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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलHome TipsBathroom Ceiling Peeling: बाथरूम की छत से उखड़ रहा है पेंट? जानें ठीक करने का सही तरीका

Bathroom Ceiling Peeling: बाथरूम की छत से उखड़ रहा है पेंट? जानें ठीक करने का सही तरीका

Home Painting Tips: बाथरूम की छत को सबसे ज्यादा नुकसान नमी और भाप से होता है. गर्म पानी से नहाने के बाद कमरे की गर्म और नम हवा ठंडी छत से टकराती है और वहां नमी जमा होने लगती है.

Written By : सोनम |  Updated at : 16 Nov 2026 02:03 PM (IST)
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Moisture Resistant Ceiling Paint: बाथरूम की छत पर पेंट उखड़ना शुरुआत में भले ही छोटी समस्या लगे, लेकिन समय रहते ध्यान न दिया जाए तो धीरे-धीरे छत का बड़ा हिस्सा खराब हो सकता है. शॉवर के ऊपर पेंट में हल्का बुलबुला बनना, एग्जॉस्ट फैन के पास पेंट की परत निकलना या हाथ लगाने पर पेंट झड़ना इसके शुरुआती संकेत हो सकते हैं. ऐसे में सिर्फ उसके ऊपर नया पेंट कर देना सही तरीका नहीं है.

बाथरूम की छत पर पेंट क्यों उखड़ता है?

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बाथरूम की छत को सबसे ज्यादा नुकसान नमी और भाप से होता है. गर्म पानी से नहाने के बाद कमरे की गर्म और नम हवा ठंडी छत से टकराती है और वहां नमी जमा होने लगती है. अगर बाथरूम में वेंटिलेशन ठीक नहीं है, तो यह नमी लंबे समय तक बनी रहती है. इसके अलावा पुराने पेंट पर साबुन, हेयर स्प्रे, गंदगी या फफूंदी की परत भी नए पेंट को सतह पर ठीक से चिपकने नहीं देती. कई बार नई प्लास्टर या फिलर वाली जगह पर प्राइमर न लगाने की वजह से भी पेंट जल्दी खराब होने लगता है.

सबसे पहले समस्या की वजह पता करें

पेंट ठीक करने से पहले यह देखना जरूरी है कि वह उखड़ क्यों रहा है. अगर पेंट शॉवर या बाथटब के ठीक ऊपर से निकल रहा है, कमरे में काफी देर तक भाप रहती है या छत पर फफूंदी के काले निशान दिखाई देते हैं, तो नमी इसकी बड़ी वजह हो सकती है. अगर छत के ऊपर से पानी का रिसाव हो रहा है, तो पहले उस समस्या को ठीक करना जरूरी है. लगातार आने वाली नमी के ऊपर नया पेंट करने से समस्या दोबारा हो सकती है.


Bathroom Ceiling Peeling: बाथरूम की छत से उखड़ रहा है पेंट? जानें ठीक करने का सही तरीका

ढीला और उखड़ा हुआ पेंट हटाएं

समस्या की वजह समझने के बाद सबसे जरूरी काम है छत से ढीला पेंट हटाना. स्क्रेपर की मदद से उखड़ा हुआ, फूला हुआ या कमजोर पेंट निकालें. सिर्फ ऊपर से दिखाई देने वाले हिस्से को हटाने के बजाय जहां तक पेंट की पकड़ कमजोर है, वहां तक उसे निकालना बेहतर रहेगा. इसके बाद किनारों को अच्छी तरह सैंड करें, ताकि पुराने और नए हिस्से के बीच कोई उभरी हुई लाइन न रहे. अगर पेंट निकलने की वजह से छत पर गड्ढे या असमान जगह बन गई है, तो वहां सही फिलर लगाया जा सकता है. फिलर सूखने के बाद उसे सैंड करके सतह को चिकना करें.

पेंट करने से पहले छत को साफ करें

बाथरूम की छत देखने में साफ हो सकती है, लेकिन उस पर साबुन की परत, गंदगी या दूसरे अवशेष जमा हो सकते हैं. इसलिए पेंट करने से पहले सतह को अच्छी तरह साफ करें और पूरी तरह सूखने दें. अगर छत पर फफूंदी है, तो उसे पहले सही तरीके से साफ और ट्रीट करें. फफूंदी के ऊपर सीधे पेंट करने से समस्या खत्म नहीं होगी. सफाई के बाद छत को पर्याप्त समय तक सूखने देना भी जरूरी है.

