बंगाल की खाड़ी में बना डीप डिप्रेशन तेज होकर साइक्लोनतूफान 'अकवान' में बदल गया है. इस वजह से 17 नवंबर तक ज्यादा तेज होकर सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म में बदलने की आशंका है. यह आंध्र प्रदेश के तट की ओर बढ़ेगा. IMD के मुताबिक दक्षिण-पूर्वी और उससे सटे दक्षिण-पश्चिमी बंगाल की खाड़ी के ऊपर बना डीप डिप्रेशन पिछले 6 घंटों के दौरान 10 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से उत्तर-उत्तर-पश्चिम दिशा की ओर बढ़ रहा है.

चक्रवाती तूफान आंध्र प्रदेश और यनम तटों को 20 नवंबर को पार कर सकता है. उस वक्त हवा की स्पीड 120-130 किमी प्रति घंटा होगी, जो बाद में 145 किमी प्रति घंटा तक पहुंच सकती है. इस बीच ओडिशा सरकार ने सभी जिलों, विशेष रूप से दक्षिणी और तटीय क्षेत्रों के जिलों को सतर्क कर दिया है. उन्हें किसी भी खराब मौसम की स्थिति से निपटने के लिए तैयार रहने को कहा गया है, क्योंकि बंगाल की खाड़ी में तीन सप्ताह के भीतर तीसरा चक्रवात बनने की संभावना है.

ओडिशा में तैयारी के कड़े इंतजाम

PTI की रिपोर्ट के मुताबिक ओडिशा के सभी जिलों में 24 घंटे काम करने वाला कंट्रोल रूम चालू रहेगा. इसके साथ ही बचाव और लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने के कामों के लिए NDRF, ODRAF, फायर सर्विस और आपातकालीन सेवाओं के कर्मियों को तैयार रखा जाएगा. आपदा प्रबंधन मंत्री सुरेश पुजारी ने बताया कि ये एहतियाती कदम इसलिए उठाए जा रहे हैं क्योंकि अक्टूबर में चक्रवात अर्नब ने दक्षिणी जिलों में भारी तबाही मचाई थी, और इस महीने की शुरुआत में चक्रवात 'मुरसु' के कारण इस इलाके में बारिश हुई थी.

आंध्र प्रदेश को लेकर जरूर जानकारी

PTI के अनुसार, आंध्र प्रदेश में 3 हफ्तों के भीतर तीसरा चक्रवात आने की आशंका है. IMD ने बताया है कि बंगाल की खाड़ी के ऊपर बना सिस्टम सोमवार शाम तक एक चक्रवाती तूफान में बदल सकता है. 17 नवंबर तक यह एक गंभीर चक्रवाती तूफान बन सकता है, और 19 नवंबर के आसपास आंध्र प्रदेश के तट के पास एक बहुत गंभीर चक्रवाती तूफानका रूप ले सकता है. अधिकारियों ने आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के मछुआरों को समुद्र में न जाने की चेतावनी दी है. IMD के अनुसार, 17 नवंबर से चेन्नई, तिरुवल्लुर और चेंगलपट्टू में आंधी-तूफान और बिजली कड़कने के साथ भारी बारिश होने की आशंता है, जिसमें 40-50 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं. 18 नवंबर से कांचीपुरम, रानीपेट, तिरुवन्नमलाई, विल्लुपुरम, कुड्डालोर, मयिलादुथुराई और पुडुचेरी में भी भारी बारिश होने के आसार हैं. तमिलनाडु के मछुआरों से कहा गया है कि वे 16 से 21 नवंबर के बीच समुद्र में न जाएं.