आम आदमी पार्टी के नेता दीपक सिंगला को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है. सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें अंतरिम जमानत दे दी है. दीपक को 155 करोड़ रुपये के बैंक घोटाले से जुड़े मामले में गिरफ्तार किया गया था.

सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट से सिंगला की लंबित जमानत याचिका पर जल्द फैसला करने को कहा. ED ने अंतरिम जमानत के लिए रकम जमा कराने की शर्त लगाने की मांग की थी, जिसे कोर्ट ने ठुकरा दिया. ED ने सिंगला को 18 मई 2026 को PMLA के तहत गिरफ्तार किया था. मामला ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स को 155.21 करोड़ रुपये के कथित नुकसान से जुड़ा है.

क्या है मामला

दीपक सिंगला को महेश टिम्बर प्राइवेट लिमिटेड से जुड़े 155 करोड़ रुपये के बैंक फ्रॉड मामले में गिरफ्तार किया गया था. ईडी के मुताबिक ये कार्रवाई बैंक फ्रॉड और संदिग्ध पैसों के लेनेदेन की जांच के तहत की गई है. एजेंसी बैंकिंग गड़बड़ी और वित्तीय लेनदेन से जुड़े दस्तावेजों की जांच कर रही है. सिंगला के अलावा ईडी ने दिल्ली के सुभाष नगर इलाके में बाबाजी फाइनेंस ग्रुप से जुड़े राम सिंह के ठिकानों पर भी छापेमारी की. जांच एजेंसी के मुताबिक, बाबाजी फाइनेंस ग्रुप पर लोगों से धोखाधड़ी करने का आरोप है.

केजरीवाल ने गिरफ्तारी पर साधा था निशाना

दीपक सिंगला की गिरफ्तारी पर आप नेता अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी पर निशाना साधा था. उन्होंने कहा था, दीपक सिंगला को इसलिए गिरफ्तार नहीं किया कि उसने कोई गलत काम किया है. बल्कि इसलिए गिरफ्तार किया है क्योंकि वो बीजेपी के खिलाफ काम कर रहा था और उसने बीजेपी में शामिल होने से मना कर दिया. दीपक बहादुर है और देश के लिए लड़ रहा है.

दीपक सिंगला आम आदमी पार्टी के सक्रिय नेताओं में से एक हैं और वह विश्वास नगर विधानसभा सीट से पार्टी उम्मीदवार भी रह चुके हैं.

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