सही प्राइमर लगाना न भूलें

पेंट की अच्छी पकड़ के लिए प्राइमर का इस्तेमाल काफी जरूरी है. जहां पुराना पेंट खुरचने के बाद सतह कमजोर या पपड़ीदार हो गई है, वहां जिंसर पील स्टॉप जैसे प्राइमर का इस्तेमाल किया जा सकता है. यह कमजोर किनारों को बांधने और सतह को स्थिर करने में मदद करता है. वहीं साफ और तैयार सतह पर अच्छी पकड़ के लिए जिंसर बुल्स आई 1-2-3 एक विकल्प हो सकता है. खासकर तब जब आपको यह पता न हो कि पहले छत पर किस तरह का पेंट लगाया गया था.


Bathroom Ceiling Peeling: बाथरूम की छत से उखड़ रहा है पेंट? जानें ठीक करने का सही तरीका

अगर छत पर पानी, निकोटीन या किसी दूसरी वजह से दाग हैं, तो उनके लिए अलग तरह के स्टेन ब्लॉकर की जरूरत पड़ सकती है. ऐसे मामलों में सिर्फ सामान्य प्राइमर लगाना सही नहीं होगा.

बाथरूम के लिए सही पेंट चुनें

प्राइमर के बाद ऐसा पेंट चुनना चाहिए जो नमी और भाप वाले माहौल को बेहतर तरीके से संभाल सके. जिंसर परमा व्हाइट इंटीरियर जैसे हाई ह्यूमिडिटी एरिया के लिए बनाए गए पेंट एक विकल्प हो सकते हैं. इसके अलावा जॉनस्टोन ट्रेड एक्रेलिक ड्यूरेबल मैट या एक्रेलिक एगशेल जैसे ज्यादा टिकाऊ फिनिश भी इस्तेमाल किए जा सकते हैं. कौन सा फिनिश बेहतर रहेगा, यह बाथरूम की स्थिति और आपकी पसंद पर निर्भर करता है.

पेंट का पूरा काम कैसे करें?

पूरे काम का आसान तरीका यह है कि पहले उखड़ा हुआ पेंट हटाएं. इसके बाद किनारों को सैंड करें और जरूरत हो तो फिलर लगाएं. सतह को अच्छी तरह साफ करके पूरी तरह सूखने दें. इसके बाद सही प्राइमर लगाएं और फिर बाथरूम के लिए उपयुक्त पेंट के दो कोट करें. सिर्फ पेंट करने से काम खत्म नहीं होता. नए पेंट को लंबे समय तक टिकाए रखने के लिए बाथरूम की वेंटिलेशन पर भी ध्यान देना जरूरी है.

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भाप और नमी को जमा न होने दें

अगर बाथरूम में लगातार भाप जमा होती रहेगी, तो नया पेंट भी प्रभावित हो सकता है. इसलिए शॉवर के दौरान और उसके बाद एग्जॉस्ट फैन चलाएं. अगर संभव हो तो खिड़की खोलें और छत या दीवारों पर जमा ज्यादा नमी को साफ करें.

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About the author सोनम

सोनम एबीपी लाइव में कंटेंट राइटर हैं. यहां वह लाइफस्टाइल कैटिगरी और इसके अंतर्गत आने वाली सब-कैटिगरीज हेल्थ, होम टिप्स, रिलेशनशिप, ट्रैवल, पैरेंटिंग, ब्यूटी और फैशन की जिम्मेदारी संभाल रही हैं.

सोनम करीब 15 साल से लेखन की दुनिया में कार्यरत हैं. इससे पहले वह अमर उजाला, दैनिक जागरण के आईनेक्स्ट में अपनी सेवाएं दे चुकी हैं. इन सभी जगहों पर उन्होंने महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाईं. सोनम ने लखनऊ यूनिवर्सिटी से जर्नलिज्म में ग्रैजुएशन किया है.
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Published at : 16 Nov 2026 02:03 PM (IST)
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