौलिए से हल्के हाथ से दबाएं. इसके बाद जूतों के अंदर पेपर टॉवल या साफ सूखा कपड़ा भर दें. इससे पानी सोखने में मदद मिलेगी और जूते अपना आकार भी बनाए रखेंगे.

जूते को ऐसी जगह रखें जहां हवा आती-जाती हो. उन्हें सीधे तेज धूप या ज्यादा गर्मी में न रखें. जरूरत हो तो पास में पंखा चलाकर हवा का प्रवाह बढ़ा सकते हैं. जूते पूरी तरह सूखने के बाद ही उनमें इनसोल और फीते लगाएं और दोबारा पहनें.

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हर बार मशीन में धोने की जरूरत नहीं

जूते पर थोड़ी सी धूल या मिट्टी लगने पर हर बार उन्हें वाशिंग मशीन में डालने की जरूरत नहीं है. ज्यादा कीचड़ वाले रास्ते से आने के बाद पहले सूखी मिट्टी को ब्रश से हटा दें. जरूरत पड़ने पर रबर वाले तलवों को साफ कर लें. स्पोर्ट्स शूज पहनने के बाद उन्हें कुछ समय हवा लगने दें, ताकि पसीने की नमी निकल सके. रोज पहनने वाले जूतों को समय-समय पर अच्छी तरह साफ करना काफी है. इस तरह जूतों की सफाई भी बनी रहेगी और उन्हें बार-बार मशीन में धोने से होने वाले नुकसान का खतरा भी कम रहेगा.

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