Easy Hacks To Clean Window Screen Without Removing: खिड़कियों पर लगी मच्छर वाली जाली घर को कीड़ों और मच्छरों से बचाने में काफी काम आती है, लेकिन कुछ समय बाद इसी जाली पर इतनी धूल जम जाती है कि वह गंदी दिखाई देने लगती है. खासकर गर्मी, धूल भरी हवा या सड़क के आसपास रहने वाले घरों में जाली पर धूल जल्दी जमा हो सकती है. कई बार जाली इतनी गंदी हो जाती है कि खिड़की खोलने पर भी हवा पहले जैसी आसानी से अंदर नहीं आती.

जाली साफ करने का नाम सुनते ही कई लोगों को लगता है कि इसे निकालना पड़ेगा, पानी से धोना पड़ेगा और फिर वापस लगाना होगा. लेकिन हर बार इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं होती. अगर जाली पर सिर्फ धूल और हल्की गंदगी जमा है, तो उसे कुछ आसान तरीकों से बिना ज्यादा मेहनत के साफ किया जा सकता है.

जाली पर धूल इतनी जल्दी क्यों जमती है?

मच्छर वाली जाली में बहुत छोटे-छोटे छेद होते हैं. इन छेदों की वजह से हवा तो अंदर आती रहती है, लेकिन हवा के साथ मौजूद धूल के बारीक कण भी जाली की सतह पर चिपक सकते हैं. धीरे-धीरे यही धूल एक परत जैसी दिखाई देने लगती है. अगर जाली लंबे समय तक साफ न की जाए, तो धूल फ्रेम और ट्रैक के आसपास भी जमा हो सकती है. स्लाइडिंग जाली वाली खिड़कियों में ट्रैक गंदा होने पर उसे खोलना और बंद करना भी थोड़ा मुश्किल लग सकता है.





सबसे पहले सूखी धूल हटाएं

जाली साफ करने से पहले उस पर जमी ढीली धूल को हटाना जरूरी है. इसके लिए मुलायम ब्रश या माइक्रोफाइबर कपड़े का इस्तेमाल किया जा सकता है. जाली पर बहुत ज्यादा दबाव न डालें. अगर आप जोर से रगड़ेंगे, तो महीन जाली खिंच सकती है या खराब हो सकती है. घर में वैक्यूम क्लीनर है तो उसके साथ सॉफ्ट ब्रश अटैचमेंट का इस्तेमाल भी किया जा सकता है. लेकिन वैक्यूम का नोजल जाली से जोर से चिपकाकर न चलाएं. हल्के हाथ से धूल खींचें, ताकि जाली पर अनावश्यक दबाव न पड़े.

पानी डालकर तुरंत न धोएं

धूल देखकर सीधे पानी डाल देना भी सही तरीका नहीं है. पहले सूखी धूल हटाना ज्यादा आसान रहता है. अगर जाली पर पहले से काफी धूल है और उस पर पानी डाल दिया जाए, तो धूल गीली होकर जाली से चिपक सकती है. इसके बाद सफाई और मुश्किल हो सकती है. अगर जाली को गीले कपड़े से साफ करना संभव है, तो पहले उसकी धूल हटा लें. इसके बाद हल्के गीले माइक्रोफाइबर कपड़े का इस्तेमाल करें. जरूरत हो तो पानी में थोड़ा सा हल्का साबुन मिलाया जा सकता है. हालांकि, जाली के निर्माता ने जिस तरह की सफाई की सलाह दी हो, उसी के अनुसार सफाई करना बेहतर है.





जाली के ट्रैक को भी करें साफ

सिर्फ जाली साफ करने से काम पूरा नहीं होता. अगर आपकी खिड़की स्लाइडिंग है, तो उसके नीचे या किनारों के ट्रैक में भी धूल, बाल और छोटे-छोटे कण जमा हो सकते हैं. पहले ट्रैक में जमा सूखी गंदगी को ब्रश या कपड़े से निकालें. इसके बाद जरूरत के हिसाब से हल्के गीले कपड़े से उसे पोंछ सकते हैं. लेकिन अगर जाली मोटर से चलती है या उसके आसपास इलेक्ट्रिकल पार्ट्स लगे हैं, तो वहां पानी का इस्तेमाल करने से बचें.

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अलग-अलग जाली के लिए अलग तरीका

अगर खिड़की में प्लिटेड जाली लगी है, तो उसकी सिलवटों को ध्यान से साफ करें. ब्रश को हल्के हाथ से चलाएं और जाली को खींचने या दबाने से बचें. सिलवटों को जबरदस्ती सीधा करने की कोशिश न करें. वहीं, जिप या मोटर से चलने वाली जाली को साफ करते समय ज्यादा सावधानी की जरूरत होती है. ऐसे स्क्रीन के मोटर, कंट्रोल और इलेक्ट्रिकल हिस्सों को पानी से दूर रखें. किसी हिस्से को खोलने या जाली को जबरदस्ती निकालने से पहले उसके इस्तेमाल के निर्देश जरूर देखें. अगर जाली आसानी से निकलने वाली है, तो उसे निकालकर साफ किया जा सकता है. लेकिन अगर वह स्थायी रूप से लगी है, तो सिर्फ सफाई के लिए उसे निकालने की कोशिश न करें.

कब सफाई के बजाय मदद लेना बेहतर है?

अगर जाली फट गई है, फ्रेम ढीला हो गया है, स्क्रीन बार-बार अटक रही है या मोटर वाली जाली से अजीब आवाज आ रही है, तो उसे जबरदस्ती चलाने की कोशिश न करें. ऐसी स्थिति में संबंधित इंस्टॉलर या सर्विस से मदद लेना बेहतर है.

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