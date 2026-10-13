'INDIA की कोई पार्टी नहीं मांग रही CJI का इस्तीफा', ममता बनर्जी की सांसद सागरिका घोष की सफाई

तृणमूल कांग्रेस (TMC) की राज्यसभा सांसद और पार्टी की उपनेता सागरिका घोष ने कहा है कि उनकी पार्टी और INDIA गठबंधन का कोई भी दल भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) के इस्तीफे की मांग नहीं कर रहा है. उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर पोस्ट कर इस मुद्दे पर पार्टी का रुख साफ किया.

सागरिका घोष ने अपने बयान में कहा कि ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस और INDIA गठबंधन की किसी भी पार्टी की ओर से मुख्य न्यायाधीश के इस्तीफे की मांग नहीं की जा रही है. उन्होंने यह भी कहा कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को न्यायपालिका पर पूरा भरोसा है और पार्टी ऐसी किसी मांग का समर्थन नहीं करती.

To be absolutely clear: no one in @AITCofficial or any INDIA alliance party is demanding the resignation of the Chief Justice of India. @MamataOfficial has full faith in the judiciary, and we do NOT associate ourselves with any such demand. We look to the judiciary to defend the Constitution, protect every citizen and dispense justice without fear or favour. — Sagarika Ghose (@sagarikaghose) October 12, 2026

न्यायपालिका और संविधान को लेकर क्या कहा?

सागरिका घोष ने उम्मीद जताई कि न्यायपालिका संविधान की रक्षा करेगी और देश के हर नागरिक के अधिकारों की सुरक्षा सुनिश्चित करेगी. उन्होंने कहा कि न्याय सभी के साथ बिना किसी डर या पक्षपात के होना चाहिए. मुख्य न्यायाधीश के इस्तीफे की मांग को लेकर चल रही चर्चा के बीच सागरिका घोष का यह बयान आया है.

CJI सूर्यकांत का मामला

CJI सूर्यकांत के एक बयान को लेकर केरल कांग्रेस की सोशल मीडिया पोस्ट पर विवाद हो गया था. पार्टी की केरल इकाई ने X पर पोस्ट कर CJI से इस्तीफा देने की मांग की थी. विवाद बढ़ने के बाद पोस्ट हटा दी गई. केरल प्रदेश कांग्रेस कमेटी (KPCC) के अध्यक्ष सनी जोसेफ ने बताया कि पोस्ट करने के जिम्मेदार कर्मचारी को उसके पद से हटा दिया गया है.

दिल्ली में एक कार्यक्रम के दौरान CJI सूर्यकांत से विरोध प्रदर्शनों और कानून-व्यवस्था से जुड़े सवाल पर प्रतिक्रिया मांगी गई थी. इस पर उन्होंने कहा, यह कानून-व्यवस्था का मुद्दा है, यह मेरा विषय नहीं है. यह बयान दिल्ली में मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर हो रहे विरोध प्रदर्शन और उन पर लगी पाबंदियों के बीच आया था.