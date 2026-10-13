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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडिया'INDIA की कोई पार्टी नहीं मांग रही CJI का इस्तीफा', ममता बनर्जी की सांसद सागरिका घोष की सफाई

'INDIA की कोई पार्टी नहीं मांग रही CJI का इस्तीफा', ममता बनर्जी की सांसद सागरिका घोष की सफाई

TMC सांसद सागरिका घोष ने कहा कि तृणमूल कांग्रेस और INDIA गठबंधन की कोई भी पार्टी CJI के इस्तीफे की मांग नहीं कर रही है. उन्होंने न्यायपालिका पर भरोसा जताया है.

Written By : सौरव कुमार |  Updated at : 13 Oct 2026 08:16 AM (IST)
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तृणमूल कांग्रेस (TMC) की राज्यसभा सांसद और पार्टी की उपनेता सागरिका घोष ने कहा है कि उनकी पार्टी और INDIA गठबंधन का कोई भी दल भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) के इस्तीफे की मांग नहीं कर रहा है. उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर पोस्ट कर इस मुद्दे पर पार्टी का रुख साफ किया.

सागरिका घोष ने अपने बयान में कहा कि ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस और INDIA गठबंधन की किसी भी पार्टी की ओर से मुख्य न्यायाधीश के इस्तीफे की मांग नहीं की जा रही है. उन्होंने यह भी कहा कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को न्यायपालिका पर पूरा भरोसा है और पार्टी ऐसी किसी मांग का समर्थन नहीं करती.

न्यायपालिका और संविधान को लेकर क्या कहा?

सागरिका घोष ने उम्मीद जताई कि न्यायपालिका संविधान की रक्षा करेगी और देश के हर नागरिक के अधिकारों की सुरक्षा सुनिश्चित करेगी. उन्होंने कहा कि न्याय सभी के साथ बिना किसी डर या पक्षपात के होना चाहिए. मुख्य न्यायाधीश के इस्तीफे की मांग को लेकर चल रही चर्चा के बीच सागरिका घोष का यह बयान आया है.

CJI सूर्यकांत  का मामला

CJI सूर्यकांत के एक बयान को लेकर केरल कांग्रेस की सोशल मीडिया पोस्ट पर विवाद हो गया था. पार्टी की केरल इकाई ने X पर पोस्ट कर CJI से इस्तीफा देने की मांग की थी. विवाद बढ़ने के बाद पोस्ट हटा दी गई. केरल प्रदेश कांग्रेस कमेटी (KPCC) के अध्यक्ष सनी जोसेफ ने बताया कि पोस्ट करने के जिम्मेदार कर्मचारी को उसके पद से हटा दिया गया है.

दिल्ली में एक कार्यक्रम के दौरान CJI सूर्यकांत से विरोध प्रदर्शनों और कानून-व्यवस्था से जुड़े सवाल पर प्रतिक्रिया मांगी गई थी. इस पर उन्होंने कहा, यह कानून-व्यवस्था का मुद्दा है, यह मेरा विषय नहीं है. यह बयान दिल्ली में मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर हो रहे विरोध प्रदर्शन और उन पर लगी पाबंदियों के बीच आया था.

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About the author सौरव कुमार

4 सालों से डिजिटल मीडिया में काम कर रहे हैं. साल 2022 से एबीपी न्यूज़ से जुड़े हुए हैं. राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय डेस्क की भी जिम्मेदारी संभालते हैं. सेंट्रल यूनिर्वसिटी ऑफ साउथ बिहार से 2022 में पत्रकारिता एवं जनसंचार में स्नातक की डिग्री हासिल की. राजनीति, चुनाव, सामाजिक विषयों और साहित्य में रुचि है. तथ्यों की गहराई और भाषा की संवेदनशीलता पर जोर देते हैं. राजनीति से जुड़ी खबरों पर लगातार लिख रहे हैं
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Published at : 13 Oct 2026 08:16 AM (IST)
Tags :
CJI TMC INDIA Sagarika Ghose
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