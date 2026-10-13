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हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्व'भारत पर यकीन, दोनों के संबंध...', PM मोदी-ट्रंप का नाम लेकर क्या बोले सर्जियो गोर?

'भारत पर यकीन, दोनों के संबंध...', PM मोदी-ट्रंप का नाम लेकर क्या बोले सर्जियो गोर?

अमेरिका की आजादी के 250 साल पूरे होने पर आयोजित कार्यक्रम में सर्जियो गोर ने कहा कि अमेरिका की कुछ कंपनियां भारत में बड़े उत्पादन केंद्र स्थापित कर रही हैं और अमेरिका में भी निवेश हो रहा है.

Written By : संतोष सिंह |  Updated at : 13 Oct 2026 08:18 AM (IST)
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भारत में अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर ने सोमवार (12 अक्टूबर) को कोलकाता में कहा कि भारत और अमेरिका डिफेंस, IT और हेल्थकेयर जैसे कई सेक्टर में सहयोग बढ़ा रहे हैं. उन्होंने कहा कि निवेश और संयुक्त पहलों से दोनों देशों के लिए कई बड़े मौके बन रहे हैं.

अमेरिका की आजादी के 250 साल पूरे होने के मौके पर आयोजित एक कार्यक्रम में गोर ने दोनों देशों के बीच बढ़ती साझेदारी पर जोर दिया. उन्होंने हाल के मिलिट्री अभ्यास, डिफेंस सहयोग और अमेरिकी व भारतीय कंपनियों के निवेश का भी जिक्र किया. उन्होंने कहा, "भारत और अमेरिका के संबंध बहुत अच्छे हैं और बहुत कुछ हो रहा है. आप कोई भी सेक्टर चुन लें, हम उसमें साथ मिलकर काम कर रहे हैं."

सर्जियो गोर ने रक्षा क्षेत्र को लेकर क्या कहा 
रक्षा क्षेत्र को लेकर अमेरिकी दूत ने कहा कि दोनों देशों ने राजस्थान के जोधपुर एयर फोर्स स्टेशन पर तरंग शक्ति सैन्य अभ्यास किया था. इसमें 500 से अधिक सैनिकों ने हिस्सा लिया था. तकनीक और निवेश पर बात करते हुए अमेरिकी राजदूत ने कहा कि दोनों देशों की कंपनियां लगातार आगे बढ़ रही हैं. दोनों तरफ से निवेश किया जा रहा है. 

जेनेरिक दवाओं पर क्या कहा
गोर ने बताया कि अमेरिका की कुछ कंपनियां भारत में बड़े उत्पादन केंद्र स्थापित कर रही हैं. अमेरिका में भी निवेश हो रहा है. यह एक शानदार अवसर है. इसके अलावा गोर ने स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र में भारत की अहमियत पर जोर दिया. उन्होंने खास तौर पर अमेरिका को भारत से होने वाली जेनेरिक दवाओं की आपूर्ति का जिक्र किया. गोर ने कहा कि स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र में हम भारत से बड़ी मात्रा में जेनेरिक दवाएं आयात करते हैं. ऐसा इसलिए है, क्योंकि हमें भारत पर भरोसा है.

ट्रंप और पीएम मोदी की बातचीत 
इन सबके अलावा अमेरिकी दूत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच हुई हालिया बातचीत का भी जिक्र किया. उन्होंने संकेत दिया कि दोनों देशों के संबंधों में आगे और घटनाक्रम देखने को मिल सकते हैं. गोर ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति ट्रंप ने पिछले हफ्ते ही बातचीत की थी. इसलिए आगे क्या होता है, इस पर नजर बनाए रखिए. 

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About the author संतोष सिंह

संतोष सिंह पिछले एक दशक से पत्रकारिता में सक्रिय है. एबीपी न्यूज में नेशनल और इंटरनेशनल खबरें लिखते हैं. ब्रेकिंग न्यूज़ पर फोकस रहता है. एबीपी न्यूज से पहले इनशॉर्ट्स में बतौर 5 साल सब एडिटर सेवाएं दे चुके हैं, जहां उन्होंने ब्रेकिंग न्यूज, कंटेंट राइटिंग में अनुभव हासिल किया. साल 2015 में जागरण कॉलेज ऑफ मास कम्युनिकेशन से पीजी डिप्लोमा इन टीवी जर्नलिज्म किया है. संपर्क करें- santosh.jimmc@gmail.com, एक्स हैंडल- https://x.com/SantuPal000
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Published at : 13 Oct 2026 08:18 AM (IST)
Tags :
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