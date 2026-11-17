सोशल मीडिया पर हर रोज हजारों डांस रील्स वायरल होती हैं, लेकिन कुछ वीडियो ऐसे होते हैं जिनमें न तो भारी-भरकम सेटअप होता है और न ही कोई तड़क-भड़क, फिर भी सिर्फ एक्सप्रेशंस और अदाओं के दम पर वे सीधे लोगों के दिलों में उतर जाते हैं. इन दिनों इंस्टाग्राम और फेसबुक पर एक खूबसूरत पंजाबी कुड़ी का ऐसा ही जबरदस्त डांस वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसे देखकर हर कोई तारीफों के पुल बांध रहा है.

वायरल हो रहे इस वीडियो में युवती वाइन रंग के बेहद प्यारे पटियाला सूट और मैचिंग दुपट्टे में नजर आ रही हैं. कमरे के अंदर बेहद सिंपल माहौल में शूट किए गए इस वीडियो में युवती जैसे ही पंजाबी गाने की धुन पर थिरकना शुरू करती हैं, देखने वालों की नजरें उन्हीं पर थम जाती हैं.

कमर की लचक, हाथों की अदाएं और कातिलाना मुस्कान

वीडियो में युवती के डांस स्टेप्स और एनर्जी कमाल की है. हाथों में रची मेहंदी, कलाई में कंगन और चेहरे पर प्यारी सी मुस्कान के साथ उन्होंने गाने की हर बीट को जिस तरह पकड़ा है, वह किसी प्रोफेशनल डांसर से कम नहीं लग रहा.

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खास तौर पर उनके चेहरे के एक्सप्रेशंस और कमर की लचक ने इस वीडियो में ऐसा तड़का लगाया है कि लोग इसे बार-बार लूप पर देख रहे हैं. देसी लिबास में उनका यह स्वैग और आत्मविश्वास इस क्लिप को बाकी रील्स से बिल्कुल अलग बना रहा है.

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सोशल मीडिया पर मची दीवानगी

इंटरनेट पर यह शानदार डांस रील आग की तरह फैल रही है और यूजर्स कमेंट सेक्शन में जमकर प्यार लुटा रहे हैं. एक यूजर ने तारीफ करते हुए लिखा, "भाई, क्या गजब के एक्सप्रेशंस और लचक है! बिना किसी फूहड़पन के पटियाला सूट में इतना शानदार डांस देखकर मजा आ गया." दूसरे यूजर ने लिखा, "लड़की की स्माइल और कॉन्फिडेंस ने तो पूरा दिल ही जीत लिया, पंजाबी गानों पर ऐसा ही देसी स्वैग जंचता है." वहीं एक और यूजर ने कमेंट किया, "आंखें ही नहीं हट रही हैं, हर बीट पर क्या कमाल का तालमेल बिठाया है, सुपर से भी ऊपर."

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